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Забыл о "жёлтых жилетах"? Макрон восхитился белорусскими протестами

27 сентября 2020, 19:30  •  204 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон восхитился "мужеством" белорусских протестующих, забыв о собственных попытках подавить восстание "жёлтых жилетов". И предложил Лукашенко уйти.
В беседе с Le Journal du Dimanche французский лидер Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о протестах в Белоруссии, заявив, что авторитарная власть в стране переживает кризис и не способна понять демократию, а потому должна добровольно уйти. Он призвал Александра Лукашенко сложить с себя полномочия.
Демонстрантов, устраивающих беспорядки на улицах белорусских городов, он назвал "мужественными людми", и особенно восхитился женщинами, которые принимают активное участие в попытках устроить цветную революцию.

Также Макрон поделился содержанием своего разговора с Владимиром Путиным накануне встречи последнего с белорусским президентом в Сочи. Тогда лидер Франции якобы посоветовал российскому коллеге "подтолкнуть" Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключённых.
Между тем министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей попросил западные страны проявить мудрость и не вмешиваться во внутренние дела страны. Он добавил, что любые ограничительные меры будут, как показала история, иметь обратный эффект: "Это мы уже проходили".

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