Забытые игрушки Русской Ракеты: Трусова победила в американском Норвуде

Не прошло и недели после феерического выступления Александры Трусовой на контрольных прокатах в Челябинске, как наша Русская Ракета, поразившая на прошлых выходных весь спортивный мир своей боевой фигурнокатательной мощью из пяти четверных прыжков в одной программе, без какой-либо паузы, возможно, даже не снимая коньки, сразу взяла курс на новую цель. Следующим пунктом ее маршрута в наиважнейшем олимпийском сезоне 2021/22 стал пригород американского Бостона Норвуд, в котором сегодня завершились соревнования женщин-одиночниц на скромном по составу участников турнире U.S. International Figure Skating Classic. Фрида и аксель вновь подвели Александру Днем ранее фигуристки выступали в короткой программе, которую с результатом 74,75 выиграла наша Саша, подтвердив тем самым статус безусловного фаворита соревнований. На втором предварительном месте, с отставанием чуть более чем на три балла, от Трусовой оказалась кореянка Ен Чон Пак (Yeonjeong Park). © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Короткая программа В чудесной эмоциональной программе, поставленную на музыку из кинофильма "Фрида", Александра, будучи в образе мексиканской художницы, хоть и рисовала на льду удивительные картины, но, к сожалению, кляксу на холсте катка "The Skating Club of Boston" в виде падения на тройном акселе все равно поставила. Как и в Челябинске, этот ультра-си прыжок, над которым с Трусовой последние годы трудились самые знаменитые специалисты в мире фигурного катания (начиная от Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, и заканчивая Яной Рудковской и Гном Гномычем), вновь завершился неудовлетворительным результатом, поникшей головой ученицы (прям как на картине Решетникова "Опять двойка") и потерянным баллом в судейском протоколе норвудского турнира. © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Александры Трусовой за короткую программу Скоро уже будет два года, как Саша мучается с тройным акселем в своих коротких программах, ни разу за все это время не исполнив его на соревнованиях, неудачно дебютировав с данным элементом еще в Финале Гран-при 2019 года. Но не только злосчастный триксель вчера подвел Трусову. Совершенно неожиданно оценки за компоненты ее восхитительной "Фриды" оказались ниже, чем за короткую программу прошлого сезона, которую для Александры поставила команда Евгения Плющенко: на февральском Чемпионате мира-2021 в Стокгольме у Саши было 34,48 балла за компоненты, а в Норвуде - 33,92. Возможно, сказалось начало сезона, и то, что Александра выступала в первой разминке. Правда, не совсем понятно, для кого судьи приберегли пару баллов, ведь кроме Трусовой на этом турнире никто из лидеров не выступал, а лучшая из американок Габриэлла Иззо (Gabriella Izzo), занявшая третье промежуточное место, получила за прокат скромные 63,93 балла. В любом случае, все должно было решится в сегодняшней произвольной программе, в которой россиянка обычно отыгрывала очки и за неудачный аксель в короткой, и за недооцененные компоненты, и "за себя и за того парня", в самый решающий момент включая на полную свой ракетный фигурнокатательный потенциал. Тулуп вместо роскошного платья После чистенького проката Ен Чон Пак своей произвольной программы, стало очевидно, что кореянка, захватившая в тот момент лидерство по итогам двух дней турнира, как минимум вернется из Норвуда с серебром, ведь вслед за ней на лед выходила последняя участница соревнований среди фигуристок Александра Трусова в образе диснеевской злодейки-дизайнера Круэллы. © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. Контрольные прокаты. Женщины. Произвольная программа То, что Круэлла на этот раз сошьет на льду не роскошный наряд для красной дорожки "Оскара", а простенький тулуп для прогулок по вечернему Бостону, стало понятно после того, как первый же прыжок Саши - четверной флип – завершился падением. Но последовавший на ним отличный четверной сальхов тут же поставил заплаточку на начинающем вроде бы расходится по швам ледовом платье произвольной программы Трусовой. Удачно исполнив ультра-си прыжок, казалось, что Саша наконец-то успокоилась, собралась и сейчас устроит очередной роскошный модный показ своих технически феноменально сшитых моделей на радость нашей и американской публике. Но, к сожалению, прыжковое программное обеспечение, установленное на нашей Русской ракете вновь стало давать сбой, и два ее коронный четверных лутца получились с помарками и недокрутами, а четверной тулуп вышел лишь двойным и "простеньким". В итоге Александра набрала за произвольную программу на U.S. International Figure Skating Classic скромные 142,05 балла, которых, правда, все равно ей хватило для победы и в этот день соревнований, и в целом на турнире. Есть первое золото олимпийского сезона у Трусовой! © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Александры Трусовой за произвольную программу Этери заставила Трусову "убрать за собой" Но несмотря на первую победу Саши, ее итоговые 216,80 балла, которые она получила в Норвуде, точно не будут золотыми на более крупных турнирах. Вновь сказались давние проблемы россиянки с нервами и психологией: на тренировках в том же Норвуде она блестяще прыгала и тройной аксель и все четверные, а во время прокатов не показала и половины своих возможностей. Что при Плющенко, что при Тутберидзе прокаты Трусовой опять происходят по принципу американских горок: то в верх в спортивные небеса, то головой вниз в подвалы прыжковых провалов. И если Евгений Викторович воспринимал эти взлеты и падения по большей части философски и каждый раз подбадривал Сашу после неудачных выступлений, то Этери, судя по ее настрою в Нордвуде, сюсюкаться с "Круэллой" точно не намерена. © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. II этап Кубка России. Женщины. Произвольная программа Уже после короткой программы Трусовой, Тутберидзе сразу стала делать строгие замечания Саше, очевидно из-за проваленного тройного акселя, а по завершению неидеального проката "Круэллы" вообще решила не выпускать Трусову с катка, требуя от обалдевшей фигуристки вернутся на лед и собрать забытые ею игрушки, которые набросали поклонники Александры. Эта необычная сцена, когда тренер вместо объятий и поцелуев чехлов для коньков после проката своей подопечной заставляет ее "убрать за собой" на катке, довольно показательна и символична: Саша точно в ближайший год может не рассчитывать на персональный каркасный домик и президентский люкс, которыми ее совсем недавно баловал Евгений Плющенко. Теперь, чтобы заслужить поощрение и похвалу от Этери Тутберидзе, ей придется каждый раз показывать свой абсолютный максимум, и возвращаться на лед за забытыми игрушками как за забытыми прыжками, без которых с катка теперь лучше даже не выходить.







