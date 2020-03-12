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Заболевшие побывали за границей: в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

12 марта 2020, 22:30  •  74 • В России
В России за сутки были зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019: четыре в Москве, один в Калининграде и ещё один — в Краснодарском крае. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, все граждане в последние две недели посещали страны, где наблюдаются вспышки инфекции. Тем временем в правительстве напомнили, что Россия с 13 марта приостанавливает пропуск через границу граждан Италии.
 
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке РИА Новости © Илья Питалев
 

В России за сутки были зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Уточняется, что четыре случая подтвердились в Москве, один в Калининграде, ещё один — в Краснодарском крае.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что установили всех контактировавших с заболевшими, они находятся под наблюдением.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал, что заболевшая местная жительница является родственницей калининградки, у которой был выявлен первый случай в регионе.

«Вирус был выявлен в условиях карантина в стационаре. Её состояние не вызывает опасений медиков, она получает необходимое лечение в больнице», — сказал Лысков.

По данным на 12 марта, в России было зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 случай у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

Китайские граждане и один россиянин были выписаны после выздоровления. Также были выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства инфекционной больницы в Новой Москве, которая будет состоять из нескольких корпусов.

«Созданы дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии, дополнительно строим в Новой Москве, сегодня уже физически приступили к строительству, новой инфекционной больницы и дальше будем наращивать наши усилия», — сообщил он.

  • Операторы московского кол-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Помимо этого, Россия с 13 марта приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с тем, что на Апеннинском полуострове сохраняется крайне неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Также власти Карелии ввели режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом, а власти Ставропольского края приняли решение отменить все международные и межрегиональные фестивали и другие крупные мероприятия.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 124 тыс., жертвами заболевания стали более 4,6 тыс. человек. Страны, где были отмечены случаи заражения, продолжают принимать меры по недопущению распространения вируса.

Так, в Италии число жертв заболевания превысило 1000 человек. На территории страны действуют карантинные меры, ограничено передвижение граждан, временно закрыты все учреждения торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Такое же решение приняли власти Чехии, где также запретили въезд гражданам стран — очагов распространения коронавируса. Кроме того, Эстония объявила, что запретит круизным судам заходить в порты страны до 1 мая.

В Канаде премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции и работать из дома после того, как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания.

«В целях предосторожности премьер-министр решил изолировать себя и работать из дома, пока не будут получены результаты тестов Софи», — сообщил в Twitter официальный представитель премьера Камерон Ахмад.

Также канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о расширении национальных ограничительных мер в борьбе с распространением вируса. В стране приостановили проведение религиозных мероприятий, таких как свадьбы, крещения, богослужения, а также перенесли муниципальные выборы в федеральных землях Штирия и Форарльберг.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в мире приобрела характер пандемии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что объявление о пандемии является призывом к действию для всех против общей угрозы.

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