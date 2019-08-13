«Забирайте свое ядерное оружие». Немецкий ответ Америке • 305 • Аналитика









Посол США пригрозил немцам

О том, что администрация американского президента Дональда Трампа недовольна низким, по ее мнению, финансированием размещенных в Европе американских же войск со стороны европейских государств, известно давно. В Вашингтоне считают, что сами европейцы, в том числе и немцы, должны оплачивать пребывание американских войск в Центральной и Западной Европе – ведь Us Army якобы выполняет важнейшую для Европы задачу – защищает ее от реализации агрессивных планов России. Но европейцы, эдакие негодяи, платить за это американцам не хотят.







Посол США в ФРГ Ричард Гренелл – известный американский дипломат, пользующийся большим доверием президента Дональда Трампа. В Германии Гренелла недолюбливают. И это неудивительно, поскольку посол за время своего пребывания в должности уже не раз отмечался хамскими заявлениями в адрес ФРГ. Вот и в этот раз Гренелл не сдержался.



Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей,

— заявил американский посол.



Таким образом, он фактически вмешался в вопросы расходования средств из германского бюджета. Ведь они, по мнению посла, должны идти не на развитие экономики ФРГ или социальные выплаты гражданам, а на содержание 50-тысячного американского контингента.



В состав американского контингента в Германии входит 35 тысяч военнослужащих и 17 тысяч гражданских специалистов, обслуживающих пребывание войск в стране. Естественно, содержать такую армию хорошо оплачиваемых людей накладно. И в Вашингтоне постоянно требуют от стран Евросоюза наращивать финансовые вливания в содержание американских войск. От Германии американцы требуют расходования на оборону 2% ВВП.



Вашингтон бесится из-за того, что крупнейшая экономика Европы, по его мнению, уклоняется от обязанностей по финансированию собственной обороны, которая на деле является не обороной Германии, а обеспечением американских агрессивных планов и политических интересов в Центральной и Восточной Европе.



Что касается Германии, то американцы приводят ей в пример Польшу. Ведь Варшава, давно ставшая любимчиком Вашингтона, якобы в полной мере покрывает содержание дислоцированных на территории страны американских войск. Про то, что польский бюджет на треть состоит из дотаций Евросоюза, то есть в первую очередь и той же Германии, поскольку вряд ли поляков финансируют словенцы или греки, в Вашингтоне молчат. И это тоже обидно немцам.



В настоящее время призыв Трампа увеличить военные расходы до 2% ВВП поддержали только Великобритания, Польша, Эстония и Греция. С Великобританией все понятно – это важнейший военно-политический союзник США, также одержимый русофобией. Польша и Эстония находятся под сильнейшим американским влиянием и, кроме того, о повышении военных расходов за счет бюджета этих стран можно говорить весьма условно, поскольку их бюджеты дотационные и дотируются Евросоюзом.



Наконец, Греция увеличивает свои военные расходы не столько по призыву США, сколько из соображений поддержания определенного баланса сил и средств с Турцией – своим главным стратегическим противником (хотя обе страны и являются вроде как союзниками по Североатлантическому альянсу).



Американские дипломаты пытаются напугать немцев выводом войск с территории Германии в Польшу и Румынию. В этом плане, кстати, угрозы являются вполне реальными, поскольку с распадом социалистического лагеря в Восточной Европе стратегическое значение Германии существенно снизилось.





Ведь блок НАТО сильно продвинулся на восток, включив в себя прежних союзников СССР в Восточной Европе и даже постсоветские республики Прибалтики. И у США сейчас есть возможность размещать свои военные объекты не в Германии, а в Польше, Румынии, странах Прибалтики. Другое дело, что присутствие войск США в Германии остается еще одной страховкой для обеспечения лояльности немецкого руководства.



