Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
Главная / Политика

Забыли договориться? Байден разошёлся с Пентагоном в версиях об Афганистане

21 августа 2021, 09:25  •  154 • Политика
Президент США Джо Байден и официальный представитель Пентагона Джон Кирби неожиданно разошлись в своих версиях относительно происходящего в Афганистане. На фоне абсолютно противоположных заявлений возникает вопрос: забыли договориться перед пресс-конференцией?
В частности, во время выступления перед журналистами Байден с уверенностью заявил, что США побороли террористов "Аль-Каиды"* в Афганистане, в свою очередь Кирби категорически не согласился - террористы всё ещё там.
"Какой у нас интерес к Афганистану?" - спросил Байден у Кирби, отметив, что террористов ведь "победили".
По словам Кирби, террористы не только "Аль-Каиды", но и ИГИЛ* всё ещё находятся в этой стране. Он также добавил, что численность боевиков неизвестна и в целом у него возникает беспокойство из-за сообщений о насилии в отношении американцев в Афганистане.
*"Аль-Каида", ИГИЛ - террористические организации, деятельность которых запрещена на территории России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





154
Источник
Похожие новости
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
21 августа 2021, 00:15
Украинцев привели в чувство предупреждением: Запад считает дни, чтобы снять санкции с России
21 августа 2021, 00:15
Захарова после эфира на "Дожде"* выдала неудобное сравнение
21 августа 2021, 03:55
Украинский министр и глава СНБО попали под санкции от России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.