Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Сл...
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Главная / Политика

Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией

25 апреля 2021, 20:20  •  399 • Политика
Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал альтернативу разрыву дипломатических отношений с Россией.
Так, по мнению эксперта, Киев мог бы приостановить работу своих консульских учреждений в России, но эта такая мера, которую лично он рекомендовать не может. Об этом пишет "Обозреватель".
"Я просто считаю, что это должно быть среди тех альтернатив, которые могут рассматриваться сегодня украинской стороной для того, чтобы реагировать на развитие ситуации", - уточнил Константин Грищенко.
По его словам, если уже и говорить о разрыве дипломатических отношний между Россией и Украиной, то это всё равно в определённой степени будет формальность, поскольку связи двух государств фактически не прекращаются.
Он сравнил такой сценарий с решением Грузии, которую после разрыва дипломатических отношений с Россией формально представляет Швейцария.
"Но на самом деле в том же здании посольства Грузии в Москве сидят те же грузинские дипломаты", - отметил Константин Грищенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



399
Источник
Похожие новости
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
25 апреля 2021, 12:05
Поляки увидели оскорбление в словах Путина: "Гиена Европы"
25 апреля 2021, 01:05
Детский ад Донбасса: "Мать, ну я разрыдалась... это страшно"
25 апреля 2021, 04:45
"У нас был шанс, но мы его упустили": Торгующиеся за Курилы японцы признали своё поражение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2021, 23:15
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
22 апреля 2021, 19:55
"Лично меня задели его слова о табаках": В Чехии уловили тонкий намёк Путина
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
21 апреля 2021, 01:45
Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.