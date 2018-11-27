Заблокировали трибуну: как в Раде приняли Порошенко

Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну в зале заседания, чтобы не дать президенту Украины Петру Порошенко выступить по поводу инцидента между российскими и украинскими военными судами в Керченском проливе.

Депутат «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко рассказал, в бойкоте лидера государства участвовали сразу несколько фракций. Нардеп отметил также, что после демарша Порошенко, вероятнее всего, покинул Раду. В целом президент Украины около часа просидел в здании парламента вместе с силовиками в ожидании слова, передает ФАН.

«Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко, Парубий, Бурбак, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали. И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем», — рассказала, в свою очередь, вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид.

Позднее сообщалось, что во время консультаций в Раде было принято решение, что военное положение будет вводиться на 30 дней, а президентские выборы пройдут в марте. Об этом во время заседания парламента заявил председатель парламента Андрей Парубий.

«Мы пришли к пониманию, что в законопроекте будет исправлено — ведение военного положения сокращается с 60 дней до 30 дней и будет указано, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019. В тот срок, который предусмотрен законом», — указал спикер.

Вместе с тем, межфракционное депутатское объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявило о необходимости отставки президента страны Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Согласно заявлению, в настоящее время главная задача заключается в защите людей и недопущении эскалации конфликта, для этого нужно отстранить всех военных чиновников, которые имеют отношение к произошедшему.

«Мы считаем единственным выходом из нынешней ситуации отставку президента Порошенко и проведение выборов президента Украины»,

— подчеркнули в объединении.

Также уточняется, что таким образом глава государства стремится «узурпировать власть» и добиться отмены президентских выборов, в которых не выигрывает.

«Военное положение даст возможность нынешнему обанкротившемуся режиму для зачистки неугодных, закрытия СМИ и ограничения свободы слова», — говорится в заявлении.

Кроме того, введение военного положения в объединении депутаты считают необоснованным и призывают к мирному урегулированию конфликта с российской стороной.

Интересно, что украинский телеканал «1+1», принадлежащий политическому оппоненту Порошенко – миллиардеру Игорю Коломойскому, также выпустил коммюнике с критикой военного положения.

«Группа «1+1 Медиа» полностью разделяет необходимость защищать территориальную целостность и суверенитет Украины и ее граждан. Но то, каким образом это предлагается делать указом президента Украины, вызывает у нас глубокое беспокойство.

Введение военного положения ограничивает свободу слова и угрожает работе независимых СМИ. Считаем, что предлагаемые властью меры являются, скорее, политической манипуляцией

и спекуляцией на фоне военной эскалации, чем равноценным ответом», — говорится в сообщении.

В обращении телеканала в украинским властям также поднимается вопрос: как именно ограничения прав и свобод граждан помогут решить судьбу украинских военнопленных и повысить обороноспособность страны.

«Одна из причин, объясняющая такое решение, которую видим мы, как медиагруппа, и то, что подтверждает информация из наших источников — это возможность беспрепятственно ограничивать свободу слова, контролировать работу СМИ в политических интересах власти. Поэтому мы надеемся, что те меры, которые будут приняты, будут работать исключительно на освобождение военнопленных и защите границы Украины, а не создавать предпосылки для ограничения базовых прав и свобод граждан», — подчеркнули в медиагруппе.

Утром в воскресенье 25 ноября украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям, передает НСН.

По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.