Кроме того, власти США прекрасно понимают, что Польша или Румыния, не говоря уже об Эстонии, Латвии или Грузии, оплачивать присутствие американских военных на своей территории в полном объеме не способны, единственный выход снизить финансовые расходы – добиться их перераспределения в пользу «тягловых лошадок» Евросоюза, таких как Германия или Франция.



Германские политики ответили США

Резкой реакции со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель или ее однопартийцев не последовало. Но американцам жестко ответили немецкие левые. Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч подчеркнул, что если США хотят выводить войска с территории Германии, то пусть выводят и ядерное оружие. Причем, Барч выступил и против размещения американских войск в Польше.



Если американцы выведут своих солдат, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие. И, конечно, домой, а не в Польшу, потому что это станет еще одной драматической эскалацией в отношениях с Россией, которая не отвечает европейским и немецким интересам,

— подчеркнул Барч.



Опасения немецкого политика понятны – переброска ядерного оружия и дополнительных американских войск в Польшу действительно будет провоцировать Россию на ответные меры, на новую гонку вооружений. Германии, да и другим европейским странам, такое развитие событий совершенно не нужно. Не нужно оно и полякам, но главная беда Польши в том, что ее власть полностью подконтрольна «вашингтонскому обкому» и, следовательно, не может принимать самостоятельные политические решения в интересах своей собственной страны, а не заокеанского «большого партнера».



С критикой заявления американского посла в ФРГ выступил и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По мнению политика, подобные заявления американских дипломатов способны нарушить акт Россия – НАТО, согласно которому Североатлантический альянс не имеет права размещать военные базы на территории стран, недавно в него вступивших. К таким странам относятся бывшие страны социалистического лагеря Восточной Европы и бывшие советские республики Прибалтики.



То есть, заявление Гренелла уже вызвало негативную реакцию в немецком истеблишменте. И может стать очередным штрихом в общем ухудшении отношений Соединенных Штатов со своими западноевропейскими союзниками.







Напомним, что незадолго до этого канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила отказом на предложение США направить части бундесвера в Сирию. Канцлер подчеркнула, что нормализация ситуации в Сирии лежит лишь в плоскости переговоров основных участников сирийского политического процесса. Отказом ответила Германия и на предложение американцев присоединиться к антииранской коалиции, которую США собирают в Персидском заливе.



Американское военное присутствие не выгодно Германии

Для Германии присутствие на ее территории американского ядерного оружия и американских войск скорее не выгодно. Ведь оно создает дополнительные риски. Самый главный риск состоит в том, что в случае потенциального вооруженного конфликта с Россией американские объекты на территории Германии станут мишенью для российского удара. Ведь Америка далеко, за океаном, а оружие, размещенное в Германии, как раз и угрожает России.



Во-вторых, не надо сбрасывать со счетов и риски техногенных катастроф, аварий, связанных с ядерными объектами США. И немцам совершенно не хочется подвергать свою территорию, свою экологию, жизнь и здоровье угрозе из-за агрессивных планов и амбиций американского руководства.



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В-третьих, присутствие иностранных войск на территории страны является главным свидетельством недостаточности национального суверенитета. Настоящая политическая независимость страны не предполагает наличие на ее территории иностранных вооруженных сил и военных объектов. Например, в США нет германских или польских войск. И для Берлина присутствие американских военных постоянно напоминает как о тяжелейшем поражении во Второй мировой войне, так и о том, что страна до сих пор не избавилась от американского внешнего управления.



Кстати, Россия – наследница Советского Союза, победившего гитлеризм, давно вывела с территории Германии все свои войска. Но США так не поступили. И пока американские войска находятся на германской территории, говорить о подлинной национальной независимости не приходится.



В-четвертых, содержание американских войск и военных баз накладно и в финансовом отношении. У Берлина все меньше желания оплачивать присутствие чужих военных на своей территории. Тем более, что если отбросить противостояние США и России, то в современной Европе Германии никто не угрожает. И перспектива конфликта с Россией имеет место лишь в плоскости российско-американских отношений. Без США Германия вполне могла бы выйти на новый уровень отношений с Российской Федерацией. Поэтому не очень понятно, за что сейчас платят немецкие налогоплательщики.



