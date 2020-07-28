Забрать у русских Арктику через Гренландию: Дорожную карту США описал Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал новость о переброске самолётов США на Аляску. Напомним, что ранее США совершили странный манёвр в Арктике. Они перебросили на Аляску два истребителя-бомбардировщика F-35A. Сообщается, что аппараты должны будут изображать на учениях российские истребители. До этого эксперты предупреждали, что Штаты собираются наращивать своё присутствие в Арктике.

"Я бы сказал, это действительно реальное наращивание. Потому что в планах США есть арктическая дорожная карта, которую они приняли в 2013 году. О том, что нужно там увеличить количество боевых самолётов. У них же на Аляске находится 28 аэродромов, которые способны принять до шестисот боевых самолётов. И согласно этой арктической карте, самолёты, подводные лодки являются теми самыми видами вооружения, которые в краткосрочной перспективе позволят Америке как-то давить на Россию в арктических широтах", - заметил Леонков.

Эксперт подытожил, что переброска самолётов идёт по плану. Сейчас там 42 самолёта F-22. Их основная задача - охранять комплексы противоракетной обороны. Также в группировку входят 27 тысяч военнослужащих и 14 кораблей береговой охраны. Но эта группировка должна расти.

Кроме того, военные США углубляют порты, чтобы они могли принимать крупнотоннажные корабли. В первую очередь, речь идёт об авианосцах и крейсерах. Также Штаты заказывают ледоколы в Канаде.

"В 2009 году была принята директива номер 66, ещё президентом Бараком Обамой, в которой говорилось, что у США имеются широкие фундаментальные интересы национальной безопасности в Арктическом регионе. И они готовы отстаивать эти интересы как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими государствами. Среди этих интересов - противоракетная оборона, дальнее обнаружение, развёртывание морских авиационных систем в интересах стратегических морских перевозок, стратегическое сдерживание, морское присутствие, морские операции по обеспечению безопасности, обеспечению судоходства и полётов авиации. То есть ещё в 2009 году американцы серьёзно замахнулись на Арктику. Единственное, у них не было сил и средств, чтобы посмотреть, как там в Арктике, могут их корабли действовать или не могут", - объяснил Алексей Леонков.

Эксперт также напомнил, что недавно президент США Дональд Трамп предлагал купить Гренландию. Когда-то там была база американцев, с которой они собирались запускать баллистические ракеты. Они создали экспериментальную базу, но из-за движения ледников признали, что выбрано не лучшее место.

"Но сейчас технологии другие, может, они что-то другое готовы придумать. К тому же ещё надо понимать, что через Арктику полёт баллистических ракет гораздо быстрее на нашу территорию. Так что вполне серьёзно", - отметил Леонков.