«Забыли про большинство избирателей»: как демократы ищут поддержки ЛГБТ-сообщества в борьбе против Дональда Трампа

Кандидаты в президенты США приняли участие во встрече с избирателями, посвящённой проблемам ЛГБТ-сообщества в Америке. В ходе мероприятия политики заявили, что готовы обложить налогами церкви, притесняющие сексуальные меньшинства, отменить запрет на службу в армии для трансгендеров, а также изменить состав Верховного суда для «правильного» трактования Конституции. Эксперты считают, что в погоне за голосами меньшинств Демократическая партия США забыла про своих основных избирателей — традиционный рабочий класс.

Кандидаты в президенты от Демократической партии США провели так называемую встречу в ратуше — вечер открытого общения с избирателями. Такие мероприятия не являются частью официальных предвыборных дебатов, однако эта встреча привлекла к себе внимание СМИ, потому что целиком была посвящена теме ЛГБТ-сообщества.

Политики-демократы в течение нескольких часов соревновались друг с другом в толерантности и широте взглядов. Это привело к некоторым курьёзным моментам, а также стало причиной нескольких спорных с точки зрения американской политической системы заявлений, отмечают эксперты.

В мероприятии приняли участие девять кандидатов от Демпартии. Среди них два политика «первого эшелона» — бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен, которые, согласно опросам общественного мнения, занимают лидирующие позиции среди демократов.

Остальные семь участников встречи не могут похвастаться серьёзным уровнем поддержки со стороны избирателей — за них собираются голосовать не более 5% избирателей. При этом два кандидата-демократа — популярные среди молодёжи сенатор-социалист Берни Сандерс и бизнесмен Эндрю Янг — отказались от участия во встрече, сославшись на занятость.

Демократическая партия во время прошлой президентской кампании и промежуточных выборов сделала ставку на более молодого избирателя и на членов американского общества, имеющих нетрадиционную ориентацию или же симпатизирующих ЛГБТ-сообществу, рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Теперь все демократические кандидаты должны следовать этому курсу и пытаться показать, кто из них более политкорректен.

«Демократы, распыляя свою политику между различного рода меньшинствами, не обязательно приносят пользу отдельным категориям избирателей, в частности афроамериканцам и испаноговорящим американцам, которые достаточно скептически относятся к этому курсу. Поэтому их голоса переходят к Республиканской партии. Жизнь страны не сводится только к поддержке меньшинств. Демократы сегодня выступают за меньшинства, забывая про большинство своих избирателей, интересы которых тоже нужно защищать», — отметил эксперт.

Свобода вероисповедания и однополые браки

Одним из центральных вопросов на нынешней встрече с избирателями стало отношение кандидатов к церквям и религиозным организациям в США, которые не принимают ЛГБТ-сообщество как таковое и отвергают сам вопрос о каких-либо правах для него.

Один из кандидатов, бывший конгрессмен от штата Техас Роберт О'Рурк, заявил, что в случае избрания его президентом отменит для церквей или любых других организаций налоговые исключения, если они не будут поддерживать повестку ЛГБТ-сообщества.

«Никто и никакое учреждение, никакая организация в Америке, которая не признаёт в полном объёме права человека и гражданские права каждого из нас, не может получать ни вознаграждений, ни льгот, ни налоговых послаблений. И на посту президента я сделаю это своим приоритетом и намерен остановить тех, кто посягает на права человека наших сограждан-американцев», — приводит ответ О'Рурка издание Washington Examiner.

Бето О'Рурк

Reuters

© Mike Blake

Его поддержал и другой кандидат — мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич, который сам состоит в однополом браке, но при этом называет себя набожным христианином. По его словам, американские политики не должны ущемлять права сексуальных меньшинств, списывая это на заветы своей религии.

«Я считаю, что использовать религию таким образом — значит умалять Бога. Я считаю оскорблением не только для ЛГБТ, но и для веры считать, что её можно использовать, чтобы ущемлять людей таким образом», — заявил Буттиджич.

В свою очередь, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар считает, что для защиты прав ЛГБТ-сообщества требуется изменить состав Верховного суда США.

