Забыл про русских? Герой России объяснил, как Трамп пытается переписать Вторую мировую под себя

Герой России, глава президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал в интервью Nation News недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, который приписал победу над нацизмом во Второй мировой войне полностью США и Великобритании.

Ранее президент разместил соответствующий пост на своей странице в Twitter. Перечисляя тех, кто внёс вклад в разгром фашизма, глава Белого дома почему-то забыл упомянуть советских солдат.

Американский посол в РФ Джон Салливан заявил РБК, что Трамп не хотел тем самым переписать историю и приуменьшить роль Красной армии в противостоянии фашизму.

Липовой отметил, что дипломат, очевидно, понял, что американский лидер "перегнул палку", и потому попытался неуклюже выгородить Трампа. Между тем, по его мнению, глава Белого дома выказал явное пренебрежение к подвигу народа СССР.