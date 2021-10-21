Забаненный в соцсетях Дональд Трамп создаёт собственную TRUTH Social

Бывший президент США Дональд Трамп решил создать собственную социальную сеть, которая будет конкурировать с либеральными проектами.

Экс-президент США Дональд Трамп, заблокированный во всех популярных социальных сетях и мессенджерах после "выборной войны", решил создать собственный проект. Его компания Trump Media & Technology Group заявила, что новая соцсеть будет носить название TRUTH Social. Основная миссия - стать конкурентом и победить "либеральные СМИ", от которых Трамп пострадал во время избирательной кампании. Её он проиграл, по мнению и самого Трампа, и части экспертов, в том числе из-за невиданного давления СМИ и блокировки на всех возможных интернет-площадках.

Трамп намерен сделать новую попытку. Он выразился, как всегда, прямо: создаю новую сеть, чтобы противостоять тирании BigData.

В Twitter есть террористы, а вашего любимого президента заставляют замолчать. Это неприемлемо,

- говорится в заявлении Трампа.

Разработчики новой соцсети выразились более обтекаемо.

Мы собираемся противостоять компаниям "больших технологий" из Силиконовой долины, которые используют свою силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке,

- отмечается в пресс-релизе Trump Media & Technology Group.

Потенциальная стоимость компании, которая станет заниматься развитием соцсети TRUTH Social, оценивается в 1,7 миллиарда долларов.