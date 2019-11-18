Заболтавшийся Лукашенко "отправил" Америку воевать против США

Видеозапись явной оговорки президента была показана по белорусскому телевидению. И прошла без каких-либо купюр.

"Китай и Америка начали торговую войну с США. Почему? Потому что Трамп обнаружил, что они от этой торговли теряют", - сказал глава Белоруссии.

С какой именно Америкой ведут США торговую войну, Лукашенко не уточнил. Зато отметил, что такие противоречия, которые имеют место между двумя странами, должны использовать в Евразийском экономическом союзе, продвигая свои товары на американские рынки.

К слову, об этом президент Белоруссии говорит не в первый раз. По его мнению, место, которое принадлежало на американском рынке товарам из Китая, с лёгкостью сможет занять именно Белоруссия.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с весьма дерзким заявлением о союзе с Россией и даже перешёл на грубости. В частности, глава республики заявил, что не подпишет ни одного интеграционного документа с нашей страной, если в нём будет противоречие с конституцией Белоруссии.

Как пишет Nation News, по словам Лукашенко, он не станет подписывать никакие дорожные карты по интеграции с Россией, пока не решатся все экономические вопросы.