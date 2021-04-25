Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал альтернативу разрыву дипломатических отношений с Россией.

Так, по мнению эксперта, Киев мог бы приостановить работу своих консульских учреждений в России, но эта такая мера, которую лично он рекомендовать не может. Об этом пишет "Обозреватель".

"Я просто считаю, что это должно быть среди тех альтернатив, которые могут рассматриваться сегодня украинской стороной для того, чтобы реагировать на развитие ситуации", - уточнил Константин Грищенко.

По его словам, если уже и говорить о разрыве дипломатических отношний между Россией и Украиной, то это всё равно в определённой степени будет формальность, поскольку связи двух государств фактически не прекращаются.

Он сравнил такой сценарий с решением Грузии, которую после разрыва дипломатических отношений с Россией формально представляет Швейцария.

"Но на самом деле в том же здании посольства Грузии в Москве сидят те же грузинские дипломаты", - отметил Константин Грищенко.