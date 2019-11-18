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Заболтавшийся Лукашенко "отправил" Америку воевать против США
18 ноября 2019, 20:09 • 123 • В мире
Очередное удивительное заявление сделал президент Белоруссии. Выступая перед журналистами, Лукашенко объяснил, что "Китай и Америка ведут торговую войну с США". И даже объяснил, почему это происходит.
Видеозапись явной оговорки президента была показана по белорусскому телевидению. И прошла без каких-либо купюр.
"Китай и Америка начали торговую войну с США. Почему? Потому что Трамп обнаружил, что они от этой торговли теряют", - сказал глава Белоруссии.
С какой именно Америкой ведут США торговую войну, Лукашенко не уточнил. Зато отметил, что такие противоречия, которые имеют место между двумя странами, должны использовать в Евразийском экономическом союзе, продвигая свои товары на американские рынки.
К слову, об этом президент Белоруссии говорит не в первый раз. По его мнению, место, которое принадлежало на американском рынке товарам из Китая, с лёгкостью сможет занять именно Белоруссия.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с весьма дерзким заявлением о союзе с Россией и даже перешёл на грубости. В частности, глава республики заявил, что не подпишет ни одного интеграционного документа с нашей страной, если в нём будет противоречие с конституцией Белоруссии.
Как пишет Nation News, по словам Лукашенко, он не станет подписывать никакие дорожные карты по интеграции с Россией, пока не решатся все экономические вопросы.
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