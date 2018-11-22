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«Заболел после встречи с Путиным»: СМИ намекнули на странное стечение обстоятельств смерти главы ГРУ Коробова

22 ноября 2018, 11:39  •  123 • Политика
Британские СМИ, комментируя смерть начальника Главного управления российского Генштаба (в Лондоне его упорно называют ГРУ) Игоря Коробова, намекнули на странное стечение обстоятельств. Со ссылкой на российского журналиста Сергея Канева The Telegraph пишет, что «господин Коробов заболел после встречи с Путиным», во время которой якобы получил от президента РФ выговор за недавние «провалы разведки».
Напомним, о смерти Игоря Коробова на 63-м году жизни «после тяжелой и продолжительной болезни» стало известно накануне. Информацию подтвердили и в Минобороны. Уже на следующий день в Великобритании пресса сделала собственные выводы о том, что могло привести к летальному исходу.
Неудивительно, что на фоне истерии вокруг российской разведки, которая в последнее время активно муссируется и в Соединенном Королевстве, и в США, и на Западе, в первую очередь смерть начальника Главного управления российского Генштаба связали именно с этим.
«По сообщениям, господин Путин передал господину Коробову личный выговор в прошлом месяце за неудачные операции», - сообщает The Telegraph.
Издание также приводит и другие версии со ссылкой на различных экспертов. В том числе на Майкла Карпентера, советника правительства США в администрации предыдущего президента Барака Обамы.
«Его предшественник умер в 2016 году от сердечного приступа. Ожидаемая продолжительность жизни для этой работы довольно низкая, но тогда средняя продолжительность жизни в России тоже», - цитирует Twitter американца издание.
СМИ также напомнили о том, что Коробов оказался в санкционном списке «вместе с другими офицерами ГРУ» за действия, которые «подрывают кибербезопасность от имени российского правительства». Ну и попытка отравления экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери тоже была записана изданием на счет Коробова.

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