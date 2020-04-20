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За жалобой на Су-35 прикрыли провал разведки ВМС США? В Минобороны России раскрыли детали

20 апреля 2020, 18:10  •  214 • Политика
В Минобороны России раскрыли детали перехвата американского самолёта-разведчика. В частности, становится понятным, что, очевидно, за жалобой на Су-35 со стороны Пентагона стояла попытка прикрыть провал разведки ВМС США.
Российский истребитель был поднят в воздух с российской базы Хмеймим в Сирии для идентификации приблизившегося к объекту самолёта. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что после сближения с чужим самолётом лётчик российского истребителя Су-35 идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолёта к ВМС США и взял его на сопровождение. После изменения американским самолётом-разведчиком курса полёта от российского военного объекта истребитель вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны России подчеркнули, что все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее в Пентагоне пожаловались на "опасное маневрирование" русского истребителя рядом с американским патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon. Такое заявление опубликовал Шестой флот ВМС США.
По данным американских военных, ещё 19 апреля самолёт США летел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Американцы заявили, что российский Су-35 дважды перехватил его за 1,5 часа.
"Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определён как небезопасный и непрофессиональный", - заявили американские военные.
При этом военные США сообщили, что скорость российского истребителя была слишком высокой. А действия русских лётчиков якобы создали "турбулентность". Это также привело к "выхлопу реактивного двигателя P-8A Poseidon". Американцы настаивают, что угроза была для обоих самолётов.
"Всё тут нормально. Сближение визуальное, на высоту цели не вышел и курс полёта "Посейдона" не пересекал. Ну, может, совсем чуть-чуть показал буржую, кто тут босс", - прокомментировали в Telegram-канале Fighterbomber.

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