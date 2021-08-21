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Забыли договориться? Байден разошёлся с Пентагоном в версиях об Афганистане
21 августа 2021, 09:25 • 154 • Политика
Президент США Джо Байден и официальный представитель Пентагона Джон Кирби неожиданно разошлись в своих версиях относительно происходящего в Афганистане. На фоне абсолютно противоположных заявлений возникает вопрос: забыли договориться перед пресс-конференцией?
В частности, во время выступления перед журналистами Байден с уверенностью заявил, что США побороли террористов "Аль-Каиды"* в Афганистане, в свою очередь Кирби категорически не согласился - террористы всё ещё там.
"Какой у нас интерес к Афганистану?" - спросил Байден у Кирби, отметив, что террористов ведь "победили".
По словам Кирби, террористы не только "Аль-Каиды", но и ИГИЛ* всё ещё находятся в этой стране. Он также добавил, что численность боевиков неизвестна и в целом у него возникает беспокойство из-за сообщений о насилии в отношении американцев в Афганистане.
*"Аль-Каида", ИГИЛ - террористические организации, деятельность которых запрещена на территории России.
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