«Прежде всего в основе нашей Конституции, как вам известно, лежит отделение церкви от государства. В нашей стране существуют разные вероисповедания, но действует закон, и закон применим, когда речь идёт о дискриминации и прочем. Могу вам сказать, что буду назначать таких судей Верховного суда, которые это понимают», — заявила Клобушар.

Вопрос трансгендеров

Мероприятие не обошлось и без выступлений активистов и представителей меньшинств, которые сочли, что американские СМИ уделяют им недостаточно внимания. Так, в один из моментов чернокожая активистка-трансгендер прервала задаваемый Роберту О'Рурку вопрос и схватила микрофон, заявляя, что CNN якобы вычеркнул из повестки «чёрных женщин-трансгендеров».

Пит Буттиджич

Reuters

© Mike Blake

«Детка, дела важнее слов, ведь знаете что? Сегодня микрофон не был в руках ни у кого из чернокожих женщин-трансгендеров. И ни у кого из чернокожих мужчин-трансгендеров», — заявила активистка.

Пит Буттиджич тут же подхватил тему, заявив, что если он станет американским президентом, то обязательно поддержит трансгендеров и отменит для них запрет на службу в вооружённых силах, который был введён Дональдом Трампом.

Напомним, разрешение служить в вооружённых силах страны трансгендерам было подписано Бараком Обамой в 2016 году. Однако в июле 2017 года Дональд Трамп, занявший кресло в Овальном кабинете, отменил его, аргументируя решение тем, что американская армия не может себе позволить «бремени огромных медицинских затрат и разлада», которые повлечёт за собой присутствие трансгендеров в армии.

По мнению Юрия Рогулёва, подобные заигрывания с меньшинствами не дадут демократам ожидаемых дивидендов, а лишь спровоцируют раскол внутри самой партии.

«Ранее основу Демократической партии традиционно составляли представители профсоюзов, рабочего класса. Сегодня умеренные демократы — представители рабочего класса не чувствуют, что их интересы защищают, соответственно, из-за этого возникают противоречия и в самой партии», — отметил эксперт.

ЛГБТ-образование

Когда на сцену вышла сенатор Элизабет Уоррен, которая, согласно некоторым опросам, стала лидером предвыборной гонки среди демократов, ей задал вопрос девятилетний ребёнок, представившийся как «Джейкоб, американец-трансгендер». Он спросил у Уоррен, какие меры на посту президента она предпримет для того, чтобы «такие дети, как я, чувствовали себя в безопасности в школах».

Элизабет Уоррен

Reuters

© Mike Blake

Уоррен, которая позиционирует себя как прогрессивный политик левого толка, отреагировала на вопрос своеобразно, использовав его как повод для атаки на администрацию Трампа и лично министра образования.

«В своём кабинете я хочу видеть министра образования, который будет поддерживать государственные образовательные программы и одинаково ценить всех наших детей, а также соблюдать нормы гражданского права. У нас были и хорошие министры, а сейчас у нас министр, который гораздо хуже. Её зовут Бетси Девос. Так что, когда я стану президентом, она этот пост покинет», — заявила Уоррен.

Стоить отметить, что назначение на пост Бетси Девос было одним из самых спорных кадровых решений Дональда Трампа, а сама Девос уже не раз подвергалась критике со стороны СМИ и демократов за ряд шагов на посту министра.

Демократическая партия надеется, что, завоевав доверие этих групп, она получит громких пропагандистов, которые будут выступать за демократов всеми доступными методами на всех доступных площадках, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов. Однако часть традиционных демократов —белых американцев, особенно из регионов Среднего Запада, — эта политика может оттолкнуть.

«Нынешнего президента США обвиняют в расизме, сексизме, но его избиратель — молчаливое белое большинство, которое ЛГБТ и активисты социальной справедливости обвиняют во всех бедах. Его сторонники являются олицетворением того образа врага, который куёт ЛГБТ и «прогрессивная» общественность. Однако для Трампа обвинения в расизме, сексизме и плохом отношении к ЛГБТ являются плюсом, поскольку его избиратели начинают больше доверять своему президенту и проявляют всё большую готовность голосовать за него ещё раз», — заключил эксперт.