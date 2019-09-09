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Забайкалье - просто "сенсационный вариант": политтехнолог рассказал о ярких моментах выборной гонки
09 сентября 2019, 13:54 • 82 • Политика
Политтехнолог рассказал о ярких моментах выборной гонки. Например, по словам Минченко, Забайкалье - это просто "сенсационный вариант".
Выборы в регионах России завершены. К утру понедельника, 9 сентября, избиркомы сделали выводы о гонке по итогам подсчета большей части протоколов. Если говорить о выборах глав регионов, во всех случаях лидируют действующие врио глав регионов. Что касается депутатских выборов, максимальное число голосов получили представители так называемой партии власти. Но и у "Единой России" есть поводы для беспокойства. О самых ярких моментах гонки Царьград говорил с президентом коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг", вице-президентом Российской ассоциации по связям с общественностью Евгением Минченко.
"Сенсационный вариант"
Эксперт полагает, что в кампаниях можно выделить несколько кейсов для изучения.
"Первое - это, конечно же, очень интересный ход кампании в Забайкальском крае. Где регион на старте кампании считался самым депрессивным и самым проблемным. Именно там самый высокий уровень протеста в стране. И теперь именно там врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов выигрывает с результатом около 90%! То есть это такой сенсационный вариант, причем он вышел на пик формы прямо на старте избирательной кампании. Уже к весне там рейтинги были около 80%".
Минченко поясняет, что в Забайкалье конкурентов для нового губернатора просто не нашлось, и это тоже своего рода кейс.
"Там за представителями кампании, например, бегали и говорили: на, возьми муниципальный... Он говорит: нет, не хочу. В результате что получилось? В одном из самых депрессивных и протестных регионов очень высокий результат нового губернатора. Мне кажется, это кейс, который требует изучения".
Есть и еще один момент. Это история с выборами в Санкт-Петербурге - "с долгим продвижением нового ставленника, со снятием кандидата от Компартии и так далее", продолжил эксперт.
"С муниципальными выборами всегда очень сложно, когда одновременно муниципальные выборы. Я думаю, что это тоже выборы, которые требуют серьезного изучения, - сказал Минченко, добавив. - И, конечно же, ситуация вокруг выборов в Мосгордуму. Проблемы с подписями избирателей. Мое глубокое убеждение, что решить это можно тем предложением, которое направила всем заинтересованным лицам Российская ассоциация по связям с общественностью - дать возможность собирать подписи избирателей и муниципальных депутатов в электронном виде. Чтобы не было проблемы с теми же самыми почерковедами и не было проблем с реальностью этих подписей".
Сигнал для "Единой России"
Еще один кейс - серьезная департизация, продолжает Минченко.
"Огромное количество самовыдвиженцев, самое высокое за последние годы, и на мой взгляд, "Единой России" в первую очередь сегодня надо думать об имиджевом ребрендинге. В то же время мы видим, что демократической партией очень серьезный результат достигнут в Хабаровском крае. И, на самом деле, очень неплохо двигались за счет своего бренда коммунисты. То есть КПРФ, по крайней мере по предварительным результатам, в общем-то, неплохо выступила на этих выборах, в том числе на выборах в Мосгордуму. Сегодня власти надо думать о том, каким образом или по-новому выстраивать отношения с этими оппозиционными партиями, или продумывать какую-то конкурентную стратегию. Потому что, ну, реально сегодня бренд компании серьезно усилился".
Наконец, высказался Минченко и о ключевой особенности этих выборов.
"Это то, что называется, запрос на новую искренность. На принципиально другой стиль коммуникации с избирателями, на бОльшую открыть, бОльшую интерактивность. И мы видим сегодня, что сегодня наиболее хорошие результаты показывают именно те кандидаты, которые соответствуют этому запросу".
Кто победил в регионах: предварительная информация по главам
ЦИК России представил предварительные итоги голосования, выглядят они так:
В Ингушетии главу республики избрало Народное собрание: им стал Махмуд-Али Калиматов.
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