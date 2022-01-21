За ярким сиянием звезды Казахстана скрывалась картонная декорация - Холмогоров

Публицист, обозреватель Царьграда Егор Холмогоров проанализировал постсоветский период в истории бывших республик СССР. Казахстан казался исключением из общей массы. Однако за ярким сиянием звезды этой республики скрывалась картонная декорация.

На своей странице в Facebook Холмогоров кратко охарактеризовал случившееся с бывшими республиками СССР. Страны Балтии оказались под зонтиком НАТО и на полном содержании Евросоюза, но там случилась депопуляция и деиндустриализация. Некогда богатая Грузия "вляпалась в позор с Саакашвили и войной 8-8-8".

Молдавия не может определиться, надеяться ли на возвращение Приднестровья или стать частью Румынии.

"Украина… Ну тут даже лишних слов не надо. Это классическая история о том, как себя высечь", - констатировал публицист.

В Киргизии два десятка лет нищета и хаос, в Таджикистане и Узбекистане – гастарбайтерские экономики, полностью зависящие от России. В посте приводятся и другие примеры.

"И вот на этом убогом фоне <…> ярко сияла звезда назарбаевского Казахстана", - отметил обозреватель Царьграда.

Государство развивалось, извлекая пользу из своей независимости. Остальные постсоветские республики тоже могли бы, но у них не было мудрого Елбасы.

"И вдруг оказалось, что весь назарбаевский успех был миражом, картонной декорацией в чистом поле. Один порыв сильного ветра снёс её почти без остатка", - заключил Егор Холмогоров.