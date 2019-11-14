Забытые люди: депутаты просят 590 млн на переселение россиян с Севера

Правительство просят дополнительно выделить 590 млн рублей на жилищные сертификаты для переселения граждан из ликвидированных населенных пунктов и с полярных станций Крайнего севера. Такой запрос в адрес премьера направил комитет Госдумы по региональной политике (документ за подписью главы комитета Николая Харитонова есть в распоряжении «Известий»). По данным депутатов, сейчас люди десятилетиями ждут очереди на получение субсидий, а в бюджете на 2020 год на эти цели предусмотрен 1% от требуемых средств. Как ожидается, проблема будет рассмотрена 14 ноября на совещании у вице-премьера правительства Татьяны Голиковой. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что вопрос в итоге может быть решен положительно.

Вопиющая проблема

В запросе на имя Дмитрия Медведева сообщается, что правительством РФ до настоящего времени не исполнен пункт 6 постановления Госдумы от 21 ноября 2018 года «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части подготовки предложений о комплексном решении вопроса обеспечения жилыми помещениями граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

«Кроме того, вышеуказанными законопроектами не предусмотрено выделение необходимых бюджетных ассигнований на жилищные сертификаты для переселения жителей из населенных пунктов, с полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и закрывающихся в соответствии с законодательством РФ на основании решений органов власти субъектов», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что для решения этой проблемы в бюджете на 2019 год необходимо предусмотреть дополнительные 590 млн рублей.

Как пояснил «Известиям» Николай Харитонов, пока сложно назвать точное количество закрытых населенных пунктов и число семей, которые требуется переселить, так как эти цифры постоянно меняются. Вместе с тем, по словам депутата, в обеспечении финансирования жилищных сертификатов остро нуждаются и жители действующих населенных пунктов, которые хотели бы покинуть регион.

— Проблема вопиющая. Сегодня для получения сертификата человеку потребуется 50–60 лет. За это время он уйдет из жизни, — заявил Николай Харитонов.

По данным Минстроя, на январь этого года на учете состоит 190,94 тыс. семей, имеющих право на получение субсидии. Для их обеспечения из федерального бюджета необходимо выделить 473 млрд рублей.

Проблему хронической невыдачи сертификатов в комитете по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока считают недопустимой. Так, зампред комитета Оксана Бондарь отметила, что на эти цели, по ее данным, в 2020 году выделен лишь 1% от требующихся средств.

— Доклад на эту тему я сделала 12 ноября на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Озвучила поправки свои и других членов комитета. В них идет речь о дополнительном финансировании программы в целом (на все очереди северян) и о том, чтобы направить на жилищные сертификаты для одиноко проживающих 80-летних «северян» в 2020 году 2,4 млрд рублей за счет экономии средств, образовавшейся в бюджете Пенсионного фонда РФ по итогам 2018 года, на компенсацию затрат граждан, связанных с переездом из районов Крайнего Севера, — пояснила «Известиям» депутат.

По данным Минстроя, речь идет о 1471 северянах. Как сообщила Оксана Бондарь, министерство предложило разработать для них отдельные правила предоставления социальных выплат в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

К сожалению, отметила парламентарий, эти предложения не были поддержаны Минфином России. Однако она рассказала, что на прошедшем 12 ноября заседании представитель правительства сообщила депутатам, что вопрос будет рассмотрен 14 ноября на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Планируется обсуждение сложившейся ситуации по детям-сиротам и жилищным сертификатам.

— Уже 15 ноября бюджетный комитет Госдумы проинформируют о решениях по итогам данного заседания, — пояснила Оксана Бондарь.

Ждут десятилетиями

Как сообщил «Известиям» депутат Госдумы от Сахалинской области Алексей Корниенко, вопрос с финансированием жилищных сертификатов очень актуален, но решить его никто пока не смог.

— Ни одна комиссия, которая создавалась в нижней палате, не могла повлиять на ситуацию, ни одно данное поручение не выполнено. Я, как депутат Госдумы, представляющий регионы Дальнего Востока, неоднократно говорил об этом с трибуны, но ничего не меняется, — пояснил парламентарий.

Согласно последним данным, в официальной очереди на сертификаты сегодня стоит 444 тыс. человек, которые в этом году не получат ни копейки, считает он.

— Сейчас мы вносим поправки в федеральный бюджет на 2019 год, и там по этой статье стоит нулевое финансирование, а проблема очень серьезная, и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере. Люди ждут сертификатов десятилетиями, — сообщил Корниенко.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что всё будет зависеть от лоббистских возможностей депутатов, которые обращаются в правительство.

— Социальная значимость этой проблемы очевидна. Я знаком с исследованиями по Дальнему Востоку, в которых говорится о том, что люди зачастую не могут уехать из-за отсутствия средств, так как у них нет работы и низкий уровень жизни. Но Север снова становится приоритетным для государства, поэтому, думаю, что этот вопрос решат, во всяком случае в вопиющих случаях непереселения, — рассуждает эксперт.

По его мнению, такую ситуацию допустили региональные власти северных территорий, которые должны были выходить на правительство и решать вопросы финансирования.

Политтехнолог Александр Твердов допустил, что отсутствие денежных поступлений может быть связано с незаинтересованностью государства в оттоке населения с Дальнего Востока. По его словам, те, кто приезжают на Север, хотят заработать, а когда у них кончаются деньги, люди собираются на новое место. По мнению эксперта, необходимо плотнее заниматься миграционной политикой, чтобы не допустить перекоса заселения территорий.