Заболевших и умерших могло быть в сотни раз больше: исследование RT об эпидемии свиного гриппа в России в 2009—2010 гг.

Масштабы эпидемии свиного гриппа в 2009—2010 годах в России могли быть в сотни раз больше, чем демонстрировала официальная статистика. О том, как боролись с этой эпидемией в России, в разговоре с RT вспоминали десятки медиков из разных регионов страны: вирусологи, реаниматологи, пульмонологи, врачи общей практики. RT также проанализировал статистику и научные исследования, проведённые по следам A (H1N1). Всё это помогло не только получить представление о реальной картине эпидемии 2009 года, но и понять причины колоссального расхождения с официальными данными.

«Когда меня перевезли в реанимацию, у меня изо рта уже шла пена с прожилками крови. В реанимации было битком. Сразу за мной привезли молодую женщину, она хрипела и кричала. Её положили рядом со мной, между нами повесили ширму. Через час её увезли уже накрытую», — вспоминает, как она пережила свиной грипп в 2009 году, Ольга, жительница Сочи.

Новых больных привозили постоянно, и также регулярно уносили скончавшихся, рассказывает Ольга. «Моей дочери сказали, что я умираю. Она прилетела со мной прощаться из другого города», — говорит женщина.

Врачи сбивались с ног, коек не хватало.

«Ни о какой ИВЛ мы не слышали. У нас были только кислородные маски, и их не хватало никому. Не хватало врачей, мест — люди с тяжёлой пневмонией лежали в коридорах на каталках», — вспоминает Ольга.

Заразившихся беременных и только что родивших переводили в пульмонологию, вспоминают в одном из роддомов в Сочи. «Через пару дней коллеги звонили, сообщали: «Умерла». Молниеносные были пневмонии, не поддающиеся лечению. Очень много погибших. И детей тоже», — рассказали в роддоме.

Умирали в подавляющем большинстве случаев именно от пневмонии, порождённой гриппом A (H1N1). Как сейчас, при пандемии COVID-19, в 2009 году это было самой распространённой причиной смерти.

Вряд ли в России был хотя бы один регион, где врачам не пришлось столкнуться с эпидемией.

«Во время вспышки свиного гриппа люди умирали от пневмонии, это похоже на то, что происходит сейчас, — рассказывают врачи одной из больниц Саратова, работавшие с заражёнными свиным гриппом десять лет назад. — Тяжелее всего эпидемию переносили совсем маленькие дети в возрасте до трёх лет».

Среди них было большое количество заболевших ОРВИ и гриппом. В какой-то момент среди населения стали распространяться слухи об эпидемии лёгочной чумы. «Жителей Саратовской области охватила паника, — вспоминают собеседники RT. — Хотя фактов подобного заболевания не было зарегистрировано».

Бюджетных средств на вакцину хватило только ученикам начальных классов, вспоминают их коллеги из Воронежа. «Родители должны были прививать детей за свои деньги, — рассказывают они. — Люди злились, считали эпидемию искусственно раздутой проблемой, были уверены, что на них хотят нажиться». Поэтому многие отказывались от прививок, но массово скупали противовирусные средства, что привело к их дефициту.

«Только у меня три-четыре человека в день умирали, — вспоминает врач-пульмонолог из Липецка. — Девочку одну помню как сейчас. Ей 22, ребёнку — два годика. Не спасли. ИВЛ такая штука — если на «трубу» посадили, с неё уже снимают только в морг».

«Это было похоже на войну, которую объявил нам вирус»

Первый случай заражения свиным гриппом в России был зарегистрирован 21 мая 2009 года. О том, как эпидемия поразила столицу, вспоминает в беседе с RT ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев. Тогда он работал главврачом ГКУЗ «Инфекционная клиническая больница №1» Москвы, которая приняла больше всего пациентов с H1N1.

«Заболевание резко приобрело довольно взрывной характер, — рассказывает медик. — Сначала это были единичные случаи. И буквально за одну ночь всё оказалось заполнено пациентами. Приезжаю утром в больницу — а у меня уже все отделения, которые были подготовлены, заняты. Пришлось готовить новые: больных везли со всего города».

Вскоре свободных мест совсем не осталось, и к приёму людей подключились другие больницы. Больных было «огромное число», вспоминает доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак. В 2009 году он работал в институте пульмонологии на базе больницы №57 в Измайлове и лечил пациентов с H1N1.

«Как и сейчас с COVID-19, тогда людей тотально поразил страх, — рассказывает он. — Закрыли школы, студенты не ходили на занятия. У нас в больнице все случаи заболевания гриппом проверялись анализом. При положительном результате больного изолировали и назначали ему специальную терапию».

РИА Новости

© Сергей Венявский

В 2009-м в Москве было чуть больше 6 тыс. подтверждённых лабораторно случаев, уточняет Малышев. «Летальность составляла около 1%, — сообщил RT врач. — В статистику мы брали только лабораторно подтверждённые случаи».

