За железным занавесом: В Киеве рассказали, скольким русским запрещен въезд на Украину

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В Государственной пограничной службе Украины привели актуальные данные по числу граждан России, которых в Незалежной признали невъездными.

На сегодняшний день почти 650 российским гражданам запрещен въезд на Украину. Такие данные озвучил сегодня помощник главы украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Следует отметить, что в одном лишь прошлом году Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны порядка полутора тысячам иностранцев. В очень большом числе случаев завернутые на границе люди были гражданами России.

Артисты и другие деятели культуры и искусства также часто испытывали проблемы с тем, чтобы попасть на Украину. Кроме того, всего за день до президентских выборов в России СБУ депортировало с Украины журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову. Ей также был запрещен въезд в страну на протяжении ближайших 3 лет.

В любом случае, с каждым годом число российских граждан, признанных персонами нон грата на Украине, продолжает расти.

"По состоянию на сегодняшнее утро въезд на территорию Украины запрещен почти 650 гражданам России", - цитирует слова Слободяна ТАСС.