|
«Заболевший уже не выделяет вирус»: что известно о первом случае инфицирования британским штаммом COVID-19 в России
11 января 2021, 13:55 • 66 • В России
В конце 2020 года в России был выявлен первый человек с британским штаммом коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, на данный момент вернувшийся из Соединённого Королевства «чувствует себя хорошо и не выделяет вирус». В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность того, что в России может существовать свой уникальный штамм коронавируса.
РИА Новости © Алексей Майшев
В России за минувшие сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время вылечились 21 786 человек, 436 пациентов скончались.
Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (4646), Санкт-Петербурге (3004) и Московской области (1315).
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 93,9 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 625 тыс. человек.
По всему миру с начала пандемии выявлено свыше 90 млн заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса зафиксировано в США (22,4 млн), Индии (10,5 млн) и Бразилии (8,1 млн). Эти же три страны возглавляют антирейтинг по числу умерших от осложнений, вызванных COVID-19: США (374 тыс.), Бразилия (203 тыс.), Индия (151 тыс.). В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, во всём мире умерли свыше 1,935 млн человек.
По мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елены Егоровой, эпидемиологическая ситуация в России после окончания новогодних праздников «может усугубиться» — это зависит от того, как граждане соблюдали меры безопасности.
«Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Всё-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но всё-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезде — и в регионах проживания отдыхающих», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что к весне может произойти снижение уровня заболеваемости COVID-19, в частности благодаря масштабной вакцинации.
«Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте — мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже», — подчеркнула Егорова.
В России с середины декабря ведётся масштабная вакцинация от COVID-19. Согласно последним данным пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций, прививку уже сделали более 1,5 млн россиян.
С 15 января в Бразилии начнётся производство российской разработки «Спутник V». Ранее производство отечественного препарата от COVID-19 уже запустили в Индии, Китае и Южной Корее.
В свою очередь, Алжир стал первым государством Африканского континента, официально одобрившим применение вакцины «Спутник V».
«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization). По аналогичной процедуре вакцина «Спутник V» ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии», — говорится в сообщении разработчиков, которое цитирует ТАСС.
Кроме того, вечером 10 января главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в России в конце 2020 года у одного вернувшегося из Великобритании гражданина РФ была выявлена новая мутация коронавируса.
«При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», — сказала она в эфире канала «Россия 1».
Она добавила, что отечественные вакцины способны защитить и от британского штамма COVID-19.
Впервые новая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена в Великобритании 14 декабря. Спустя несколько дней после этого Россия и ряд европейских государств объявили о приостановке авиасообщения с Соединённым Королевством.
Добавим, что 8 января в Лондоне вступил в силу режим ЧС в связи с угрозой переполнения больниц на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как заметил мэр города Садик Хан, столица Великобритании переживает самый опасный момент за время пандемии COVID-19.
При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность того, что в России, как и в Великобритании, может существовать уникальный штамм коронавируса.
«Ждём с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с изменёнными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы. А чем Россия хуже Британии? Она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — приводит его слова РИА Новости.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2021, 07:30
|
06 января 2021, 08:25
|
07 января 2021, 00:00
|
06 января 2021, 07:30
|
07 января 2021, 19:15
|
09 января 2021, 09:45
|
07 января 2021, 01:50