«Заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться»: в России выявили 28 343 новых случая COVID-19

За минувшие 24 часа в России было выявлено 28 343 новых случая заболевания коронавирусом, умерли 1145 пациентов. В то же время хотя бы одним компонентом вакцин привились уже свыше 75 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также отметил, что исследование эффективности российских вакцин против штамма «омикрон» может занять до трёх недель. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что неофициально переболевшие коронавирусом, а также привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты после прохождения тестирования на наличие антител.

В России за сутки зафиксировано 28 343 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 074 797. Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1989), Москве (1976) и Московской области (1945).

Количество летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1145. Всего в РФ скончались 291 749 пациентов с COVID-19.

Более 75 млн россиян уже привились хотя бы одним компонентом вакцин от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что «это уже неплохие цифры».

«Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя всё-таки количество заболевших велико — более 800 тыс. сегодня одновременно болеют. Это всё-таки высокая цифра», — добавил глава Минздрава.

В стране к данному моменту прошли регистрацию шесть вакцин против COVID-19. Три из них разработаны специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи — «Спутник V», однокомпонентный «Спутник Лайт» и «Спутник М» для подростков. Два препарата созданы центром «Вектор» — «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», ещё один — «КовиВак» — центром им. Чумакова РАН. Также в Минздраве сообщили, что в России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения коронавируса.

Говоря о ситуации с распространением коронавирусного штамма «омикрон», Михаил Мурашко заметил, что инфицированные новой мутацией болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно: «На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим».

По его словам, исследование эффективности российских вакцин против «омикрона» может занять до трёх недель.

«Работы ведутся, план работ составлен, и конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей, чтобы разные титры посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, как он себя будет вести», — пояснил Мурашко.

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Как сообщила 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова, заболевание штаммом «омикрон» подтверждено у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР. Она также рассказала, что правительством разработан дополнительный план реагирования на новую мутацию SARS-CoV-2. Документ направлен президенту Владимиру Путину. По её словам, появление и распространение «омикрона» может усугубить эпидемиологическую ситуацию в России.

«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться, будет ли это бессимптомное течение, лёгкое течение или тяжёлые формы заболевания — сейчас сказать сложно», — заявила вице-премьер.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения ожидают увеличения числа летальных исходов и госпитализаций из-за распространения штамма «омикрон», сообщает РИА Новости.

Сертификаты для неофициально переболевших

Россияне, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить документ о перенесённой болезни в случае выявления у них антител. Речь идёт о тех гражданах, которые болели после 1 января 2021 года.

«Мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет», — пояснила суть предстоящих изменений вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, полученные данные будут соотносить с базой положительных тестов. В случае совпадения ПЦР-теста и данных о наличии антител гражданину будет выдаваться необходимый документ. Срок его действия составит один год.

У граждан, не сдававших ПЦР-тесты, но полагающих, что они болели, будет возможность сдать тесты на антитела. В случае положительного итога они получат сертификат о вакцинации, который будет действовать полгода.

Как заявил RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, решение выдавать сертификат неофициально переболевшим COVID-19 является «абсолютно правильным и назревшим».

Наряду с этим граждане, которые привиты зарубежными вакцинами, смогут также сдать тест на антитела и получить сертификат сроком действия в шесть месяцев. Аналогичная возможность предусмотрена для граждан России, которые привились препаратом «Спутник V» за рубежом.

Как добавила Голикова, в декабре портал госуслуг будет технически готов выдавать сертификаты по результатам теста на антитела.

Комментируя возможность предоставления сертификатов для привитых зарубежными вакцинами, Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идёт именно о признании наличия антител.

«Это совершенно не означает, что... аналогичные решения будут приниматься в западных странах. Работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат», — отметил Песков.