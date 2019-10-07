Забудь про доллар, помни президента • 23 • Аналитика Вспомнить всё. Или почти всё

Если бы заголовок этой колонки обозревателя, а я настаиваю именно на этом жанре, звучал с точностью до наоборот, вполне можно было бы и статью схлопотать. Статью, разумеется, уголовную. У нас, что называется, не заржавеет. Тем не менее, по смыслу, дела-то обстоят как раз наоборот. Россиян слишком уж часто заставляют по делу и без дела вспоминать про доллар.









Глава государства тоже по его поводу отметился. Аккурат после того как банкиры стали радостно потирать руки в связи с перспективой (заметьте, всего лишь перспективой) введения отрицательных ставок по валютным вкладам. О вкладах чуть ниже, пока же – о гаранте.



Если бы американский гарант так долго и обстоятельно распространялся о российском рубле, его, вполне очевидно, сразу бы стали подводить под импичмент или же сочли, не совсем, мягко говоря, адекватным. И уж если бы стали тиражировать его высказывания, то наверняка в соответствующей тональности.



В России ситуация совсем иная: президент просто вынужден говорить о ведущих валютах. И СМИ, по сути, обязаны его суждения распространять по максимуму. Поскольку лишь зарабатывая валюту за счёт масштабного экспорта, будь он сырьевой или не совсем, страна может существовать и развиваться как суверенная держава.



И вот скажите, разве Владимир Владимирович не прав, когда говорит, что «Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платёжного инструмента»? И разве не прав он в том, что «страна вынуждена себя обезопасить»? Хотя при этом больше половины ключевых отраслей нашей экономики на самом деле сидит на завуалированной долларовой подпитке.







Спросите, как? Да через поставку самого разного рода комплектующих из сферы высоких и не очень технологий. В оборонку, космическую, авиационную отрасль, во все сборочные производства, которых мы наплодили как ядовитых грибов. И всё это нам поставляют ведущие мировые фирмы, которые свято чтут санкционные кодексы, но легко находят способы и средства, чтобы обойти любые санкции.



Гарант мне друг, но…

И поставляют, как читатель понимает, отнюдь не из чистого альтруизма, а в простой и примитивной, по Марксу, погоне за прибылями и сверхприбылями. А в нашем российском случае ещё и в погоне за разного рода комиссионными и откатами. Впрочем, не будем здесь о коррупции, хотя, когда говоришь «доллар», вообще-то, сразу хочется подразумевать «коррупцию».



В данном контексте куда важнее то, что, по мнению российского президента, США пытаются использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы. Вряд ли кого-нибудь сколько-нибудь удивил такой вывод. Так ведь было всегда. Просто когда из «вашингтонского обкома» всё для россиян диктовалось чуть ли не напрямую, это мало кого смущало, а теперь, вот уже на протяжении почти двух десятков лет, смущает.



Нынешние действия Вашингтона российский президент посчитал большой ошибкой. Путин не случайно добавил по этому поводу, что мировые расчёты в долларах упали с 50 до 44 процентов и что доверие к этой валюте падает. Российский лидер указал, что большинство расчётов страны с партнёрами по ЕАЭС производится в рублях.







Россия (что, в общем-то, можно считать большой неожиданностью) достаточно легко добилась немалых успехов по части отказа от доллара. Так, авторитетное агентство Bloomberg, не замеченное ни в каких симпатиях к нам, ещё в начале августа констатировало, что Россия постепенно добивается цели по отказу от доллара в международных расчётах и переводу своих резервов в другие валюты.





При этом доля доллара в международных расчётах и экспортной выручке российских компаний падает уже четвёртый квартал подряд. Вот-вот поступит информация по пятому кварталу, и там для русского доллара изменений к лучшему ждать вряд ли стоит. При этом ни для кого не секрет, что место американской валюты занимает в основном евро.



