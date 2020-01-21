Забрать Донбасс силой? Не исключается: Украинские власти назвали условия для возобновления огня

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос считает, что забрать Донбасс силой вполне можно. И украинские военные должны быть готовы к "силовому возвращению контроля над Донбассом". Такой вариант "не исключается", передаёт УНИАН.

Однако для этого нужно соблюсти сразу несколько условий. Политики сначала должны принять нужное решение. Среди условий Кривонос также назвал ужесточение санкций против России, а кроме того, развитие армии Украины и системы обороны страны.

"Моё мнение: вооружённые силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение... Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария", - цитирует УНИАН.

В конце декабря 2019 года произошёл обмен пленными. В Донецкую народную республику вернулось 60 человек, ожидается, что в ближайшее время доставят ещё нескольких её сторонников. В Киев же отправили 52 человека.

Как пишет "Утро.ру", помимо давления на Донбасс, Киев продолжает упорствовать в ограничении образования на русском языке. Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что обучение на русском полностью отменяется с четвёртого класса, потому что украинский и русский языки очень похожи... Мол, есть ли смысл учить и то, и другое?