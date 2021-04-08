«Забытая деревня» Николая Некрасова в исполнении чиновников Ленинградской области

Как сказал когда-то Наполеон – «в России нет дорог – есть только направления». Из-за такого разбитого «направления» во многие российские поселки и деревни не могут доехать ни скорая помощь, ни пожарные машины, ни мусоровоз.

Давным-давно, в 1856 году, замечательный русский поэт Николай Алексеевич Некрасов написал стихотворение «Забытая деревня». Поэт выбрал для эпических героев характерные описания крестьян. Это и воплощение нужды и тупого терпения, и судьба народа, не принадлежащего себе и зависящего от прихотей начальства, и отъём у крестьян земли с помощью взятки. Типичны и представители власти. Барина совсем не интересуют проблемы в принадлежащей ему деревне, да и забыл он про неё совсем. Управитель распоряжается судьбами людей по своему собственному усмотрению, а бурмистр (сельский староста) думает только о своей выгоде, этот чиновник-взяточник подкуплен соседом-лихоимцем. С тех пор прошло более полутора веков, а стихотворение великого народного поэта не стареет. На дворе XXI век, а образы персонажей этого гениального стихотворения то тут, то там, вполне узнаваемы среди наших современников.

У бурмистра Власа бабушка Ненила…

Есть в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области при станции Манушкино посёлок. Название это старое, произошло от находящейся здесь когда-то одноимённой деревни, сведения о которой упоминаются в далёком 1500 году в «Писцовой книге Водской пятины», составленной дьяком Дмитрием Васильевичем Китаевым и подьячим Никитой Семеновым, и являющейся важнейшим источником информации по средневековой истории Новгородской земли. Но пусть историей занимаются историки и краеведы, а мы вернёмся к современности.

Посёлок ст. Манушкино связывает с «большой землёй», а именно, с автомобильной трассой «Кола», в районе населённого пункта Хапо-Ое, дорога. В общем-то, дорогой назвать это можно с большой натяжкой. В 1812 году Наполеон Бонапарт выразился на эту тему так: «в России нет дорог – есть только направления». Из-за такого разбитого «направления» в посёлок ст. Манушкино и в близлежащий посёлок Царёва дача, не могут доехать ни скорая помощь, ни пожарные машины, ни мусоровоз. Что приходится терпеть жителям, можно себе представить. Они говорят, что зимой и летом ещё ничего – замёрзнет или подсохнет, а в межсезонье только резиновые сапоги и спасают. Или бахилы, когда не очень глубоко, а обувь всё-таки хочется сохранить в более-менее приличном виде. Без автомобиля-внедорожника тут никак, но не каждый может себе его позволить…

Старейшая жительница Манушкино Валентина Мазанова, зарегистрированная в нём более полувека, с 1954 года, писала в своей жалобе с Колтушскую сельскую администрацию: «За многие годы проживания здесь, у меня сложилось мнение, что местная администрация ни о данном населённом пункте, ни, тем более обо мне, ничего не знает». Далее она пишет, что в 2017 году, когда в посёлке случился пожар, из двух пожарных машин доехала только одна, да и то с опозданием, поскольку заблудилась по дороге. А в конце этой жалобы, на которую чиновникам, по всей видимости, было наплевать, написано совсем уж немыслимое. А именно, что, из-за состояния дороги, Валентина Мазанова не смогла участвовать в президентских выборах.

У бурмистра Власа бабушка Ненила Починить избенку лесу попросила. Отвечал: нет лесу, и не жди – не будет! «Вот приедет барин – барин нас рассудит, Барин сам увидит, что плоха избушка, И велит дать лесу», – думает старушка.

Кому только жители этих посёлков не жаловались от главы сельского поселения до президента страны, бумаги неизменно «скатывались» вниз.

А ответ на все эти жалобы один – земля, по которой проходит дорога, находится в частной собственности и принадлежит она ООО «Совхоз «Всеволожский». Нам кажется, что как-то слово «совхоз» (государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР) никоим образом не стыкуется с понятием «частная собственность». Переименовали бы уж, не позорились!

Но, вот что интересно. С 14 декабря 2017 года этот «совхоз» к земле никакого отношения не имеет, а собственником, похоже, является некое ООО «Профит». Проверив это ООО по ЕГРЮЛ, мы выяснили, что директором и учредителем его является заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, бессменный руководитель «Племенного завода «Приневское» Мухажир Этуев.

Вот те на! А местные власти всё кивают на «совхоз», то ли не зная о том, что землёй давно уже владеет совсем другой хозяин, то ли не хотят связываться с «уважаемым человеком». Ведь за то, что «частник» не желает содержать своё владение в надлежащем состоянии, землицу можно по закону-то, вроде бы, и изъять. Да только конфликтовать с «денежными мешками», как говорится, «себе дороже».

Кто-то по соседству, лихоимец жадный, У крестьян землицы косячок изрядный Оттягал, отрезал плутовским манером. «Вот приедет барин: будет землемерам! – Думают крестьяне. – Скажет барин слово – И землицу нашу отдадут нам снова».

Пишут люди жалобы главе Колтушского сельского поселения Эдуарду Чирко и главе его администрации Анне Комарницкой, главе Всеволожского района Вячеславу Кондратьеву, губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, президенту Владимиру Путину, да всё не впрок. Летают бумаги из Москвы в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга во Всеволожск, из Всеволожска в Колтуши… А воз и ныне там.

Малые, большие – дело чуть за спором – «Вот приедет барин!» – повторяют хором...

В феврале 2018 года комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области провёл таки на тему многострадальной дороги совещание, на котором присутствовал и представитель совхоза «Всеволожский». Правда, к этому времени совхоз к этой дороге не имел уже как три месяца никакого отношения. Но ведь это мелочь. Главное – провели мероприятие, приняли решение. Отличный результат! В протоколе указали: разработать проект и т.д., и т.п., со сроком исполнения 1 июня 2018 года. Разработали? История об этом умалчивает.

Барина всё нету... барин всё не едет!

А между тем, Валентина Мазанова в 2019 году умерла. Жители посёлков написали второе письмо президенту России, телекомпания НТВ сняла репортаж о тяготах и лишениях населения, вызванных состоянием дороги. Появляются новые хозяева земельных участков, за три года сменилось три директора совхоза, приходят новые чиновники. И ничего не меняется. Как была забыты простые люди в девятнадцатом веке, так нет никому дела до них и в двадцать первом.

Умерла Ненила; на чужой землице Америка запретила атомное сотрудничество с Россией У соседа-плута – урожай сторицей; … Барина всё нету... барин всё не едет! Наконец однажды середи дороги Шестернею цугом показались дроги: На дрогах высоких гроб стоит дубовый, А в гробу-то барин; а за гробом – новый. Старого отпели, новый слезы вытер, Сел в свою карету – и уехал в Питер.

Сколько таких «забытых деревень» в нашей стране? Нет им числа! Удивительные люди, эти чиновники. Вроде бы сделаны они из тех же мяса и костей, что и остальные люди. Только поражает их, при попадании во власть, по всей видимости, страшный вирус, который намного зловреднее нынешней коронавирусной напасти. Чиновник, как представитель народа на государственной службе, «улетает» от этого народа далеко-далеко, будто на другую планету. Вирус равнодушия к людям и своему делу, стремление понравиться вышестоящему руководству в ущерб работе, и ещё многие нелицеприятные качества присущи нашему чиновничеству. Уж не говоря о тех из них, которых различные «плуты» и «лихоимцы» используют, «за долю малую», для выполнения своих буржуйско-помещичьих планов, в которые какие-то там «людишки» совсем не вписываются.