Таким образом, Германии не выгодно ни присутствие американских войск на своей территории, ни их вывод в соседнюю Польшу. Все идет к тому, что у США практически не останется надежных союзников в Западной Европе. Уже сейчас, за исключением Великобритании, западноевропейские страны не горят желанием выступать единым фронтом с США в многочисленных авантюрах Вашингтона.



В фарватере американской внешней политики в полной мере следуют лишь страны Восточной Европы, да и то не все. Но те же прибалтийские республики, Румыния или даже Польша, не говоря уже об Украине или Грузии, не могут рассматриваться в качестве серьезных, полноценных союзников Соединенных Штатов в военно-политическом отношении.







Любые попытки Вашингтона возложить финансовое бремя содержания своих войск или оплаты своих проектов в Европе на Германию или Францию сталкиваются с ожесточенным противостоянием европейских элит. В самом деле, Европе проще сформировать и финансировать собственные объединенные вооруженные силы, чем оплачивать содержание американской армии.



Стоит отметить и то, что в Берлине прекрасно понимают: слова Гренелла о возможном выводе американских войск в Польшу являются не более чем сотрясанием воздуха. В действительности США, по крайней мере в обозримом будущем, никогда не пойдет добровольно на то, чтобы полностью убрать с территории ФРГ свои войска и военные объекты.



