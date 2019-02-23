Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тенге "национализируют": С валюты Казахстана исчезнет русский язык
Чем недоволен Путин?
Что будет с российским Интернетом на самом деле (Уставший Оптимист)
"30 лет рабства": Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов - СМИ
Главная / В мире

Заботу об экологии списали на Россию: В Польше заподозрили ЕС в поддакивании Кремлю

23 февраля 2019, 00:24  •  70 • В мире
Польша заподозрила Еврокомиссию в поддакивании Кремлю. В частности, как заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик, после обращения российской стороны Еврокомиссия предложила Польше обсудить проект строительства канала через Вислинскую косу с точки зрения влияния на экологию.
В Польше нашли причину, по которой Европа решила поподробнее ознакомится с проектом строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу. Как заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик, в ЕС обеспокоились по поводу экологии.
Так, у европейцев вызвали вопросы сообщения о вырубке деревьев в рамках этих работ. В этой связи также возникли сомнения в обоснованности самого проекта.
Как заявил Грубарчик, Еврокомиссия решила вмешаться в проект только из-за России, а в действительности, по его словам, сам проект никак не повлияет на окружающую среду.
Он отметил, что именно в России намереваются блокировать строительство канала, а он якобы ранее просил Европу "не поддаваться российскому нарративу".
"Представитель России обратился в Еврокомиссию, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений", — говорится в материале "Польского радио", передает РБК.
Напомним, что польские власти объявили о планах построить искусственный остров в Калининградском заливе. Остров, согласно проекту, не будет использоваться в туристических целях. Он будет создан в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом в 2016-​2022 годах, целью которой является обеспечение безопасности и обороноспособности в регионе через обеспечение выхода из залива в Балтийское море.
Остров создадут в 25 км от границы Калининградской области. Землю для него добудут при строительстве канала через Балтийскую косу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


70
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 21:09
Тенге "национализируют": С валюты Казахстана исчезнет русский язык
23 февраля 2019, 00:24
Заботу об экологии списали на Россию: В Польше заподозрили ЕС в поддакивании Кремлю
23 февраля 2019, 00:24
Американцы сольются с контингентом Европы: США оставят в Сирии 400 военных
Загрузка...
22 февраля 2019, 11:24
США испытают Молдавию на прочность «цветной революцией»
22 февраля 2019, 14:39
"Сколько заплатили, столько и нарисуют": Азаров объяснил, как Порошенко оказался в рейтинге между Зеленским и Тимошенко
22 февраля 2019, 04:54
Туристы Шарм-эль-Шейха вместо пейзажей будут любоваться серой стеной: В Египте обносят курорт заграждением
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
23 февраля 2019, 00:24
«Судный день» для Израиля: Трамп собирается отдать ядерные технологии саудитам
23 февраля 2019, 00:09
«Путь военных авантюр»: в российском МИД заявили о планах США поставить оружие оппози...
23 февраля 2019, 00:09
Вопрос цены: прокуратура проверяет действия ритуального предприятия в Самаре, где жен...
23 февраля 2019, 00:09
Эксперт оценил заявление Порошенко о Малевиче
23 февраля 2019, 00:24
"ЕС всегда будет смотреть на Россию": Кучма объяснил, почему Украине не све...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
17 февраля 2019, 20:54
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.