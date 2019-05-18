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Забыл о Донбассе, но будет заботиться о завтраке и шапке Зеленского: В Сети решили дополнить "шесть советов" Порошенко
18 мая 2019, 23:09 • 100 • Политика
В Сети решили дополнить "шесть советов", которые Петр Порошенко дал новому президенту Украины Владимиру Зеленском. Комментаторы напомнили политику о конфликте в Донбассе, а также посоветовали звонить Зеленскому по утрам и проверять того на наличие шапки и завтрака.
Давая советы Владимиру Зеленскому, действующий президент Украины Петр Порошенко "забыл" о проблемах в экономике и конфликте в Донбассе. Так считает публицист Армен Гаспарян.
Напомним, Порошенко дал Зеленскому шесть советов:
Непосредственно Гаспарян решил напомнить Киеву о том, какие темы в реальности волнуют простых украинцев: экономический кризис и война на востоке страны.
"Порошенко составил Зеленскому список дел: беречь солидарность ЕС и Украины; укреплять международную коалицию, противостоящую Москве, и усилить санкции; продолжать евроинтеграцию, чтобы к 2023 году соответствовать ЕС. Экономика и мир в Донбассе в списке, разумеется, не значатся", - отметил он.
Позицию публициста поддержали и комментаторы.
"Еще он каждый день будет звонить и спрашивать: одел ли Зеленский шапку и что он ел на завтрак?" - пошутил один из пользователей.
"Зеленский должен на это просто послать его", - добавил другой.
Напомним, 20 января в Киеве состоится церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Политик уже извинился перед жителями города за возможные неудобства.
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