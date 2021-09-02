Забыл кое-что спросить: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом

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Президент США пообещал украинскому коллеге санкции против России в случае "агрессии"

В Вашингтоне состоялись переговоры Джо Байдена с Владимиром Зеленским, которые продлились вместо запланированных 45 минут два часа, чему последний был очень рад. Президент Украины рассказал журналистам, как прошла встреча.

Так глава Незалежной признался, что встреча не всегда была "солнечной".

"Нормальный мужской разговор", – заявил Зеленский журналистам, трансляцию вел телеканал "Украина 24".

Он добавил, что негатива со стороны Байдена или других представителей американской власти к себе и своей команде, а также стране не почувствовал.

Похвастался Зеленский и другими достижениями переговоров. Так, по его словам, Байден заинтересован во вступлении Украины в НАТО. А в Незалежную скоро приедет глава Минобороны США Остин Ллойд. Однако о визите самого Байдена на Украину Зеленский, как он сам признался, поговорить забыл.

Лидер украинцев рассказал, что глава Белого дома лично гарантирует санкции России или другой стороне "Северного потока – 2" в случае возникновения опасной ситуации или энергетической угрозе Незалежной. Зеленский счел это большой победой Киева.

По итогам встречи двух лидеров, Украина и США выпустили совместное заявление относительно "Северного потока – 2". В нем стороны признали трубу – угрозой европейской энергетической безопасности, передает "Интерфакс". Вашингтон также обязался сохранить транзит российского голубого топлива через украинскую ГТС в "этот переходный энергетический период". Также американцы выделят Киеву $463 млн для развития страны.

Сама же встреча началась с конфуза – американцы не смогли запомнить фамилию украинского президента.