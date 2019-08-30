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«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-технического сотрудничества с Россией

30 августа 2019, 09:54  •  1193 • В мире
Во Франции заявили о двойных стандартах, которых власти Пятой республики придерживаются в сфере торговли оружием. Депутат Национального собрания Жозе Эврар направил запрос главе Минобороны страны Флоранс Парли, в котором поинтересовался, какие меры могут быть приняты для возобновления диалога и торговли с Москвой. С текстом обращения ознакомился RT. Опрошенные эксперты напомнили, что в своё время Франция разорвала контракт на поставку России вертолётоносцев «Мистраль» под давлением США и ряда других стран НАТО. Сейчас же у Москвы есть как более надёжные партнёры в военно-технической сфере, так и мощности для создания своей военной техники любого типа.
 
Вертолётоносец «Гамаль Абдель Насер» семейства «Мистраль», изначально построенный в рамках контракта с Россией AFP © LOIC VENANCE
 

Депутат французского парламента от «Национального объединения» Жозе Эврар призвал власти страны задуматься о возобновлении диалога и торговли с Россией в военно-промышленной сфере. Соответствующий запрос, с текстом которого ознакомился RT, член Национального собрания направил в адрес министра вооружённых сил Франции Флоранс Парли.

Парламентарий обратил внимание главы Минобороны Пятой республики на то, что Париж ведёт торговлю военной техникой с некоторыми «особенностями». Он констатировал, что Франция продаёт корабли, самолёты, вертолёты, танки и другие виды вооружений Саудовской Аравии, которая применяет их в продолжающемся с 2015 года военном конфликте с Йеменом.

На этом фоне Эврар напомнил, что в своё время французские власти на завершающей стадии реализации расторгли контракт на строительство и поставку для ВМФ России двух десантных вертолётоносцев семейства «Мистраль». Таким образом, отметил парламентарий, Париж придерживается двойных стандартов в сфере торговли оружием.

«Получается, что есть хорошие клиенты, (продавать которым оружие. — RT) этично, и другие, которым (оружие. — RT) не поставляют, поскольку они недостойны. Очевидно, что с этическими условиями поставок военного оборудования необходимо обращаться с большой осторожностью», — подчеркнул Эврар.

«Жаль, что выдающиеся члены действующего правительства были не менее выдающимися в правительстве, которое отказало в поставках России. Это явно показало значительной части международного сообщества, что в этих областях у Франции больше партнёров, чем клиентов», — подчёркивает Эврар.

В связи с таким положением вещей депутат в своём запросе интересуется, какие меры может принять французское правительство, чтобы возобновить диалог и торговлю с Россией и «заставить забыть как можно быстрее неожиданности и позор «Мистралей».

Напомним, что контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» в размере €1,2 млрд был заключён между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» в январе 2011 года. Оба корабля — «Владивосток» и «Севастополь» — были спущены на воду, и в ноябре 2014-го первый вертолётоносец должен был быть передан российской стороне.

Однако занимавший тогда пост президента страны Франсуа Олланд принял решение приостановить действие контракта, связав это с событиями на Украине. В середине 2015 года соглашение было разорвано по инициативе Парижа. Позднее Франция договорилась о передаче «Мистралей» Египту. После разбирательства российской стороне выплатили компенсацию в размере около €950 млн.

В 2018-м году Олланд в беседе с тогда ещё президентом Украины Петром Порошенко назвал то решение сигналом, направленным на то, чтобы «поставить Россию перед необходимостью быть ответственной».

«Мы не могли поддерживать страну, когда она прибегает к агрессии», — заявил Олланд, после чего Порошенко выразил ему благодарность за отказ от реализации контракта с Москвой по «Мистралям».

  • Экс-президент Украины Пётр Порошенко с бывшим французским лидером Франсуа Олландом
  • Reuters
  • © Stephane Mahe

Под давлением США

Комментируя события 2014—2015 годов, директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT отметил, что тогда экономически выгодный для Франции контракт с Россией был расторгнут Парижем под беспрецедентным давлением из Вашингтона.

«С одной стороны, поставка этих «Мистралей» носила явно политический характер в том смысле, что Россия заключила контракт по явно завышенной цене и ради политических аспектов. С другой стороны, все помнят беспрецедентное политическое, экономическое и моральное давление со стороны США на Францию ради отказа от поставки этих вертолётоносцев», — напомнил эксперт.

«Вот это «дело «Мистралей» является примером сорванной экономически выгодной для французских производителей сделки и демонстрацией политики давления Соединённых Штатов», — подчеркнул Мартынов.

Он также отметил, что вопрос о необходимости закупки кораблей этого типа у Франции сейчас для России не стоит, так как с выполнением подобных задач страна в состоянии справиться самостоятельно.

О давлении, которое на Париж оказывали другие государства во время принятия решения по сделке с Москвой, ещё в 2015-м говорили во французском парламенте. Так, докладчик сенатской комиссии Робер дель Пиккиа заявил, что контракт по «Мистралям» расторгнут, в частности, из-за давления стран НАТО.

«Было сильное внешнее давление со стороны стран Восточной Европы в рамках Парламентской ассамблеи НАТО. Польша пригрозила Франции прервать переговоры по сделке на покупку 50 вертолётов «Каракал» на сумму €2,5 млрд в случае передачи вертолётоносцев России», — отметил Пиккиа.

  • Reuters
  • © Christian Hartmann

«Незачем рисковать деньгами»

В свою очередь, говоря о текущем состоянии военно-технического сотрудничества России и Франции, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что у Москвы нет никаких контрактов в этой сфере с Парижем не столько из-за ситуации на Украине, сколько из-за членства Франции в Североатлантическом альянсе, деятельность которого направлена на «противодействие» России.

Однако, как заявил собеседник RT, во Франции всё явственнее ощущают отсутствие суверенного курса, поэтому в республике и начинают звучать предложения о возобновлении сотрудничества с Россией.

«Париж не может принимать самостоятельные решения по тем или иным вопросам, не получив одобрения из Вашингтона или Брюсселя, что начинает надоедать французам. Вот они и пытаются сказать, что могут действовать в Европе без оглядки на своих, так сказать, старших патронов. Но я не уверен, что Россия готова заключать с Францией какие-либо контракты в военной области, потому что нам незачем рисковать своими деньгами. У России есть очень серьёзные партнёры, с которыми она много лет сотрудничает. Это в первую очередь Китай, Индия. Да, иногда с ними бывают сложности, но это серьёзные, предсказуемые партнёры, которые приносят чуть ли не 40—50% нашего оружейного экспорта. Тем более что с Индией, например, у нас есть проекты по совместному производству боевой техники и вооружений, и это очень перспективное направление сегодня», — подчеркнул эксперт.

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Отметим, что на днях французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики страны, призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией. Президент заявил, что для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении Москвы необходимо развивать с ней «честный и требовательный диалог».

О важности возобновления полноценного диалога двух стран говорят и другие французские политики. Тот же Жозе Эврар призывал «покончить с антироссийской истерией», а кандидаты в президенты Франции на выборах 2017 года Марин Ле Пен и Франсуа Фийон выступали за отмену санкционной политики и налаживание отношений с Москвой.

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