Забайкалье - просто "сенсационный вариант": политтехнолог рассказал о ярких моментах выборной гонки

Выборы в регионах России завершены. К утру понедельника, 9 сентября, избиркомы сделали выводы о гонке по итогам подсчета большей части протоколов. Если говорить о выборах глав регионов, во всех случаях лидируют действующие врио глав регионов. Что касается депутатских выборов, максимальное число голосов получили представители так называемой партии власти. Но и у "Единой России" есть поводы для беспокойства. О самых ярких моментах гонки Царьград говорил с президентом коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг", вице-президентом Российской ассоциации по связям с общественностью Евгением Минченко.

"Сенсационный вариант"

Эксперт полагает, что в кампаниях можно выделить несколько кейсов для изучения.

"Первое - это, конечно же, очень интересный ход кампании в Забайкальском крае. Где регион на старте кампании считался самым депрессивным и самым проблемным. Именно там самый высокий уровень протеста в стране. И теперь именно там врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов выигрывает с результатом около 90%! То есть это такой сенсационный вариант, причем он вышел на пик формы прямо на старте избирательной кампании. Уже к весне там рейтинги были около 80%".

Минченко поясняет, что в Забайкалье конкурентов для нового губернатора просто не нашлось, и это тоже своего рода кейс.

"Там за представителями кампании, например, бегали и говорили: на, возьми муниципальный... Он говорит: нет, не хочу. В результате что получилось? В одном из самых депрессивных и протестных регионов очень высокий результат нового губернатора. Мне кажется, это кейс, который требует изучения".

Есть и еще один момент. Это история с выборами в Санкт-Петербурге - "с долгим продвижением нового ставленника, со снятием кандидата от Компартии и так далее", продолжил эксперт.

"С муниципальными выборами всегда очень сложно, когда одновременно муниципальные выборы. Я думаю, что это тоже выборы, которые требуют серьезного изучения, - сказал Минченко, добавив. - И, конечно же, ситуация вокруг выборов в Мосгордуму. Проблемы с подписями избирателей. Мое глубокое убеждение, что решить это можно тем предложением, которое направила всем заинтересованным лицам Российская ассоциация по связям с общественностью - дать возможность собирать подписи избирателей и муниципальных депутатов в электронном виде. Чтобы не было проблемы с теми же самыми почерковедами и не было проблем с реальностью этих подписей".

Сигнал для "Единой России"

Еще один кейс - серьезная департизация, продолжает Минченко.

"Огромное количество самовыдвиженцев, самое высокое за последние годы, и на мой взгляд, "Единой России" в первую очередь сегодня надо думать об имиджевом ребрендинге. В то же время мы видим, что демократической партией очень серьезный результат достигнут в Хабаровском крае. И, на самом деле, очень неплохо двигались за счет своего бренда коммунисты. То есть КПРФ, по крайней мере по предварительным результатам, в общем-то, неплохо выступила на этих выборах, в том числе на выборах в Мосгордуму. Сегодня власти надо думать о том, каким образом или по-новому выстраивать отношения с этими оппозиционными партиями, или продумывать какую-то конкурентную стратегию. Потому что, ну, реально сегодня бренд компании серьезно усилился".

Наконец, высказался Минченко и о ключевой особенности этих выборов.

"Это то, что называется, запрос на новую искренность. На принципиально другой стиль коммуникации с избирателями, на бОльшую открыть, бОльшую интерактивность. И мы видим сегодня, что сегодня наиболее хорошие результаты показывают именно те кандидаты, которые соответствуют этому запросу".

Кто победил в регионах: предварительная информация по главам

ЦИК России представил предварительные итоги голосования, выглядят они так:

Республика Алтай (обработано 99,58% протоколов) - Олег Хорохордин (58,82%);

Башкирия (обработано 99,83%) - Радий Хабиров (82,03%);

Калмыкия (обработано 95%) - Бату Хасиков (83,66%);

Забайкальский край (обработано 99,89%) - Александр Осипов (89,61%);

Ставропольский край (обработано 99,92%) - Владимир Владимиров (79,65%);

Астраханская область (обработано 99,66%) - Игорь Бабушкин (75,64%);

Волгоградская область (обработано 99,93%) - Андрей Бочаров (76,81%);

Вологодская область (обработано 99,69%) - Олег Кувшинников (60,82%);

Курганская область (обработано 99,90%) - Вадим Шумков (80,86%);

Курская область (обработано 99,91%) - Роман Старовойт (81,07%);

Липецкая область (обработано 99,89%) - Игорь Артамонов (67,29%);

Мурманская область (обработано 99,83%) - Андрей Чибис (60,07%);

Оренбургская область (обработано 99,94%) - Денис Паслер (65,94%);

Сахалинская область (обработано 99,78%) - Валерий Лимаренко (56,15%);

Челябинская область (обработано 99,74%) - Алексей Текслер (69,33%);

Санкт-Петербург (обработано 93,18%) - Александр Беглов (64,68%).

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