Уже после эпидемии, в 2013 году Николай Малышев с коллегами из 1-й инфекционной больницы и Медико-стоматологического университета им. Евдокимова написали аналитический обзор об особенностях диагностирования и лечения H1N1. Они подсчитали, что фактически с 2009 по 2013 год около 5% россиян переболели свиным гриппом.

«В ряде случаев грипп протекал тяжело, с осложнениями (пневмония, острая дыхательная недостаточность и др.). Отмечались и летальные исходы у лиц, поздно обратившихся за медицинской помощью, не получавших своевременно противовирусную терапию и относящихся к группам высокого риска: пациентов с ожирением, хронической алкогольной интоксикацией, сахарным диабетом, беременных женщин и других», — пишут авторы.

5% от населения к тому моменту — 7,15 млн человек — в сотни раз больше, чем было зафиксировано лабораторными тестами ПЦР (полимеразная цепная реакция).

«Медики считали, что только в одной Москве — около 2 млн заболевших, — рассказывает Малышев. — В первую неделю заболевания пришлось готовить дополнительные койки, дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких. Был один день, когда у нас около 60 человек одновременно находились на ИВЛ».

Однако в итоге в официальную статистику стали включать только лабораторно подтверждённые случаи. «Нам объявили, что идёт грипп, — говорит медик, — и стали ставить этот диагноз без лабораторных исследований».

Труднее всего было лечить беременных, так как раньше не было опыта борьбы с H1N1 среди будущих мам, признаёт Малышев. «Но очень быстро приноровились, — говорит инфекционист, — переняли опыт Америки, где заболевших было гораздо больше.

«С мая 2009 по апрель 2013 года в ИКБ №1 Москвы лечение по поводу гриппа A (H1N1) pdm09 получили 1994 взрослых (в том числе 862 беременные женщины), у 264 из них грипп осложнился пневмонией», — такие данные приводятся в докладе.

Медик сравнил ситуацию 2009 года с введением военного положения. «Было очень большое количество пациентов одновременно. Это было похоже на войну, которую объявил нам вирус», — заключил он.

Атипичность мнений

По данным из открытых источников, со ссылкой на ВОЗ и Роспотребнадзор РФ, свиным гриппом в России переболели 25,3 тыс. человек, 604 — умерли. RT обратился с запросом в Минздрав за подтверждением этих данных, однако ответа не получил.

Мнения опрошенных медиков разделились. Одни пожимают плечами: эпидемия свиного гриппа не носила сколько-нибудь серьёзного характера. Другие склонны считать, что статистика заболеваний была сильно преуменьшена.

«Статистику никто ежедневно не публиковал, графики не рисовал, рестораны не закрывал», — вспоминают в сочинском роддоме.

Главные причины в расхождении данных — тестирование свиного гриппа и регистрация заболевших и умерших с этим диагнозом.

Один из московских врачей, работавший на передовой борьбы со свиным гриппом, на условиях анонимности рассказал RT: в 2009 году H1N1 часто регистрировали как внебольничную пневмонию. Происходило это не столько из умысла или разнарядки сверху, сколько из-за особенностей регистрации пациентов и отсутствия нормальных условий тестирования, объяснил он.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, физиолог, кандидат биологических наук Лариса Попович соглашается: «Вполне возможно, что эпидемия была более распространённой». «Но в любом случае она была не столь фатальной и поэтому прошла для России относительно безболезненно», — сказала она в беседе с RT.

«О том, что это свиной грипп, врачи говорили с самого начала, — вспоминает перенёсшая эту болезнь Ольга из Сочи. — Но ни у меня, ни у кого не было написано в документах ни слова про свиной грипп. У всех был один диагноз — «пневмония».

Врач-диагност Вадим Хайкин, который прошёл эпидемиологическую подготовку, согласен, что людей с H1N1 регистрировали как больных пневмонией. «Да, так и было», — подтвердил он.

Никто специально и не скрывал количество заболевших, считает врач общей практики Пётр Васильев (имя изменено). Часто сложно выявить истинную причину смерти, добавляет он.

«У человека слабый иммунитет и ряд хронических заболеваний, — приводит медик гипотетический пример. — Из-за вируса у него обостряются старые болячки. Иммунитет падает ещё сильнее, и эмфизема лёгких или тахикардия становится смертельно опасной. Человек умирает, и что считать причиной смерти? Вирус, который спровоцировал и развил хроническое заболевание? Или виновата сама тахикардия?» По каждому случаю смерти нужно разбираться детально, утверждает врач.

Далёкие от медицины люди обычно рассуждают так: «Был вирус? Умер? Значит, это и есть причина смерти». «А если у больного была последняя стадия рака и ему оставались последние недели? — продолжает Пётр Васильев. — Человек умер от рака, но общественности это не докажешь, ей нравится верить именно в версию с коронавирусом, атипичной пневмонией или заморским гриппом».

