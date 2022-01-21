|
За ярким сиянием звезды Казахстана скрывалась картонная декорация - Холмогоров
21 января 2022, 02:40 • 90 • Политика
Публицист, обозреватель Царьграда Егор Холмогоров проанализировал постсоветский период в истории бывших республик СССР. Казахстан казался исключением из общей массы. Однако за ярким сиянием звезды этой республики скрывалась картонная декорация.
На своей странице в Facebook Холмогоров кратко охарактеризовал случившееся с бывшими республиками СССР. Страны Балтии оказались под зонтиком НАТО и на полном содержании Евросоюза, но там случилась депопуляция и деиндустриализация. Некогда богатая Грузия "вляпалась в позор с Саакашвили и войной 8-8-8".
Молдавия не может определиться, надеяться ли на возвращение Приднестровья или стать частью Румынии.
"Украина… Ну тут даже лишних слов не надо. Это классическая история о том, как себя высечь", - констатировал публицист.
В Киргизии два десятка лет нищета и хаос, в Таджикистане и Узбекистане – гастарбайтерские экономики, полностью зависящие от России. В посте приводятся и другие примеры.
"И вот на этом убогом фоне <…> ярко сияла звезда назарбаевского Казахстана", - отметил обозреватель Царьграда.
Государство развивалось, извлекая пользу из своей независимости. Остальные постсоветские республики тоже могли бы, но у них не было мудрого Елбасы.
"И вдруг оказалось, что весь назарбаевский успех был миражом, картонной декорацией в чистом поле. Один порыв сильного ветра снёс её почти без остатка", - заключил Егор Холмогоров.
Подпишитесь на нас
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2022, 10:55
|
15 января 2022, 16:55
|
15 января 2022, 22:45
|
20 января 2022, 03:55
|
18 января 2022, 08:10
|
18 января 2022, 02:05
|
16 января 2022, 09:15