Товарищ Франклин, вы большой учёный

А вот здесь стоит слегка притормозить. Автор не раз в своих заметках напоминал читателям, что евро в современной экономике – не более чем ещё один, чуть более автономный, но всё же суррогат доллара. Отсюда вывод: если мы всё же всерьёз претендуем на какую-то финансовую независимость, уход от доллара должен осуществляться не в пользу евро.



В пользу чего угодно другого, начиная с рубля и кончая китайским юанем, украинской гривной вместе с грузинским лари и даже иранским риалом. Пусть гривна и лари – тоже суррогат, а юань – полусуррогат, завязанный на доллар крепче канадского доллара и мексиканского песо, но всё же… Иначе всё это нечто вроде заклинаний алхимика или толчения воды в ступе. С большими или меньшими потерями или прибылями, не меняющими ничего в корне.











Гражданам, конечно, после перехода на что-то новое и не совсем внятное, будет в чём-то сложнее – поди разберись с портретами аятоллы или «якого-нить Грушевского» после таких знакомых и милых президентов США. Хотя ведь на 100-долларовой купюре, самой популярной в России, красуется, между прочим Бенджамин Франклин, который американским президентом вовсе не был. Никогда.



Есть и ещё одна тонкость: ни для кого не секрет, что ради удачной для себя внешнеторговой конъюнктуры США сейчас из всех сил бьются за то, чтобы курс доллара падал. Можно было бы, конечно, уронить его и за счёт скачка нефтяных цен, но это и по самим Штатам ударить может. Так пусть падает под давлением иных факторов — вроде «русского». Пусть падает не сильно, но лучше постоянно. И думается, не только в ФРС, но и в окружении «товарища» Трампа не раз говорят русским, а заодно с ними и китайцам «спасибо» за их беспощадную войну с долларом.







Почти четверть века назад автору этих заметок посчастливилось (посчастливилось ли?) оказаться в Кремле на совместном брифинге президента Бориса Ельцина и министра финансов Александра Лившица, как известно, очень похожего на сатирика Арканова. Сатирика я приплёл тут отнюдь не случайно, поскольку никогда уже больше ни на брифингах, ни за круглыми столами, не видел Бориса Николаевича таким весёлым и счастливым.







Александр Лившиц явно сработал не хуже своего двойника-сатирика, предложив ввести в России так называемый валютный коридор. Именно об этом тогда и поведали два высших чина в Кремле, а ваш автор ещё долго пыхтел в редакции за старой пишущей машинкой, чтобы успеть с полноценной заметкой в номер. Пыхтел так старательно, что повсюду в фамилии министра финансов наставил «Ф» вместо «В». К счастью, зачистку под шутки коллег по поводу предмета дамского туалета успел ещё до корректуры провести редактор отдела.



Ельцин неспроста радовался и за рубль, и за доллар. В те времена за "зелёные" в России продавалось буквально всё: от хлеба и нижнего белья до роскошных авто, а курс валюты долго прыгал и скакал вопреки всем усилиям всех министров финансов и всех председателей Центробанка. Очевидно, именно поэтому сейчас так уверены в себе Антон Силуанов вместе с Эльвирой Набиуллиной.



Девушка Джеймса Бонда. Взяли, чтобы отпустить?



У них-то со стабильностью и курсами на данный момент всё в порядке. Но только вроде бы и только на протяжении всего-то четырёх с небольшим лет. Да и ставки кредитные почему-то зашкаливают до неприличия, а вот ставки по вкладам уже вот-вот могут и отрицательными стать. Это, к счастью, касается только валютных вкладов. Мол, платите за хранение и сохранение. Хорошо ещё, что львиная доля нашего населения ни о каких валютных вкладах и думать не смеет, не то что их иметь.



Четыре года с небольшим — срок, скажем прямо, не слишком солидный, чтобы так уж возгордиться. Да господь с ними, министром и дамой-председателем. Нам сейчас важнее другое: что гражданам-то делать? Сбывать последние доллары или же попытаться прикупить хотя бы сотню-другую на чёрный день? Если гаранта послушать, так понять вообще ничего невозможно.



