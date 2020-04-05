Заболевшие в 79 регионах: в России подтвердили 658 случаев коронавируса за сутки

В России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 658 человек, всего в стране отмечено 5389 случаев заболевания в 79 регионах. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица находится в самой высокой группе риска. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что России пока удаётся сдерживать темпы распространения вируса.

В Москве за сутки COVID-19 был выявлен у 536 человек, всего в городе зафиксировано 3893 случая заболевания, сообщил Роспотребнадзор. В целом по России число заражённых возросло на 658, с начала распространения болезни в стране отмечено 5389 случаев заболевания в 79 регионах. В частности, первые два пациента были зарегистрированы на Камчатке, где ранее о заболевших не сообщалось.

Общее число летальных случаев достигло 45.

Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, из-за этого принимаются жёсткие решения, необходимые для борьбы с заболеванием.

«Что касается Москвы, находимся в самой высокой группе риска в силу того, что высокое количество людей приехало через Москву, число заболевших очень большое», — приводит РИА Новости слова мэра.

Он добавил, что городские власти зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с COVID-19. Речь идёт о почти 20 тыс. коек в региональных, федеральных и частных клиниках.

В Москве и Подмосковье продолжает действовать режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста, объявленный для уменьшения скорости распространения коронавируса.

Так, власти Московской области разъяснили жителям правила передвижения на личных автомобилях. Граждане могут передвигаться на них либо такси в случае острой необходимости, либо до ближайшего гипермаркета, однако сотрудники полиции могут остановить их и уточнить цель поездки. Такие же правила действуют для жителей Москвы.

В свою очередь, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что там на лечении находятся 346 человек, из них 201 — с подтверждённым коронавирусом.

Он уточнил, что 26 пациентов были направлены в отделение интенсивной терапии, девять находятся на ИВЛ (аппаратах искусственной вентиляции лёгких).

24 марта 2020. Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка. Справа - главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница No 40 ДЗМ" больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко.

© Алексей Дружинин/РИА Новости

Кроме того, Проценко в интервью RT рассказал, что врачи были крайне удивлены, узнав возраст первых пациентов, поступивших с коронавирусом — все они оказались младше, чем прогнозировалось.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал Проценко.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что России удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции.

«Пока у нас это получается. Нам удаётся не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», — сказала она.

Между тем власти продолжают прорабатывать меры по возвращению российских граждан, оставшихся за рубежом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать единую информационную систему по идентификации возвращающихся россиян.

«Минкомсвязи России, МИД России обеспечить создание единой информационной системы по идентификации возвращающихся из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции российских граждан, позволяющей исключить риски распространения ими новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина», — говорится в поручении.

Кроме того, глава кабмина поручил проработать способ компенсации медорганизациям снижения доходов из-за сокращения помощи по ОМС в связи с распространением коронавируса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» отметил, что решение о продлении нерабочего режима вызвало много споров.

«Это действительно так. И, действительно, для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причём нагрузка со знаком минус», — подтвердил он.

Тем не менее власти, в первую очередь, стремятся обеспечить безопасность и здоровье граждан, добавил Песков. Помимо этого, он рассказал, что Владимир Путин будет работать дистанционно ещё около недели. Напомним, в конце марта Путин посещал больницу в Коммунарке и общался с главврачом Денисом Проценко, у которого спустя несколько дней диагностировали коронавирус.

«Я думаю, что случай с заболеванием главврача Коммунарки продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и единственное эффективное средство — это именно сократить физическое общение, что президент и сделал», — рассказал Песков.

Стоит отметить, что власти Москвы 4 апреля определили органы исполнительной власти, которые будут составлять протоколы и налагать штрафы на предпринимателей за нарушения режима повышенной готовности, введённого из-за распространения коронавирусной инфекции.