Всё это медик назвал ошибкой восприятия. И не исключено, что и в ситуации с пандемией COVID-19 неразбериха со статистикой будет примерно такая же.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Тестировать всех подряд в период эпидемии свиного гриппа не могли — это отнимало слишком много времени и было очень дорого, говорят опрошенные врачи. «Тогда не были так развиты системы тестирования, не были готовы тесты», — подтверждает профессор ВШЭ Лариса Попович.

«Тестировали малое количество людей, это правда, — подтверждает Сергей Бабак. — Грипп протекал по своим законам, не было молниеносного поражения лёгочного аппарата, как в случае с COVID-19. Тогда он был очень токсичным. Люди лежали вповалку, температура зашкаливала».

По следам пандемии

Статистические данные искажались не только в России. Реальная картина глобальной пандемии нарисовалась только в 2013 году, спустя несколько лет по её окончании. Тогда в медицинском журнале PLOS Medicine было опубликовано масштабное исследование международной команды учёных.

Медики и статистики получили от ВОЗ данные о недельной заболеваемости респираторными болезнями за несколько лет и собрали данные по смертности из 21 страны — на них приходится 35% населения земного шара. Они использовали эту информацию, чтобы оценить число смертей от респираторных заболеваний во всех государствах, входящих в выборку.

Учёные подчёркивают, что вирус H1N1 проникает в лёгкие и его осложнением может стать бактериальная пневмония, которую могут и не связывать напрямую с гриппом. Затем они использовали специальную статистическую программу, чтобы экстраполировать данные по 21 стране на весь остальной мир.

Исследование показало: реальная цифра умерших в мире составляла от 123 тыс. до 203 тыс. человек — при 18 631 лабораторно подтверждённом случае. При этом большинство умерших были моложе 65 лет.

Научные исследования свиного гриппа проводились и российскими учёными. Кроме упомянутой выше работы Малышева, было проведоено ещё одно статистическое исследование — «Анализ эпидемии гриппа А (H1N1) в России в сезон 2009—2010 годов». Его провели учёные НИИ гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге.

«Средний показатель заболеваемости населения в целом был равен 8,5% (12,15 млн человек. — RT) с колебаниями от 2,3 до 19,2%», — пишет группа учёных под руководством тогдашнего главы Федерального центра по гриппу Ивана Маринича.

Таким образом, в 2009—2010 годах в России фактически было от 7,15 млн до 12,15 млн носителей H1N1. Это в 282—480 раз больше открытых данных (25 339).

Смертность от свиного гриппа при этом, по официальной статистике, составляла 2,38% (604 умерших на 25,3 тыс. заболевших). Если этот же процент экстраполировать на данные, собранные исследованиями, то число умерших составит от 170 тыс. до 289 тыс. человек.

«Такого на нашей планете ещё не было»

К концу марта 2020 года в 59 регионах России был превышен эпидемиологический порог по респираторным вирусным заболеваниям — от 5 до 40% в зависимости от региона. Таковы данные российского НИИ гриппа им. Смородинцева.

Очевидно, что свою лепту в эту статистику внёс COVID-19. Но и свиной грипп не был уничтожен. Медикам удалось обуздать болезнь, появилась вакцина, у многих россиян выработался иммунитет. Поэтому нет эпидемии.

Но это не значит, что люди перестали заражаться H1N1. Так, по данным НИИ гриппа, с 16 марта по 22 марта 2020 года в России было зарегистрировано 465 случаев H1N1 в 46 городах. Было изучено 111 вирусов A (H1N1) pdm09, и все они «были чувствительны к нейраминидазным ингибиторам», то есть к противовирусной терапии.

Так в будущем произойдёт и с COVID-19. Из роковой угрозы он превратится в рядовую статистику заболеваний в пределах сезонной погрешности. Эта судьба уже постигла его «младшего брата» — коронавирус SARS-CoV, вызывающий атипичную пневмонию, эпидемия которой прошла в 2002—2003 годах.

Медики и чиновники по всему миру и в России, говорит пульмонолог Марина Смирнова (имя изменено), и раньше не раз репетировали карантин на случай пандемии — с птичьим гриппом, свиным гриппом, с остальными респираторными заболеваниями. «Проверяли температуру в аэропортах, кого-то куда-то не пускали, некоторые страны закрывали для въезда-выезда. Поголовно иммунизировали против гриппа, — перечислила она. — Но о глобальном закрытии границ и тотальном карантине, как сейчас, конечно, никто не думал. Такого на нашей планете ещё не было».

Медикам очевидно одно: под удар инфекции всегда первыми попадают дети, беременные, пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Защитные системы их организма хуже справляются с атаками вирусов, поэтому тут как с пожаром — проще предотвратить заболевание, чем его лечить. Поэтому если вы попадаете в группу риска и у вас нет безотлагательных дел, то лучше пересидеть дома. Эти рекомендации дали все собеседники RT.