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Забрали весь запас себе: Военные США оставили Италию без тестов на коронавирус
21 марта 2020, 00:35 • 51 • Политика
В разгар эпидемии коронавируса США выкупили у бизнесменов Италии полмиллиона наборов для проверки на коронавирус и вывезли их военным самолётом, оставив итальянцев ни с чем.
США оставили Италию без тестов на коронавирус. Полмиллиона наборов для проверки на наличие болезни увёз из охваченной эпидемией страны американский военный самолёт, сообщает итальянская газета La Repubblica.
Издание сообщает, что на севере Италии был достаточный запас тестов на коронавирус, однако весь он был продан США, которые тут же вывезли его из страны военным самолётом. Для понимания, с начала эпидемии в Италии произвели чуть более 100 тысяч наборов тестов.
Информация о том, что из Италии были вывезены наборы для тестов на наличие коронавируса, появилась на странице ВВС США в Instagram вместе с фотографией трюма самолёта С-17 Globemaster, полного контейнеров с наборами, пишет итальянское издание. Затем пост был удалён. Но эта новость нашла официальное подтверждение в словах представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
Издание недоумевает, как подобное могло вообще произойти, особенно с учётом критической ситуации с вирусом в Италии.
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