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Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долларов - СМИ

02 июля 2019, 02:39  •  59 • В мире
Побег из Дубая младшей жены премьер-министра ОАЭ Хайи бинт аль-Хусейн уже несколько дней обсуждают немецкие СМИ, раскрывая перед читателями все новые детали этой таинственной истории. Пока журналисты утверждают, что Хайя уже попросила политического убежища в ФРГ и даже успела подать на развод, официальный Берлин отрицает даже сам факт нахождения принцессы в Германии. Чем может закончиться эта история? По версии ряда изданий, миллионы, прихваченные Хайей, не помогут ей избежать сурового наказания.
В конце прошлой недели британские таблоиды взорвались кричащими заголовками: "Жена эмира Дубая принцесса Хайя сбегает от мужа, прихватив детей и 40 миллионов долларов, чтобы начать новую жизнь". Никаких точных данных, к примеру, The Sun, не сообщает, а новость подается с оговоркой "как говорят".
Предположительно, сообщает Daily Mail, она улетела в Британию, где жила во время учебы. Однако долго оставаться в Соединенном Королевстве принцесса Хайя, как ее называют британские СМИ, не могла: силовые структуры двух стран связаны плотным сотрудничеством. Поэтому беглянка с детьми и деньгами отправилась дальше и остановилась в Германии, где якобы попросила политического убежища и сразу подала на развод. Об этом пишут и британские, и немецкие СМИ.
Издание Focus рассказывает о том, что в Германии 45-летняя принцесса Хайя попросила защиты и гарантии невыдачи на родину. В то же время, пишут журналисты, муж – премьер-министр ОАЭ – уже потребовал от немецких властей выдать жену с детьми, но получил отказ.
В МИД ФРГ не подтвердили сообщения СМИ о том, что принцесса Хайя находится в Германии. В свою очередь представитель немецкого МВД также заявил, что у него тоже нет такой информации.
Тем не менее и СМИ, и пользователи соцсетей продолжают следить за судьбой жены премьер-министра ОАЭ. Больше всего всех интересуют причины, по которым принцесса пустилась в бега. Вполне вероятно, что женщина просто боится за свою жизнь, хотя о конфликтах в семье принцессы Хайи точно ничего неизвестно.
К слову, жена эмира Дубая – женщина из знатного рода. Она – родная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы Второго, и прямой потомок пророка Мухаммеда, а это еще более высокий статус.
Премьер-министр ОАЭ успел высказать свое отношение к ситуации.
"Ты — предательница, ты предала мое драгоценное доверие, и теперь твоя игра раскрыта. Дни твоей лжи сочтены, и теперь уже неважно, кто мы есть, и кто есть ты", — заявил Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.
Чем закончится вся эта история для принцессы Хайи, сказать сложно. Но некоторые СМИ уже пишут о том, что миллионы, которые она прихватила с собой, не смогут обеспечить ее безопасность. Достаточно вспомнить судьбу двух дочерей эмира Дубая от других жен – Шамсы и Латифы. Обе попытались сбежать от отца, и оба побега закончились неудачно. Первой попытку побега предприняла Шамса, однако вскоре была схвачена и помещена в психиатрическую лечебницу.
Затем эту же попытку повторила Латифа. Ее побег почти удался. Но ее и помогавших ей друзей вскоре схватили люди эмира Дубая. Где сейчас находится Латифа – точно неизвестно никому.

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