Спасибо, конечно, что теперь в России уже не за доллары, а за рубли купить можно всё, опять же — от нижнего белья до роскошных авто. Но ведь в кубышке-то у большинства граждан сегодня почему-то не то что долларов, а и рублей кот наплакал… Если бы заголовок этой колонки обозревателя, а я настаиваю именно на этом жанре, звучал с точностью до наоборот, вполне можно было бы и статью схлопотать. Статью, разумеется, уголовную. У нас, что называется, не заржавеет. Тем не менее, по смыслу, дела-то обстоят как раз наоборот. Россиян слишком уж часто заставляют по делу и без дела вспоминать про доллар.Глава государства тоже по его поводу отметился. Аккурат после того как банкиры стали радостно потирать руки в связи с перспективой (заметьте, всего лишь перспективой) введения отрицательных ставок по валютным вкладам. О вкладах чуть ниже, пока же – о гаранте.Если бы американский гарант так долго и обстоятельно распространялся о российском рубле, его, вполне очевидно, сразу бы стали подводить под импичмент или же сочли, не совсем, мягко говоря, адекватным. И уж если бы стали тиражировать его высказывания, то наверняка в соответствующей тональности.В России ситуация совсем иная: президент просто вынужден говорить о ведущих валютах. И СМИ, по сути, обязаны его суждения распространять по максимуму. Поскольку лишь зарабатывая валюту за счёт масштабного экспорта, будь он сырьевой или не совсем, страна может существовать и развиваться как суверенная держава.И вот скажите, разве Владимир Владимирович не прав, когда говорит, что «Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платёжного инструмента»? И разве не прав он в том, что «страна вынуждена себя обезопасить»? Хотя при этом больше половины ключевых отраслей нашей экономики на самом деле сидит на завуалированной долларовой подпитке.Спросите, как? Да через поставку самого разного рода комплектующих из сферы высоких и не очень технологий. В оборонку, космическую, авиационную отрасль, во все сборочные производства, которых мы наплодили как ядовитых грибов. И всё это нам поставляют ведущие мировые фирмы, которые свято чтут санкционные кодексы, но легко находят способы и средства, чтобы обойти любые санкции.И поставляют, как читатель понимает, отнюдь не из чистого альтруизма, а в простой и примитивной, по Марксу, погоне за прибылями и сверхприбылями. А в нашем российском случае ещё и в погоне за разного рода комиссионными и откатами. Впрочем, не будем здесь о коррупции, хотя, когда говоришь «доллар», вообще-то, сразу хочется подразумевать «коррупцию».В данном контексте куда важнее то, что, по мнению российского президента, США пытаются использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы. Вряд ли кого-нибудь сколько-нибудь удивил такой вывод. Так ведь было всегда. Просто когда из «вашингтонского обкома» всё для россиян диктовалось чуть ли не напрямую, это мало кого смущало, а теперь, вот уже на протяжении почти двух десятков лет, смущает.Нынешние действия Вашингтона российский президент посчитал большой ошибкой. Путин не случайно добавил по этому поводу, что мировые расчёты в долларах упали с 50 до 44 процентов и что доверие к этой валюте падает. Российский лидер указал, что большинство расчётов страны с партнёрами по ЕАЭС производится в рублях.Россия (что, в общем-то, можно считать большой неожиданностью) достаточно легко добилась немалых успехов по части отказа от доллара. Так, авторитетное агентство Bloomberg, не замеченное ни в каких симпатиях к нам, ещё в начале августа констатировало, что Россия постепенно добивается цели по отказу от доллара в международных расчётах и переводу своих резервов в другие валюты.При этом доля доллара в международных расчётах и экспортной выручке российских компаний падает уже четвёртый квартал подряд. Вот-вот поступит информация по пятому кварталу, и там для русского доллара изменений к лучшему ждать вряд ли стоит. При этом ни для кого не секрет, что место американской валюты занимает в основном евро.