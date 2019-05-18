Забыл о Донбассе, но будет заботиться о завтраке и шапке Зеленского: В Сети решили дополнить "шесть советов" Порошенко

Давая советы Владимиру Зеленскому, действующий президент Украины Петр Порошенко "забыл" о проблемах в экономике и конфликте в Донбассе. Так считает публицист Армен Гаспарян.

Напомним, Порошенко дал Зеленскому шесть советов:

беречь доверие между ЕС и Украиной;

укреплять проукраинскую коалицию для борьбы с "агрессией" России;

способствовать усилению антироссийских санкций;

воплощать в жизнь соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС;

продолжать секторальное сотрудничество с ЕС;

создать условия доля подачи Киевом заявки на вступление в ЕС и НАТО.

Непосредственно Гаспарян решил напомнить Киеву о том, какие темы в реальности волнуют простых украинцев: экономический кризис и война на востоке страны.

"Порошенко составил Зеленскому список дел: беречь солидарность ЕС и Украины; укреплять международную коалицию, противостоящую Москве, и усилить санкции; продолжать евроинтеграцию, чтобы к 2023 году соответствовать ЕС. Экономика и мир в Донбассе в списке, разумеется, не значатся", - отметил он.

Позицию публициста поддержали и комментаторы.

"Еще он каждый день будет звонить и спрашивать: одел ли Зеленский шапку и что он ел на завтрак?" - пошутил один из пользователей.

"Зеленский должен на это просто послать его", - добавил другой.

Напомним, 20 января в Киеве состоится церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Политик уже извинился перед жителями города за возможные неудобства.