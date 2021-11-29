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Заболеваемость увеличилась на 300%: Учёные нашли причины глобального возвращения сифилиса

29 ноября 2021, 21:55  •  271 • В мире
Британские учёные заявили о глобальном возвращении сифилиса, основательно исследовав случаи заражения в ряде стран. Заболеваемость увеличилась на 300%, заявили представители научной сферы и назвали причины данной ситуации.
Исследование проводили специалисты Агентства по безопасности здоровья Великобритании, Института Веллкома Сэнгера, а также Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM). Они проанализировали более 700 образцов на сифилис из 23 стран, в числе которых были как и хорошо изученные регионы вроде США и Британии, так и менее изученные – Австралия, Африка, Центральная Азия.
Обнаружилось, что в 14 государствах широко распространились две линии сифилиса SS14 и Nichols. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Microbiology.
Сифилис – одна из наиболее распространённых инфекций из числа передающихся половым путём. В мире ежегодно регистрируется около шести миллионов новых случаев заболевания. Вылечить человека несложно, если инфекция была обнаружена вовремя. Иногда бывает так, что сифилис или никак себя не проявляет или его симптомы заметны непродолжительное время. В случае отсутствия лечения начинаются крайне серьёзные проблемы со здоровьем.
Один из авторов исследования, доктор Мэтью Бил объяснил, что распространившиеся сейчас линии сифилиса сильно отличаются от тех, что обнаруживались людей в 80-х годах. Специалист назвал результаты исследования тревожным сигналом, свидетельствующим, что болезнь вернулась и теперь носит глобальный характер.
В конце 80-х и на протяжении 90-х случаев сифилиса фиксировалось кратно меньше из-за осмотрительности людей и принимаемых ими профилактических мер. За последние 10 лет заболеваемость увеличилась на 300% в некоторых странах.
Специалисты считают, что основных причин этой нерадостной ситуации две. Первая связана с активными перелётами людей по всему миру и случайных интимных связях без обязательств между жителям разных стран. Вторая касается однополых отношений. В 90% выявленных в 2017 году в Великобритании случаев сифилис обнаруживался в образцах гомосексуалистов.
"Взрыв числа случаев сифилиса в последние десятилетия вызывает огромную тревогу", - заявила доктор Хелен Файфер из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

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