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Забота США оказалась не нужна? Санкции против "Северного потока - 2" взбесили всю Европу.

14 августа 2020, 17:35  •  75 • Политика
Санкции против Северного потока - 2" взбесили всю Европу. Страны ЕС требуют от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела своих партнёров. "Забота" США об "энергобезопасности" Европы оказалась никому не нужна.
Сразу 24 из 27 стран Евросоюза направили письмо в Госдепартамент США, в котором потребовали прекратить распространять экстерриториальные санкции против "Северного потока - 2". Представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал американские ограничительные меры нарушением международного права. По его словам, лишь Евросоюз может определять европейскую политику, пишет немецкий журнал Welt.
Официальный представитель посольства США в Германии в ответ заявил, что "Северный поток - 2" якобы является угрозой для нацбезопасности Америки. Поэтому Вашингтон предоставит незамедлительный ответ, если "русские воспользуются доминирующим положением" на газовом рынке Европы.
Реакцию Евросоюза уже успел прокомментировать член Совета Федерации Алексей Пушков. Он заявил, что жалобы немецких СМИ на то, что Германия осталась одна перед лицом США с её санкциями, оказались напрасными. Большинство европейских стран как раз встали на сторону Берлина.
Большинство стран ЕС не хотят вмешиваться в спор между Вашингтоном и Берлином, но их симпатии всё же на стороне Берлина. Что и подтверждает это заявление, - пишет сенатор в Telegram.
Скриншот:Telegram/Алексей Пушков

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