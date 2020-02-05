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Забытые в Китае граждане ЕС попросили эвакуации у России, но испугались русского карантина

05 февраля 2020, 02:54  •  58 • Политика
Граждане ЕС отказались от эвакуации с гражданами России из-за карантина. "Если передумают в другую сторону, возьмём их в следующий раз", - сказал российский посол.
Граждане Евросоюза обратились к России с просьбой об эвакуации из охваченного вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом, китайского города Уханя, но потом резко передумали, узнав о необходимости двухнедельного карантина. Такой информацией поделился посол России в Китае Андрей Денисов.
"Довольно много граждан Евросоюза обращаются к нам, потому что их или забыли, или не учли", - сообщил дипломат.
По его словам, граждане сразу нескольких европейских стран просили забрать их российскими самолётами из Китая. Однако после известия о том, что им придётся две недели провести на карантине, почему-то передумали. Тем не менее Россия готова их вывезти вместе с российскими гражданами, если европейцы снова передумают.
"Если передумают в другую сторону, возьмём их в следующий раз", - сказал российский посол.
Напомним, что для эвакуации граждан России из Китая были привлечены самолёты ВКС РФ. Однако всем эвакуированным придётся провести две недели на карантине под Тюменью. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

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