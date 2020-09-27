Забыл о "жёлтых жилетах"? Макрон восхитился белорусскими протестами

В беседе с Le Journal du Dimanche французский лидер Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о протестах в Белоруссии, заявив, что авторитарная власть в стране переживает кризис и не способна понять демократию, а потому должна добровольно уйти. Он призвал Александра Лукашенко сложить с себя полномочия.

Демонстрантов, устраивающих беспорядки на улицах белорусских городов, он назвал "мужественными людми", и особенно восхитился женщинами, которые принимают активное участие в попытках устроить цветную революцию.



Также Макрон поделился содержанием своего разговора с Владимиром Путиным накануне встречи последнего с белорусским президентом в Сочи. Тогда лидер Франции якобы посоветовал российскому коллеге "подтолкнуть" Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключённых.

Между тем министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей попросил западные страны проявить мудрость и не вмешиваться во внутренние дела страны. Он добавил, что любые ограничительные меры будут, как показала история, иметь обратный эффект: "Это мы уже проходили".