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Забирают деньги на еду и лекарства: Родители пожаловались на списание пособий
26 ноября 2020, 23:30 • 64 • Политика
Чиновники отбирают у детей-инвалидов деньги на еду и лекарства, списывая детские пособия за долги по постановлению судебных приставов. Об этом сообщают родители из Челябинской и Белгородской областей, а также из Коми, Крыма и Москвы.
После пенсионеров чиновники взялись за детей-инвалидов, начав отбирать у них деньги на еду и лекарства. На это пожаловались родители из Челябинской и Белгородской областей, а также из Коми, Крыма и Москвы.
Речь идёт о списании детских пособий за долги по постановлению судебных приставов. То есть отбирают деньги, которые идут не только на питание, но также и на необходимые для жизни лекарства и процедуры.
Ни для кого не секрет, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие оказались в непростой финансовой ситуации и были вынуждены влезть в долги, чтобы хоть как-то прокормить семью в это непростое время. Однако вместо помощи эти люди получили нож в спину от чиновников.
По мнению руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгении Лазаревой, чиновники должны понести личную ответственность за списание детских пособий. А каждый такой случай обязан стать поводом для серьёзнейших внутренних проверок и пристального внимания прокуратуры, добавила она.
Напомним, что ранее работающих пенсионеров оставили без индексации пенсий, а накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от зарплаты заморозили ещё на три года. Вместе с тем чиновники не забыли вписать в проект бюджета на 2021 год 201 миллиард рублей себе на премии.
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