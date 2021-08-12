Забыл дорогу, пошёл напролом: Байден вошёл в Белый дом через кусты

Очередной забавный случай с Джо Байденом повеселил соцсети. Люди обсуждают видео, на котором американский лидер, игнорируя настойчивые указания своих охранников, уверенно идёт в Белый дом... через кусты.

Новый конфуз с "рассеянным" Джо Байденом насмешил американцев. Глава США был заснят на камеру возвращающимся в Белый дом после визита в Уилмингтон, штат Делавэр.

На кадрах видно, как агент охраны делает жест, указывающий президенту поворот по направлению к Белому дому, но тот почему-то решил не сворачивать с курса и пошёл напролом через кусты.

Критики Байдена тут же высказали мысль, что у него явно когнитивный спад. "Они буквально указали ему дорогу, а он всё равно пошел неправильным путем", - пишет один из пользователей Twitter.

Правда, нашлось и объяснение такому странному поступку: некоторые считают, что на дорожке, ведущей к Белому дому, что-то лежало и преграждало Байдену путь. Мол, именно это и хотел сказать своим жестом охранник. А потому президент будто бы решил "срезать" и пошёл прямо через кусты.