Невыгодна США и полная самостоятельность Европы в вопросах обороны. Как бы ни рассуждали Трамп и его соратники о сокращении финансовых расходов Вашингтона, подобный военный суверенитет Германии, Франции и других западноевропейских государств разрушил бы саму американскую военно-политическую стратегию. Ведь исчезла бы необходимость в присутствии американских войск в Европе, а значит и американские объекты с территории стран ЕС пришлось бы убирать. Это, в свою очередь, означало бы сильнейший удар по всей системе «сдерживания» России, так как американское оружие осталось бы лишь за океаном – на территории самих Соединенных Штатов. Противоречия между США и их союзниками в Европе нарастают. В очередной раз «черная полоса» пролегла между Вашингтоном и Берлином: в Германии очень недовольны заявлением американского посла.О том, что администрация американского президента Дональда Трампа недовольна низким, по ее мнению, финансированием размещенных в Европе американских же войск со стороны европейских государств, известно давно. В Вашингтоне считают, что сами европейцы, в том числе и немцы, должны оплачивать пребывание американских войск в Центральной и Западной Европе – ведь Us Army якобы выполняет важнейшую для Европы задачу – защищает ее от реализации агрессивных планов России. Но европейцы, эдакие негодяи, платить за это американцам не хотят.Посол США в ФРГ Ричард Гренелл – известный американский дипломат, пользующийся большим доверием президента Дональда Трампа. В Германии Гренелла недолюбливают. И это неудивительно, поскольку посол за время своего пребывания в должности уже не раз отмечался хамскими заявлениями в адрес ФРГ. Вот и в этот раз Гренелл не сдержался.— заявил американский посол.Таким образом, он фактически вмешался в вопросы расходования средств из германского бюджета. Ведь они, по мнению посла, должны идти не на развитие экономики ФРГ или социальные выплаты гражданам, а на содержание 50-тысячного американского контингента.В состав американского контингента в Германии входит 35 тысяч военнослужащих и 17 тысяч гражданских специалистов, обслуживающих пребывание войск в стране. Естественно, содержать такую армию хорошо оплачиваемых людей накладно. И в Вашингтоне постоянно требуют от стран Евросоюза наращивать финансовые вливания в содержание американских войск. От Германии американцы требуют расходования на оборону 2% ВВП.Вашингтон бесится из-за того, что крупнейшая экономика Европы, по его мнению, уклоняется от обязанностей по финансированию собственной обороны, которая на деле является не обороной Германии, а обеспечением американских агрессивных планов и политических интересов в Центральной и Восточной Европе.Что касается Германии, то американцы приводят ей в пример Польшу. Ведь Варшава, давно ставшая любимчиком Вашингтона, якобы в полной мере покрывает содержание дислоцированных на территории страны американских войск. Про то, что польский бюджет на треть состоит из дотаций Евросоюза, то есть в первую очередь и той же Германии, поскольку вряд ли поляков финансируют словенцы или греки, в Вашингтоне молчат. И это тоже обидно немцам.В настоящее время призыв Трампа увеличить военные расходы до 2% ВВП поддержали только Великобритания, Польша, Эстония и Греция. С Великобританией все понятно – это важнейший военно-политический союзник США, также одержимый русофобией. Польша и Эстония находятся под сильнейшим американским влиянием и, кроме того, о повышении военных расходов за счет бюджета этих стран можно говорить весьма условно, поскольку их бюджеты дотационные и дотируются Евросоюзом.Наконец, Греция увеличивает свои военные расходы не столько по призыву США, сколько из соображений поддержания определенного баланса сил и средств с Турцией – своим главным стратегическим противником (хотя обе страны и являются вроде как союзниками по Североатлантическому альянсу).Американские дипломаты пытаются напугать немцев выводом войск с территории Германии в Польшу и Румынию. В этом плане, кстати, угрозы являются вполне реальными, поскольку с распадом социалистического лагеря в Восточной Европе стратегическое значение Германии существенно снизилось.Ведь блок НАТО сильно продвинулся на восток, включив в себя прежних союзников СССР в Восточной Европе и даже постсоветские республики Прибалтики. И у США сейчас есть возможность размещать свои военные объекты не в Германии, а в Польше, Румынии, странах Прибалтики. Другое дело, что присутствие войск США в Германии остается еще одной страховкой для обеспечения лояльности немецкого руководства.Кроме того, власти США прекрасно понимают, что Польша или Румыния, не говоря уже об Эстонии, Латвии или Грузии, оплачивать присутствие американских военных на своей территории в полном объеме не способны, единственный выход снизить финансовые расходы – добиться их перераспределения в пользу «тягловых лошадок» Евросоюза, таких как Германия или Франция.Резкой реакции со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель или ее однопартийцев не последовало. Но американцам жестко ответили немецкие левые. Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч подчеркнул, что если США хотят выводить войска с территории Германии, то пусть выводят и ядерное оружие. Причем, Барч выступил и против размещения американских войск в Польше.— подчеркнул Барч.