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«Заболевание протекает в лёгкой форме»: у шести вернувшихся из Италии россиян выявлен коронавирус

06 марта 2020, 20:30  •  109 • В России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в России за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб, пять заболевших оказались в Москве, ещё один — в Нижнем Новгороде. Все они недавно вернулись на родину из Италии. Их поместили под наблюдение медиков, заболевание в их случае протекает в лёгкой форме. Других прибывших из Италии россиян призывают обратиться за медпомощью и не покидать свои дома. На этом фоне дополнительные ограничения введены для учащихся образовательных учреждений, которые недавно вернулись из неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса стран.
 
Сотрудник медицинского стационара в аэропорту Шереметьево РИА Новости © Пресс-служба Мосгорздрав РФ
 

В России за минувшие сутки зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации сообщили, что пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде.

Все заразившиеся вернулись в Россию из Италии. В Москве их поместили в боксы инфекционной больницы №1 и больничного комплекса в Коммунарке. В штабе рассказали, что у большинства заболевание протекает в лёгкой форме.

«Заболевание у четырёх пациентов протекает в лёгкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке. Все госпитализированные получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий», — цитирует РИА Новости сообщение штаба.

Специалисты также заняты определением круга контактов пациентов. Их близкие уже находятся под наблюдением. К настоящему времени у троих зафиксированы признаки ОРВИ, они направлены в больницу.

Отмечается, что большинство новых заражённых большую часть времени находились дома.

«Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент её учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования», — сказали в штабе.

Кроме того, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый заболевший коронавирусом в Москве вскоре может быть выписан. По её словам, у госпитализированного уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции.

Как следует из сообщение правительства Нижегородской области, у единственного инфицированного жителя региона заболевание также проходит в лёгкой форме. Речь идёт о девушке 1993 года рождения, которая сама обратилась к медикам с признаками ОРВИ по возвращении из поездки в Милан. Заболевшая находится в удовлетворительном состоянии.

Позднее всех прибывших из Италии россиян в штабе попросили обратиться за помощью и не покидать свой дом. Из сообщения следует, что информация направлена пассажирам ряда авиарейсов, следовавших в Москву из Милана, Вероны, Мюнхена и Кишинёва.

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«Просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра», — предупредили в штабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ввести в столице режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения заболевания. Из подписанного градоначальником приказа следует, что в городе «усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции».

Согласно ещё одному распоряжению мэра Москвы, учащиеся образовательных учреждений, прибывшие из неблагополучных по новому коронавирусу стран, не будут допущены к занятиям на протяжении двух недель. Детей, которых коснётся эта мера, временно переведут на дистанционную форму обучения.

Речь идёт об обучающихся и сотрудниках, приехавших из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Норвегии и США. Распоряжение начнёт действовать 10 марта.

Напомним, о вспышке заболевания коронавирусом нового типа сообщили власти Китая. В декабре 2019 года заболевание стало распространяться по китайской провинции Хубэй, после чего заболевших нашли в других областях.

По статистическим данным ТАСС, количество заболевших перешагнуло отметку в 100 тыс. человек. При этом зафиксировано более 3,4 тыс. смертей от последствий вызванного вирусом заболевания. За пределами Китая больше всего заболевших находятся в Южной Корее (более 6,5 тыс.), Иране (4,7 тыс.), Италии (3,8 тыс.) и Японии (более 1 тыс.).

На фоне сообщений о новых случаях выявления вируса на территории России стало известно о том, что из медучреждений выписаны трое россиян, которых ранее поместили под наблюдение медиков по факту эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess. Однако позднее эту информацию опровергли. Согласно сообщению оперативного штаба, вывезенные из Японии люди по-прежнему находятся в больнице.

«Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond
Princess, продолжают находиться под контролем врачей в республиканской клинической инфекционной больнице Министерства здравоохранения Республики Татарстан», — уточнили в штабе.

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