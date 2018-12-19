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Забили до смерти: В украинской тюрьме убили русского добровольца Валерия Иванова

19 декабря 2018, 03:54  •  65 • Политика
Представительница ЛНР сообщила, что в украинской тюрьме скончался русский доброволец Валерий Иванов, воевавший на стороне ополченцев Донбасса. Охранники тюрьмы забили его до смерти.
На Украине в тюрьме Львова убит российский доброволец Валерий Иванов, сражавшийся в Донбассе на стороне Луганской народной республики. Об этом рассказала представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
По её информации, за несколько дней до смерти Иванов был жестоко избит охраной львовской тюрьмы, а затем брошен в карцер. Вскоре после этого мужчина скончался в изолированной камере от полученных побоев.
"По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер", - сообщила Ольга Кобцева.
Напомним, что издевательства и пытки являются излюбленными методами работы украинских силовиков, особенно в отношении захваченных ими в плен ополченцев Донбасса. В 2016 году стало известно, что Служба безопасности Украины содержит минимум 5 секретных тюрем, в которых заключённые подвергаются пыткам и жестокому обращению со стороны охраны. Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил, что СБУ массово задерживает людей и систематически применяет к ним пытки. Его информацию дополнил специальный доклад, раскрывающий масштабы и жестокость системы пыток, которая поддерживается.

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