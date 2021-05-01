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«Заболеваемость постепенно снижается, но эпидобстановка ещё напряжённая»: в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19

01 мая 2021, 15:40  •  121 • В России
Несмотря на постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, эпидемиологическая обстановка в стране остаётся напряжённой, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве призвали придерживаться установленных мер по борьбе с распространением COVID-19. В свою очередь, главный санитарный врач РФ Анна Попова отметила крайне малое количество людей, прилетающих в страну из Индии, где на протяжении нескольких дней обновляются суточные антирекорды по числу новых заболевших COVID-19. Между тем в России за минувшие 24 часа выявили 9270 новых случаев коронавирусной инфекции.
 
AFP © ALEXANDER NEMENOV
 

В России за минувшие 24 часа выявили 9270 новых случаев коронавируса. Были выписаны 8637 пациентов, 392 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 814 558. Выздоровели 4 436 583 человека, скончался 110 520.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве (3208), Санкт-Петербурге (737) и Московской области (649).

Как заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, эпидемиологическую обстановку в России можно охарактеризовать как «напряжённую», а дальнейшее развитие ситуации зависит от соблюдения противоэпидемических мер.

«Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается... Тем не менее эпидситуация ещё напряжённая, а значит расслабляться преждевременно», — цитирует её РИА Новости.

В свою очередь, врач Александр Мясников призвал россиян к более активному участию в прививочной кампании против коронавирусной инфекции.

«Понятно уже, что если все пустить на сознательность населения, то рывка вперед уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю. Не будет. А время поджимает. Новые волны уже близко (посмотрите на Индию) и их никто не избежит. От момента первой вакцинации до выработки антител — 1,5-2 месяца», — написал он в своём Telegram-канале.

Добавим, что в Индии зафиксирован восьмой подряд суточный мировой антирекорд по числу заболевших COVID-19 — за минувшие сутки в стране выявили 401 993 новых случая.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (19,1 млн). Возглавляют список Соединённые Штаты Америки (32,3 млн), на третьем месте Бразилия (14,6 млн). В общей сложности в мире число заболеваний коронавирусом превысило 151 млн.

При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 3,18 млн человек, в том числе 576 тыс. — в США, 403 тыс. — в Бразилии, 216 тыс. — в Мексике, 211 тыс. — в Индии.

Как отметила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова, количество граждан, которые за неделю прибывают в РФ из Индии, крайне невелико. Для них выделен отдельный терминал в столичном аэропорту.

«Все граждане проходят обязательное тестирование, которое идёт прямо в аэропорту. Их обследуют, измеряют температуру, крайне пристально мы к ним относимся, и в течение трёх дней как минимум они находятся в режиме самоизоляции пока не получен будет результат этого исследования», — пояснила главный санитарный врач страны.

Между тем Всемирная организация здравоохранения довела до пяти количество вакцин против COVID-19, рекомендованных для экстренного использования. Накануне одобрение получил препарат американской компании Moderna. Ранее в список ВОЗ вошли: вакцина компаний Janssen (подразделение Johnson & Johnson), совместный препарат Pfizer и BioNTech, а также два варианта вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в период с 10 мая по первую неделю июня проведут инспекцию производственной практики российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом замглавы МИД России Сергей Вершинин указывал, что отечественная разработка может быть включена в список рекомендованных ВОЗ вакцин для экстренного применения летом.

  • Побережье Солнечного берега Болгарии
  • AFP
  • © NIKOLAY DOYCHINOV

Кроме того, с 1 мая в Болгарию могут въехать все лица, сделавшие себе прививку, в том числе «Спутником V», а также имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.

При этом с 5 мая на территории РФ возобновят работу консульские службы и визовые центры Болгарии. Между тем вопрос восстановления авиасообщения между странами продолжает обсуждаться, передаёт ТАСС.

«С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон, в список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина «Спутник V», что позволит получившим прививки россиянам, а также туристам из других стран, предъявив документ о завершённой вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы, свободно въехать на территорию страны», — сказала исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.

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