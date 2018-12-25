Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко объяснил автокефалию планом по избавлению от влияния России
"Это будет война со страной НАТО": Украинский генерал пофантазировал н...
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по...
Сделка не помогла: Бутову продолжают держать в одиночной камере
Главная / В России

«За второй волной санкций будет и третья». Политолог прокомментировал новые ограничения против Украины

25 декабря 2018, 17:39  •  68 • В России

Россия специально взяла паузу перед расширением санкционных списков против Украины, чтобы тщательно просчитать весь возможный ущерб и на кого он будет направлен. Такое мнение в комментарии «КП» высказал политолог Александр Асафов:

- Если просто вводить зеркальные санкции, это может навредить простым украинцам, которые не виноваты в госперевороте и том, что к власти в Киеве пришли такие люди, - прокомментировал Асафов. - Поэтому шло достаточно серьезное просчитывание не только двухстороннего ущерба от этих санкций, но и того, на кого он будет направлен.

Политолог усомнился в том, что антиукраинские санкции могут быть сняты в обозримом будущем, хотя такую оговорку российские власти делают.

Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении санкционных списков против украинских политиков и организацийФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Понятно, что курс Украины в ближайшее время не изменится, - считает Асафов. - Вторая волна российских ограничений была ожидаемая, а за ней последуют третья и последующие.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении санкционных списков против украинских политиков и организаций. Во второй санкционный пакет вошли более 200 политиков и организация. Первая волна санкций в начале ноября 2018 года затронула 390 физических и юридических лиц из Украины. Банковские счета и имущество попавших под санкции лиц на территории России подлежат блокировке. Им запрещено выводить капиталы за границы РФ.

В ТЕМУ

Россия готовится ввести новые санкции против Украины

Предполагается, что в санкционный список попадут более сотни украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Одной из мер воздействия на них будет блокировка их счетов в российских банках и запрет на вывод капиталов. (подробности)

Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины

Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
68
Источник
Похожие новости
24 декабря 2018, 20:25
Перед длинными праздниками: последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной
24 декабря 2018, 22:09
Шойгу отольет ступени главного храма армии из немецких танков
24 декабря 2018, 15:39
Валентина Матвиенко: «Власть иногда делает неумные шаги, но в целом она не дура!»

24 декабря 2018, 20:24
«Мировоззренческий тоталитаризм»: в России прокомментировали публикацию данных журналистов Sputnik в The Sunday Times
25 декабря 2018, 11:09
Россиянам еще предстоит открыть для себя  Колыму!
25 декабря 2018, 12:39
Прогресс или поломанные судьбы: нужно ли повышать возрастной ценз на чемпионате России по фигурному катанию
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущ...
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который...
25 декабря 2018, 03:10
В Киев из «Лефортово»: моряк ВМСУ попросил Украину о помощи
25 декабря 2018, 03:09
"Будет много жертв": На прорыв в Керченский пролив пойдут тяжеловооруженные...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
24 декабря 2018, 04:24
Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском проливе
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
19 декабря 2018, 13:39
У России готов ответ на создание военной базы США на Украине
25 декабря 2018, 03:09
Президент Молдовы решил перейти Рубикон
20 декабря 2018, 20:39
«Отпустите нас!»: Украинские моряки требовали в суде освободить их из-под ареста
23 декабря 2018, 21:39
Скандал с поездкой в Турцию: что известно об отдыхе детей чиновников на средства благотворительного фонда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.