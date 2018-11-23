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Забег на выживание
23 ноября 2018, 22:09 • 75 • Карикатуры
Лидер партии "Батьковщина" и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что масштаб бегства людей из страны уже угрожает национальной безопасности.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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