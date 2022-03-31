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За Южную Осетию рады, но: В Абхазии оценили идею присоединения к России

31 марта 2022, 01:45  •  92 • Политика
В Абхазии порадовались за стремление Южной Осетии присоединиться к России, но сама Абхазия таким путём не пойдёт. Секретарь абхазского Совета безопасности Сергей Шамба объяснил причины.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении предпринять ряд юридических шагов для присоединения республики к России.
Шамба рассказал, что Южная Осетия уже неоднократно ставила этот вопрос. Войти в состав России - это "историческая судьба" и "национальная мечта" южных осетин, считает политик.
"Мы только поддерживаем такое стремление братской Южной Осетии", - произнёс он.
Однако сама Абхазия тем же путём идти не планирует, пишет ТАСС. Во-первых, конституция и законодательство не позволяют это сделать. Во-вторых, в обществе нет таких настроений.
При этом Россия является для Абхазии союзником и стратегическим партнёром, а потому "взаимоотношения должны быть ещё более тесными", отметил Шамба. По его словам, сейчас необходимо заняться совместными экономическими проектами, проектами в области безопасности и других сферах.
Напомним, Россия признала независимость Абхазии в конце августа 2008 года. Вскоре были установлены дипломатические отношения и подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Шестью годами позже стал действовать Договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве.

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