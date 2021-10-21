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Забаненный в соцсетях Дональд Трамп создаёт собственную TRUTH Social
21 октября 2021, 06:20 • 68 • Политика
Бывший президент США Дональд Трамп решил создать собственную социальную сеть, которая будет конкурировать с либеральными проектами.
Экс-президент США Дональд Трамп, заблокированный во всех популярных социальных сетях и мессенджерах после "выборной войны", решил создать собственный проект. Его компания Trump Media & Technology Group заявила, что новая соцсеть будет носить название TRUTH Social. Основная миссия - стать конкурентом и победить "либеральные СМИ", от которых Трамп пострадал во время избирательной кампании. Её он проиграл, по мнению и самого Трампа, и части экспертов, в том числе из-за невиданного давления СМИ и блокировки на всех возможных интернет-площадках.
Трамп намерен сделать новую попытку. Он выразился, как всегда, прямо: создаю новую сеть, чтобы противостоять тирании BigData.
- говорится в заявлении Трампа.
Разработчики новой соцсети выразились более обтекаемо.
- отмечается в пресс-релизе Trump Media & Technology Group.
Потенциальная стоимость компании, которая станет заниматься развитием соцсети TRUTH Social, оценивается в 1,7 миллиарда долларов.
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