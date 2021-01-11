Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
Главная / В России

«Заболевший уже не выделяет вирус»: что известно о первом случае инфицирования британским штаммом COVID-19 в России

11 января 2021, 13:55  •  66 • В России
В конце 2020 года в России был выявлен первый человек с британским штаммом коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, на данный момент вернувшийся из Соединённого Королевства «чувствует себя хорошо и не выделяет вирус». В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность того, что в России может существовать свой уникальный штамм коронавируса.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

В России за минувшие сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время вылечились 21 786 человек, 436 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (4646), Санкт-Петербурге (3004) и Московской области (1315).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 93,9 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 625 тыс. человек.

Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 3 425 269, за всё время от осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 62 273 человека. Выздоровели 2 800 675 пациентов.

По всему миру с начала пандемии выявлено свыше 90 млн заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса зафиксировано в США (22,4 млн), Индии (10,5 млн) и Бразилии (8,1 млн). Эти же три страны возглавляют антирейтинг по числу умерших от осложнений, вызванных COVID-19: США (374 тыс.), Бразилия (203 тыс.), Индия (151 тыс.). В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, во всём мире умерли свыше 1,935 млн человек.

По мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елены Егоровой, эпидемиологическая ситуация в России после окончания новогодних праздников «может усугубиться» — это зависит от того, как граждане соблюдали меры безопасности.

«Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Всё-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но всё-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезде — и в регионах проживания отдыхающих», — цитирует её РИА Новости.

  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Она отметила, что к весне может произойти снижение уровня заболеваемости COVID-19, в частности благодаря масштабной вакцинации.

«Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте — мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже», — подчеркнула Егорова.

В России с середины декабря ведётся масштабная вакцинация от COVID-19. Согласно последним данным пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций, прививку уже сделали более 1,5 млн россиян.

С 15 января в Бразилии начнётся производство российской разработки «Спутник V». Ранее производство отечественного препарата от COVID-19 уже запустили в Индии, Китае и Южной Корее.

В свою очередь, Алжир стал первым государством Африканского континента, официально одобрившим применение вакцины «Спутник V».

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization). По аналогичной процедуре вакцина «Спутник V» ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии», — говорится в сообщении разработчиков, которое цитирует ТАСС.

  • Вакцина против COVID-19 «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»)
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Кроме того, вечером 10 января главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в России в конце 2020 года у одного вернувшегося из Великобритании гражданина РФ была выявлена новая мутация коронавируса.

«При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», — сказала она в эфире канала «Россия 1».

Она добавила, что отечественные вакцины способны защитить и от британского штамма COVID-19.

Впервые новая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена в Великобритании 14 декабря. Спустя несколько дней после этого Россия и ряд европейских государств объявили о приостановке авиасообщения с Соединённым Королевством.

Добавим, что 8 января в Лондоне вступил в силу режим ЧС в связи с угрозой переполнения больниц на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как заметил мэр города Садик Хан, столица Великобритании переживает самый опасный момент за время пандемии COVID-19.

При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность того, что в России, как и в Великобритании, может существовать уникальный штамм коронавируса.

«Ждём с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с изменёнными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы. А чем Россия хуже Британии? Она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — приводит его слова РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
10 января 2021, 16:50
«У каждого платежа должны быть понятные бенефициары»: вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
09 января 2021, 23:25
«Хороший задел на будущее»: как Россия намерена усилить свои Воздушно-космические войска в 2021 году
08 января 2021, 15:20
«Я попросился к врачу, и меня приняли только через 11 месяцев»: Михаил Ивкин о заключении во французской тюрьме
09 января 2021, 16:05
Устанавливается сразу на год: кабмин определил величину прожиточного минимума в 2021-м
09 января 2021, 18:50
«Армия продолжит наращивать мощь»: какие изменения ожидают российские войска в 2021 году
05 января 2021, 22:15
«Нуждаются в дорогостоящих лекарствах»: Путин объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2021, 07:30
Зеленский живьём хоронит ВСУ в донецких степях – «свободовец»
06 января 2021, 08:25
Политики Украины «тайно» сделали прививку от COVID-19 за 2500 евро
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
06 января 2021, 07:30
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
07 января 2021, 19:15
Мэр дал интервью без штанов, забыв о зеркале: "Новый год начался ужасно неловко"
09 января 2021, 09:45
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.