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Забастовка фермеров, военные грузовики на улицах и стычки с полицией в Голландии

18 октября 2019, 13:54  •  163 • В мире
В Гаагу на тракторах приехали тысячи голландских фермеров, протестуя против намерения властей провести преобразования в сельском хозяйстве из-за данных Национального института здравоохранения и окружающей среды об ответственности аграрного сектора за 40% выбросов азота и углерода в атмосферу.
Европейская комиссия официально назвала ситуацию с загрязнением атмосферы выбросами азота и углерода в Голландии «одним из самых серьёзных вызовов для окружающей среды».
В связи с этим в стране была приостановлена выдача разрешений на сооружение объектов, способных увеличить выбросы в атмосферу. 18 тыс. проектов, в т. ч. в сельскохозяйственной отрасли, приостановлены. Власти издали также распоряжение, ограничивающее поголовье скота, которое имеет право содержать один фермер.
Институт здравоохранения и окружающей среды финансируется правительством, фермеры подозревают власти в подтасовке научных данных. Всего в забастовке принимают участие 20-25 тыс. человек. Сначала они бастовали в г. Де Бильт, где располагается главное здание Национального института, потом 8 тыс. из них поехали в Гаагу.
Чтобы не позволить забастовщикам проехать к парламенту, другим правительственным зданиям и богатым кварталам, городские власти заблокировали главные улицы и дорожные развязки военными грузовиками. Некоторые фермеры перекрыли тракторами трамвайные пути и дороги, соорудили сцену, на которой выступали музыканты и поддерживающие фермерский протест политики.
За несколько дней до этого фермерские протесты охватили г. Утрехт, вызвав 360 км дорожных заторов. В Утрехте тоже все основные дороги были заблокированы военными грузовиками.
В провинции Гронинген произошли стычки с полицией. Разъярённые фермеры забросали здание местной администрации яйцами и попытались въехать в администрацию на тракторе. Из Германии прибыли немецкие полицейские для усиления нарядов голландской полиции.
«Если вы не измените законы, фермеры на тракторах снова вернутся», – предупредила пресс-секретарь движения «Защитники фермерства» Мика Бауэр.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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