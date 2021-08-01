«Забыли школьный урок истории»: почему в МИД Франции не увидели проблемы в распространении неонацистских идей на Украине

Парижу стоит больше доверять своим законодателям, которые сообщают о возрождении на Украине нацистской идеологии. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Франции о якобы незначительном влиянии неонацистских группировок на Украине. Ранее зампредседателя комиссии по вопросам Конституции и законодательства сената Франции Натали Гуле, которая побывала в Киеве, выступила с заявлением о том, что активность экстремистских сил в стране «не может не вызывать озабоченности». Захарова также назвала абсурдным заявление главы французского внешнеполитического ведомства о том, что демократический приход к власти Владимира Зеленского якобы доказывает отсутствие неонацизма в стране. Эксперты считают, что таким образом, с одной стороны, Париж хочет обелить украинский режим, а с другой, признаётся в своём бессилии как-либо повлиять на Киев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление французского внешнеполитического ведомства за утверждение о том, что на Украине незначительны проявления неонацистской идеологии, тогда как ранее обеспокоенность популярностью экстремистских течений среди украинцев выразила заместитель председателя комиссии по вопросам Конституции и законодательства сената Франции Натали Гуле, посетившая Киев с группой сенаторов в июне.

«Как следует из ответа (МИД Франции. — RT), «неонацистские группировки на Украине есть» (что, видимо, не особо смущает Париж), но их популярность «не превышает среднюю по Европе», а антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Подпись: министр иностранных дел Ж.-И. Ле Дриан», — отметила Захарова в Telegram.

Дипломат выразила удивление такой позицией французского МИД, заявив, что она вызывает вопросы о безопасности и законности в самом ЕС.

«Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например, ОБСЕ», — указала Захарова.

По словам российского дипломата, абсурдно звучит и вторая часть заявления главы французского МИД, по мнению которого, демократический приход к власти Владимира Зеленского якобы может служить подтверждением тому, что в стране неонацизма нет.

«Весной 2019 года украинцы привели к власти Владимира Зеленского, который набрал более 73% голосов, что свидетельствует о силе демократических настроений в стране. Так, деятельность неонацистских организаций на Украине никоим образом не отражает общей склонности страны», — следует из комментария Ле Дриана, опубликованного в правительственном бюллетене Journal Officiel.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путём. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции — об этом-то в Париже должны помнить», — заявила в ответ Захарова, рекомендовав французским властям «начать верить собственным глазам и законодателям».

«При попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи», — добавила дипломат.

«Открыто признают нацистскую идеологию»

Напомним, что после визита в Киев зампредседателя комиссии по вопросам конституции и законодательства французского сената Натали Гуле направила в МИД Франции запрос с просьбой рассмотреть проблему активности неонацистских сил на Украине. По её словам, во время посещения этого государства с группой сенаторов она стала свидетелем ярких проявлений насаждения неонацизма в стране.

«Действительно, неонацистские партии развивают всё более заметную деятельность, в том числе в центре Киева: со стрельбищами, практикой сборки и разборки автоматов Калашникова, а также пунктами вербовки молодых людей в ополчения, которые открыто признают свою нацистскую идеологию», — отметила Гуле в обращении к МИД.

Сенатор подчеркнула, что стала свидетелем того, как проводится «подготовка ополченцев — сторонников идей превосходства белой расы, которые совершают теракты от имени печально известного батальона «Азов».

Напомним, что деятельность «Азова» ранее привлекала внимание и конгресса США. Так, в октябре 2019 года группа американских законодателей обратилась в Госдепартамент с просьбой включить украинский добровольческий батальон в перечень террористических организаций. На этот шаг, по словам конгрессмена-демократа Макса Роуза, они пошли, когда стало известно, что бойцы «Азова» являлись идейными вдохновителями ряда терактов, совершённых на территории США, а также распространителями антисемитских идеологий. В частности, стрелки из Поуэя и Эль-Пасо заявляли, что на преступление их сподвигла бойня в новозеландском Крайстчёрче, которую устроил местный житель, ранее проходивший тренировку в украинском батальоне.

Действия «Азова» в Донбассе критиковали и в ООН. В организации обвинили членов батальона в применении пыток, изнасилованиях и незаконных задержаниях. Помимо этого участники «Азова» известны тем, что открыто используют нацистские символы и фашистские лозунги, организуют совместные акции с неонацистскими группировками.

Эксперты отмечают справедливость обеспокоенности французского сенатора, подчёркивая, что националистические группировки действительно влияют на политическую жизнь Украины. И это, как сказал в комментарии RT политолог Андрей Суздальцев, в дальнейшем станет большой проблемой для Киева.

«Украина идёт по неонацистскому пути, но рано или поздно это будет проблемой, потому что нельзя быть этническим националистом и в тоже время придерживаться демократических ценностей. На политическую жизнь Киева уже влияют националистические группировки, особенно это было заметно при (экс-главе МВД. — RT) Авакове, который курировал эти группировки и использовал их как политический инструмент», — пояснил Суздальцев.

Эксперт напомнил, что и нынешний президент Зеленский, когда ему выгодно, не гнушается поддержки радикалов, например, в отношении Донбасса.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что, потакая украинским политикам, европейские власти «забыли школьный урок истории» и «сами взрастили неонацистские идеи на Украине».

«В своё время министерство (Франции. — RT) также не обратило внимания на неонацистские проявления в Германии, лидер которой в лице Гитлера тоже пришёл к власти демократическим путём на всеобщих демократических выборах», — отметил в беседе с RT Жарихин.

Однако в МИД Франции считают, что раз представителей экстремистов нет в украинских органах власти, то и проблемы с ними в стране тоже нет.

Стоит отметить, что ранее, 22 июля, в связи с систематическим нарушением прав человека на Украине Москва обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Киева. Иск России касается ряда целого ряда групп нарушений, среди которых гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в период госпереворота в стране и после него. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ, украинские власти не только не препятствовали действиям радикально настроенных националистов, но поощряли и покрывали их в течение более семи лет.

«Оправдывают своё бездействие»

Причину риторики французского МИД аналитики видят в попытке Франции обелить нынешний украинский режим и оправдать его в своих глазах.

«Франция и Германия видят, что на Украине не всё в порядке с демократией, а в отношении политических сил, которые находятся в оппозиции, используется давление. Но они оправдывают своё бездействие тем, что эти группировки не находятся у власти. При этом закрывают глаза на то, что власти используют их в своих интересах», — отметил Андрей Суздальцев.

В свою очередь, Владимир Жарихин полагает, что подобная позиция Франции связана с тем, что Украина является сферой влияния США, а Париж не хочет вставать на пути у Вашингтона.

«То, что они расхваливают нынешний политический режим в стране и закрывают глаза на неонацистские проявления, говорит о том, что они не знают, что делать с Украиной. Учитывая, что сегодня Киев подчиняется распоряжениям США, причём зачастую наиболее радикальной части вашингтонской команды, и не слушает ни Францию, ни Германию, Парижу приходится сохранять хорошую мину при плохой игре», — резюмировал аналитик.