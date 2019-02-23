Заботу об экологии списали на Россию: В Польше заподозрили ЕС в поддакивании Кремлю

Польша заподозрила Еврокомиссию в поддакивании Кремлю. В частности, как заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик, после обращения российской стороны Еврокомиссия предложила Польше обсудить проект строительства канала через Вислинскую косу с точки зрения влияния на экологию.

В Польше нашли причину, по которой Европа решила поподробнее ознакомится с проектом строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу. Как заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик, в ЕС обеспокоились по поводу экологии.

Так, у европейцев вызвали вопросы сообщения о вырубке деревьев в рамках этих работ. В этой связи также возникли сомнения в обоснованности самого проекта.

Как заявил Грубарчик, Еврокомиссия решила вмешаться в проект только из-за России, а в действительности, по его словам, сам проект никак не повлияет на окружающую среду.

Он отметил, что именно в России намереваются блокировать строительство канала, а он якобы ранее просил Европу "не поддаваться российскому нарративу".

"Представитель России обратился в Еврокомиссию, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений", — говорится в материале "Польского радио", передает РБК.

Напомним, что польские власти объявили о планах построить искусственный остров в Калининградском заливе. Остров, согласно проекту, не будет использоваться в туристических целях. Он будет создан в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом в 2016-​2022 годах, целью которой является обеспечение безопасности и обороноспособности в регионе через обеспечение выхода из залива в Балтийское море.

Остров создадут в 25 км от границы Калининградской области. Землю для него добудут при строительстве канала через Балтийскую косу.