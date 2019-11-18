Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Веками отрезаны от мира: Решение Путина о мосте через Лену обсудят на народном с...
Прижатый к стенке Порошенко заголосил о "российском заказе": Экс-прези...
Единственная из «Квартала»
"Кадыров то да сё": Требования "убивать и сажать" в Би-би-си...
Главная / В мире

Заболтавшийся Лукашенко "отправил" Америку воевать против США

18 ноября 2019, 20:09  •  123 • В мире
Очередное удивительное заявление сделал президент Белоруссии. Выступая перед журналистами, Лукашенко объяснил, что "Китай и Америка ведут торговую войну с США". И даже объяснил, почему это происходит.
Видеозапись явной оговорки президента была показана по белорусскому телевидению. И прошла без каких-либо купюр.
"Китай и Америка начали торговую войну с США. Почему? Потому что Трамп обнаружил, что они от этой торговли теряют", - сказал глава Белоруссии.
С какой именно Америкой ведут США торговую войну, Лукашенко не уточнил. Зато отметил, что такие противоречия, которые имеют место между двумя странами, должны использовать в Евразийском экономическом союзе, продвигая свои товары на американские рынки.
К слову, об этом президент Белоруссии говорит не в первый раз. По его мнению, место, которое принадлежало на американском рынке товарам из Китая, с лёгкостью сможет занять именно Белоруссия.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с весьма дерзким заявлением о союзе с Россией и даже перешёл на грубости. В частности, глава республики заявил, что не подпишет ни одного интеграционного документа с нашей страной, если в нём будет противоречие с конституцией Белоруссии.
Как пишет Nation News, по словам Лукашенко, он не станет подписывать никакие дорожные карты по интеграции с Россией, пока не решатся все экономические вопросы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
18 ноября 2019, 07:09
"Госпитализировали в кардиологию": Президент Сербии неожиданно попал в больницу
18 ноября 2019, 10:24
Трассы парализованы, на улицах сугробы, школы закрыты: Тегеран сковало первым снегом - фото
18 ноября 2019, 03:54
"Наверняка забудут про Хиросиму": США требуют от Японии в 4 раза больше денег на содержание американских солдат
18 ноября 2019, 00:24
«Страна на пороге хаоса»: чем может обернуться политический кризис в Боливии
18 ноября 2019, 20:09
"Непревзойдённые возможности для решения типичной задачи": В США раскрыли план по "подавлению российских ПВО"
18 ноября 2019, 20:09
Заболтавшийся Лукашенко "отправил" Америку воевать против США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
12 ноября 2019, 17:39
"Такого мы еще не видели": Новый "арктический кулак Путина" заставил грустить не только датских журналистов
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рады
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской базе России
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
18 ноября 2019, 03:54
Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.