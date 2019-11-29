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Забыли о системе ПВО? "Убийцу" Крымского моста испытали на Украине
29 ноября 2019, 19:24 • 46 • В мире
Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты комплекса "Нептун". После этого бойцы отчитались, что ракета впервые пролетела 250 километров. До этого украинцы грозились уничтожить Крымский мост противокарабельной ракетой. Генерал ВСУ прославился высказыванием, что поразить эту цель "проще, чем корабль". Правда, о русской системе ПВО украинцы забыли.
На Украине испытали крылатую противокорабельную ракету Р-360 комплекса "Нептун". По данным Lenta, испытания прошли успешно: ракета пролетела около 250 километров. Такое расстояние она преодолела впервые. Бойцы отчитались об "успешном окончании разработки летательного аппарата".
Бывший заместитель Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко на днях заявил, что Украина может запросто уничтожить Крымский мост, если возникнет такая необходимость. Военный утверждает, что это "несложная цель" - атаковать её проще, чем корабль или самолёт.
"Она неподвижна, имеет большую отражающую поверхность и большую протяжённость", - пояснил Романенко.
В России уже ответили, что украинцы, видимо, забыли о системе противовоздушной обороны. Военным "незалежной" напомнили, что мост как стратегический объект тщательно охраняется.
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