А вот здесь стоит слегка притормозить. Автор не раз в своих заметках напоминал читателям, что евро в современной экономике – не более чем ещё один, чуть более автономный, но всё же суррогат доллара. Отсюда вывод: если мы всё же всерьёз претендуем на какую-то финансовую независимость, уход от доллара должен осуществляться не в пользу евро.В пользу чего угодно другого, начиная с рубля и кончая китайским юанем, украинской гривной вместе с грузинским лари и даже иранским риалом. Пусть гривна и лари – тоже суррогат, а юань – полусуррогат, завязанный на доллар крепче канадского доллара и мексиканского песо, но всё же… Иначе всё это нечто вроде заклинаний алхимика или толчения воды в ступе. С большими или меньшими потерями или прибылями, не меняющими ничего в корне.Гражданам, конечно, после перехода на что-то новое и не совсем внятное, будет в чём-то сложнее – поди разберись с портретами аятоллы или «якого-нить Грушевского» после таких знакомых и милых президентов США. Хотя ведь на 100-долларовой купюре, самой популярной в России, красуется, между прочим Бенджамин Франклин, который американским президентом вовсе не был. Никогда.Есть и ещё одна тонкость: ни для кого не секрет, что ради удачной для себя внешнеторговой конъюнктуры США сейчас из всех сил бьются за то, чтобы курс доллара падал. Можно было бы, конечно, уронить его и за счёт скачка нефтяных цен, но это и по самим Штатам ударить может. Так пусть падает под давлением иных факторов — вроде «русского». Пусть падает не сильно, но лучше постоянно. И думается, не только в ФРС, но и в окружении «товарища» Трампа не раз говорят русским, а заодно с ними и китайцам «спасибо» за их беспощадную войну с долларом.Почти четверть века назад автору этих заметок посчастливилось (посчастливилось ли?) оказаться в Кремле на совместном брифинге президента Бориса Ельцина и министра финансов Александра Лившица, как известно, очень похожего на сатирика Арканова. Сатирика я приплёл тут отнюдь не случайно, поскольку никогда уже больше ни на брифингах, ни за круглыми столами, не видел Бориса Николаевича таким весёлым и счастливым.Александр Лившиц явно сработал не хуже своего двойника-сатирика, предложив ввести в России так называемый валютный коридор. Именно об этом тогда и поведали два высших чина в Кремле, а ваш автор ещё долго пыхтел в редакции за старой пишущей машинкой, чтобы успеть с полноценной заметкой в номер. Пыхтел так старательно, что повсюду в фамилии министра финансов наставил «Ф» вместо «В». К счастью, зачистку под шутки коллег по поводу предмета дамского туалета успел ещё до корректуры провести редактор отдела.Ельцин неспроста радовался и за рубль, и за доллар. В те времена за "зелёные" в России продавалось буквально всё: от хлеба и нижнего белья до роскошных авто, а курс валюты долго прыгал и скакал вопреки всем усилиям всех министров финансов и всех председателей Центробанка. Очевидно, именно поэтому сейчас так уверены в себе Антон Силуанов вместе с Эльвирой Набиуллиной.У них-то со стабильностью и курсами на данный момент всё в порядке. Но только вроде бы и только на протяжении всего-то четырёх с небольшим лет. Да и ставки кредитные почему-то зашкаливают до неприличия, а вот ставки по вкладам уже вот-вот могут и отрицательными стать. Это, к счастью, касается только валютных вкладов. Мол, платите за хранение и сохранение. Хорошо ещё, что львиная доля нашего населения ни о каких валютных вкладах и думать не смеет, не то что их иметь.Четыре года с небольшим — срок, скажем прямо, не слишком солидный, чтобы так уж возгордиться. Да господь с ними, министром и дамой-председателем. Нам сейчас важнее другое: что гражданам-то делать? Сбывать последние доллары или же попытаться прикупить хотя бы сотню-другую на чёрный день? Если гаранта послушать, так понять вообще ничего невозможно.Спасибо, конечно, что теперь в России уже не за доллары, а за рубли купить можно всё, опять же — от нижнего белья до роскошных авто. Но ведь в кубышке-то у большинства граждан сегодня почему-то не то что долларов, а и рублей кот наплакал… Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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