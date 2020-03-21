Забрали весь запас себе: Военные США оставили Италию без тестов на коронавирус

США оставили Италию без тестов на коронавирус. Полмиллиона наборов для проверки на наличие болезни увёз из охваченной эпидемией страны американский военный самолёт, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Издание сообщает, что на севере Италии был достаточный запас тестов на коронавирус, однако весь он был продан США, которые тут же вывезли его из страны военным самолётом. Для понимания, с начала эпидемии в Италии произвели чуть более 100 тысяч наборов тестов.

Информация о том, что из Италии были вывезены наборы для тестов на наличие коронавируса, появилась на странице ВВС США в Instagram вместе с фотографией трюма самолёта С-17 Globemaster, полного контейнеров с наборами, пишет итальянское издание. Затем пост был удалён. Но эта новость нашла официальное подтверждение в словах представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Есть несколько элементов для прохождения теста. Сначала это мазки, которые используются для сбора образцов у людей, а затем есть жидкость, где их можно разрабатывать. Это то, что у нас есть. Привезено из Италии", - цитирует La Repubblica представителя военного ведомства США.

Издание недоумевает, как подобное могло вообще произойти, особенно с учётом критической ситуации с вирусом в Италии.