Опасения немецкого политика понятны – переброска ядерного оружия и дополнительных американских войск в Польшу действительно будет провоцировать Россию на ответные меры, на новую гонку вооружений. Германии, да и другим европейским странам, такое развитие событий совершенно не нужно. Не нужно оно и полякам, но главная беда Польши в том, что ее власть полностью подконтрольна «вашингтонскому обкому» и, следовательно, не может принимать самостоятельные политические решения в интересах своей собственной страны, а не заокеанского «большого партнера».С критикой заявления американского посла в ФРГ выступил и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По мнению политика, подобные заявления американских дипломатов способны нарушить акт Россия – НАТО, согласно которому Североатлантический альянс не имеет права размещать военные базы на территории стран, недавно в него вступивших. К таким странам относятся бывшие страны социалистического лагеря Восточной Европы и бывшие советские республики Прибалтики.То есть, заявление Гренелла уже вызвало негативную реакцию в немецком истеблишменте. И может стать очередным штрихом в общем ухудшении отношений Соединенных Штатов со своими западноевропейскими союзниками.Напомним, что незадолго до этого канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила отказом на предложение США направить части бундесвера в Сирию. Канцлер подчеркнула, что нормализация ситуации в Сирии лежит лишь в плоскости переговоров основных участников сирийского политического процесса. Отказом ответила Германия и на предложение американцев присоединиться к антииранской коалиции, которую США собирают в Персидском заливе.Для Германии присутствие на ее территории американского ядерного оружия и американских войск скорее не выгодно. Ведь оно создает дополнительные риски. Самый главный риск состоит в том, что в случае потенциального вооруженного конфликта с Россией американские объекты на территории Германии станут мишенью для российского удара. Ведь Америка далеко, за океаном, а оружие, размещенное в Германии, как раз и угрожает России.Во-вторых, не надо сбрасывать со счетов и риски техногенных катастроф, аварий, связанных с ядерными объектами США. И немцам совершенно не хочется подвергать свою территорию, свою экологию, жизнь и здоровье угрозе из-за агрессивных планов и амбиций американского руководства.В-третьих, присутствие иностранных войск на территории страны является главным свидетельством недостаточности национального суверенитета. Настоящая политическая независимость страны не предполагает наличие на ее территории иностранных вооруженных сил и военных объектов. Например, в США нет германских или польских войск. И для Берлина присутствие американских военных постоянно напоминает как о тяжелейшем поражении во Второй мировой войне, так и о том, что страна до сих пор не избавилась от американского внешнего управления.Кстати, Россия – наследница Советского Союза, победившего гитлеризм, давно вывела с территории Германии все свои войска. Но США так не поступили. И пока американские войска находятся на германской территории, говорить о подлинной национальной независимости не приходится.В-четвертых, содержание американских войск и военных баз накладно и в финансовом отношении. У Берлина все меньше желания оплачивать присутствие чужих военных на своей территории. Тем более, что если отбросить противостояние США и России, то в современной Европе Германии никто не угрожает. И перспектива конфликта с Россией имеет место лишь в плоскости российско-американских отношений. Без США Германия вполне могла бы выйти на новый уровень отношений с Российской Федерацией. Поэтому не очень понятно, за что сейчас платят немецкие налогоплательщики.Таким образом, Германии не выгодно ни присутствие американских войск на своей территории, ни их вывод в соседнюю Польшу. Все идет к тому, что у США практически не останется надежных союзников в Западной Европе. Уже сейчас, за исключением Великобритании, западноевропейские страны не горят желанием выступать единым фронтом с США в многочисленных авантюрах Вашингтона.В фарватере американской внешней политики в полной мере следуют лишь страны Восточной Европы, да и то не все. Но те же прибалтийские республики, Румыния или даже Польша, не говоря уже об Украине или Грузии, не могут рассматриваться в качестве серьезных, полноценных союзников Соединенных Штатов в военно-политическом отношении.Любые попытки Вашингтона возложить финансовое бремя содержания своих войск или оплаты своих проектов в Европе на Германию или Францию сталкиваются с ожесточенным противостоянием европейских элит. В самом деле, Европе проще сформировать и финансировать собственные объединенные вооруженные силы, чем оплачивать содержание американской армии.Стоит отметить и то, что в Берлине прекрасно понимают: слова Гренелла о возможном выводе американских войск в Польшу являются не более чем сотрясанием воздуха. В действительности США, по крайней мере в обозримом будущем, никогда не пойдет добровольно на то, чтобы полностью убрать с территории ФРГ свои войска и военные объекты.Невыгодна США и полная самостоятельность Европы в вопросах обороны. Как бы ни рассуждали Трамп и его соратники о сокращении финансовых расходов Вашингтона, подобный военный суверенитет Германии, Франции и других западноевропейских государств разрушил бы саму американскую военно-политическую стратегию. Ведь исчезла бы необходимость в присутствии американских войск в Европе, а значит и американские объекты с территории стран ЕС пришлось бы убирать. Это, в свою очередь, означало бы сильнейший удар по всей системе «сдерживания» России, так как американское оружие осталось бы лишь за океаном – на территории самих Соединенных Штатов. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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