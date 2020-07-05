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Забыл про русских? Герой России объяснил, как Трамп пытается переписать Вторую мировую под себя

05 июля 2020, 00:00  •  15 • Политика
Американский президент Дональд Трамп пытается переписать историю Второй мировой войны под себя, заявил Герой России Сергей Липовой. Он прокомментировал попытки выгородить главу Белого дома, который "забыл" про русских, перечисляя тех, кто внёс вклад в разгром фашизма.
Герой России, глава президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал в интервью Nation News недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, который приписал победу над нацизмом во Второй мировой войне полностью США и Великобритании.
Ранее президент разместил соответствующий пост на своей странице в Twitter. Перечисляя тех, кто внёс вклад в разгром фашизма, глава Белого дома почему-то забыл упомянуть советских солдат.
Американский посол в РФ Джон Салливан заявил РБК, что Трамп не хотел тем самым переписать историю и приуменьшить роль Красной армии в противостоянии фашизму.
Липовой отметил, что дипломат, очевидно, понял, что американский лидер "перегнул палку", и потому попытался неуклюже выгородить Трампа. Между тем, по его мнению, глава Белого дома выказал явное пренебрежение к подвигу народа СССР.
Всем стало понятно, с какой стороны идёт кампания по фальсификации истории, её переписыванию и усилению акцентов на победоносную роль США во Второй мировой войне, - заметил Герой России.

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