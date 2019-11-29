Забыли о системе ПВО? "Убийцу" Крымского моста испытали на Украине

На Украине испытали крылатую противокорабельную ракету Р-360 комплекса "Нептун". По данным Lenta, испытания прошли успешно: ракета пролетела около 250 километров. Такое расстояние она преодолела впервые. Бойцы отчитались об "успешном окончании разработки летательного аппарата".

Бывший заместитель Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко на днях заявил, что Украина может запросто уничтожить Крымский мост, если возникнет такая необходимость. Военный утверждает, что это "несложная цель" - атаковать её проще, чем корабль или самолёт.

"Она неподвижна, имеет большую отражающую поверхность и большую протяжённость", - пояснил Романенко.

В России уже ответили, что украинцы, видимо, забыли о системе противовоздушной обороны. Военным "незалежной" напомнили, что мост как стратегический объект тщательно охраняется.