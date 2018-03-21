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За железным занавесом: В Киеве рассказали, скольким русским запрещен въезд на Украину
21 марта 2018, 19:24 • 31 • Политика
В Государственной пограничной службе Украины привели актуальные данные по числу граждан России, которых в Незалежной признали невъездными.
На сегодняшний день почти 650 российским гражданам запрещен въезд на Украину. Такие данные озвучил сегодня помощник главы украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян.
Следует отметить, что в одном лишь прошлом году Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны порядка полутора тысячам иностранцев. В очень большом числе случаев завернутые на границе люди были гражданами России.
Артисты и другие деятели культуры и искусства также часто испытывали проблемы с тем, чтобы попасть на Украину. Кроме того, всего за день до президентских выборов в России СБУ депортировало с Украины журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову. Ей также был запрещен въезд в страну на протяжении ближайших 3 лет.
В любом случае, с каждым годом число российских граждан, признанных персонами нон грата на Украине, продолжает расти.
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