Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долларов - СМИ

В конце прошлой недели британские таблоиды взорвались кричащими заголовками: "Жена эмира Дубая принцесса Хайя сбегает от мужа, прихватив детей и 40 миллионов долларов, чтобы начать новую жизнь". Никаких точных данных, к примеру, The Sun, не сообщает, а новость подается с оговоркой "как говорят".

Предположительно, сообщает Daily Mail, она улетела в Британию, где жила во время учебы. Однако долго оставаться в Соединенном Королевстве принцесса Хайя, как ее называют британские СМИ, не могла: силовые структуры двух стран связаны плотным сотрудничеством. Поэтому беглянка с детьми и деньгами отправилась дальше и остановилась в Германии, где якобы попросила политического убежища и сразу подала на развод. Об этом пишут и британские, и немецкие СМИ.

Издание Focus рассказывает о том, что в Германии 45-летняя принцесса Хайя попросила защиты и гарантии невыдачи на родину. В то же время, пишут журналисты, муж – премьер-министр ОАЭ – уже потребовал от немецких властей выдать жену с детьми, но получил отказ.

В МИД ФРГ не подтвердили сообщения СМИ о том, что принцесса Хайя находится в Германии. В свою очередь представитель немецкого МВД также заявил, что у него тоже нет такой информации.

Тем не менее и СМИ, и пользователи соцсетей продолжают следить за судьбой жены премьер-министра ОАЭ. Больше всего всех интересуют причины, по которым принцесса пустилась в бега. Вполне вероятно, что женщина просто боится за свою жизнь, хотя о конфликтах в семье принцессы Хайи точно ничего неизвестно.

К слову, жена эмира Дубая – женщина из знатного рода. Она – родная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы Второго, и прямой потомок пророка Мухаммеда, а это еще более высокий статус.

Премьер-министр ОАЭ успел высказать свое отношение к ситуации.

"Ты — предательница, ты предала мое драгоценное доверие, и теперь твоя игра раскрыта. Дни твоей лжи сочтены, и теперь уже неважно, кто мы есть, и кто есть ты", — заявил Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Чем закончится вся эта история для принцессы Хайи, сказать сложно. Но некоторые СМИ уже пишут о том, что миллионы, которые она прихватила с собой, не смогут обеспечить ее безопасность. Достаточно вспомнить судьбу двух дочерей эмира Дубая от других жен – Шамсы и Латифы. Обе попытались сбежать от отца, и оба побега закончились неудачно. Первой попытку побега предприняла Шамса, однако вскоре была схвачена и помещена в психиатрическую лечебницу.

Затем эту же попытку повторила Латифа. Ее побег почти удался. Но ее и помогавших ей друзей вскоре схватили люди эмира Дубая. Где сейчас находится Латифа – точно неизвестно никому.