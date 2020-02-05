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«Заболевших не выявлено»: завершена эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй

05 февраля 2020, 12:24  •  77 • В мире
Самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве РФ в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в дипмиссию РФ. Сообщается, что все они здоровы. Тем не менее по прибытии в Россию все эвакуированные пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области. Для этого там уже оборудованы реабилитационный центр и областная инфекционная клиническая больница. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, распространение вируса из этих лечебных учреждений исключено. Сообщается также, что двое россиян находятся на борту круизного лайнера у берегов Японии, на котором были выявлены десять заболевших коронавирусом. По предварительным данным, граждане РФ не инфицированы, посольство в Японии проясняет ситуацию.
 
РИА Новости © Пресс-служба Минобороны РФ
 

Эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV, прошла успешно. Как сообщили в российском посольстве в Китае, сначала соотечественников со всей провинции перевезли в аэропорт Ухани, куда во вторник, 4 февраля, прибыли два самолёта Воздушно-космических сил России.

Вылет лайнеров состоялся в ночь на 5 февраля, на борту эвакуируемых сопровождали медики и специалисты в области вирусологии, которые осуществляли непрерывный контроль за состоянием перевозимых людей.

Всего из Хубэя были эвакуированы 144 человека: 128 россиян и 16 граждан стран СНГ, которые обратились в посольство России с такой просьбой.

«По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анны Поповой, на борту самолёта, вылетевшего из Ухани в Россию, людей с признаками заболевания нет», — отметили в пресс-службе дипмиссии.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова тоже сообщала, что все эвакуируемые здоровы. Тем не менее по прибытии в Россию они пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области. Голикова пояснила, что выбор региона обусловлен тем, что он наиболее подготовлен к размещению прибывающих из Китая соотечественников.

Для этих целей были оборудованы загородный реабилитационный центр и областная инфекционная клиническая больница. По словам Анны Поповой, распространение инфекции из этих лечебных учреждений исключено. «Центр полностью подготовлен за короткое время. Приложено максимум усилий», — рассказала она.

  • © ИА «Тюмеская линия»

«Медицинские подразделения полностью готовы — реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Всего к эвакуации россиян из Китая привлечены пять самолётов ВКС России. На первом из покинувших Ухань бортов находились 80 человек, на втором — 64. 

По пути в Тюмень самолёты садились для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа. По сообщению Минобороны, по прибытии первого борта в аэропорт Тюмени не было выявлено ни одного заболевшего. Отмечается, что состояние эвакуированных оценивается как удовлетворительное.

«Заболевших не выявлено. Все прибывшие в Тюменскую область будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина», — добавили в Минобороны.

Коронавирус на круизном лайнере

В настоящее время у берегов Японии стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором у десяти человек был выявлен коронавирус 2019-nCoV. В посольстве России в Токио сообщили, что на борту судна находятся два гражданина РФ*.

«По данным японских властей, на борту круизного судна, стоящего на рейде в Йокогаме, находятся два гражданина РФ. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — приводит ТАСС сообщение посольства.

Согласно заявлению компании — владельца судна, россиян среди заражённых нет. Инфицированы три японца, три жителя Гонконга, два австралийца, один гражданин США и один филиппинец из состава экипажа.

Diamond Princess вышел 20 января из Йокогамы. Ранее стало известно, что на его борту был заражённый коронавирусом 80-летний мужчина, который 25 числа сошёл на берег в Гонконге. Там его госпитализировали, он проходит лечение.

После прибытия судна обратно в Йокогаму, лайнеру было запрещено заходить в порт. Всего на борту находятся 3,7 тыс. человек, включая пассажиров и экипаж (граждане 56 стран). По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, с заражённым контактировали 273 человека. Все они были обследованы, но ещё не все результаты анализов получены.

Всех людей с выявленным коронавирусом уже сняли с борта лайнера и госпитализировали. Глава японского Минздрава Кацунобу Като сообщил, что помещения судна будут продезинфицированы, а также будет введён карантин.

«Мы намерены принять все меры для дезинфекции помещений судна и предотвращения распространения заболевания. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы карантин продолжался в течение 14 дней (начиная с 5 февраля) и чтобы люди оставались на судне», — цитирует его ТАСС.

Распространение 2019-nCoV

По последним данным, предоставленным Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число заражённых в материковых районах Китая превысило 24,3 тыс. человек.

Число погибших от заболевания — более 490, почти 900 человек выписаны из больниц. Новые инфицированные обнаружены также в Гонконге, Макао и на Тайване.

В остальном мире, за исключением Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), насчитывается 176 заражённых. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что это небольшая цифра, и призвал не поддаваться панике.

«90% случаев заражения приходятся на Китай. Во всём остальном мире всего 176 заболевших. Это не значит, что ситуация не будет ухудшаться. Но это очень небольшая цифра. Не стоит паниковать», — сказал он.

В России находятся два человека с коронавирусом. Оба — граждане КНР. Они госпитализированы и проходят лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Случаев заражения пока не зафиксировано в Африке и Южной Америке. На данный момент в Боливии обследуются три человека с подозрением на коронавирус. Однако следует отметить, что в этих регионах есть проблемы с диагностикой заболевания. Описывая ситуацию с распространением нового вируса в африканских странах, ВОЗ заявила, что окажет им поддержку в развитии систем предупреждения заболевания.

* Позднее в японском МИД заявили, что на борту лайнера находятся 24 россиянина.

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