За всех заплачено: выборы в Госдуму за пять лет подорожали на 6,25 млрд

Организация выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре, обойдется федеральному бюджету в 16,6 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина . Круглые суммы готовятся потратить и сами участники избирательной кампании. Раскрыть полную стоимость в партиях отказались, однако сообщили, что затраты в одном избирательном округе могут составить до 70 млн рублей . Эксперты считают, что высокие шансы избраться в нижнюю палату имеют только действующие парламентские партии — наиболее значимые игроки второго эшелона пока не демонстрируют позитивной рейтинговой динамики .

Дорогие кандидаты

Стоимость организации выборов в Госдуму, которые должны пройти в сентябре, по сравнению с 2016 годом выросла на 6,25 млрд рублей .

— Бюджетные ассигнования на проведение в текущем году выборов в Государственную думу РФ предусмотрены в соответствии с избирательным законодательством в объеме 16,6 млрд рублей (в 2016 году — около 10,35 млрд рублей. — «Известия»), — пояснили в пресс-службе Минфина.

Также там отметили, что не могут сказать, вырастут ли эти затраты, если будет принято решение о проведении выборов в течение трех дней из-за COVID-19.

— По вопросу количества дней, в течение которых будет осуществляться процедура голосования, целесообразно обратиться в ЦИК России как к органу власти, ответственному за данное направление деятельности, — уточнили в Минфине.

Не исключено, что после подписания Владимиром Путиным указа о дате назначения выборов в ГД сумма будет скорректирована в зависимости от продолжительности голосования. Об этом, как сообщил «Известиям» источник в ЦИК, будет сказано в документе .

При этом сумма 16,6 млрд рублей не учитывает затраты политических объединений , которые по разным причинам отказались раскрывать «Известиям» планируемые расходы. Хотя в одной из парламентских партий назвали примерную стоимость затрат на одномандатный округ, которая будет варьироваться от 60 млн до 70 млн рублей .

На низком старте

Без сбора подписей в парламентских выборах смогут принять участие 14 партий : «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия пенсионеров, Партия Роста, «Родина», «Гражданская платформа», «Зеленые», «Новые люди», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России» и КПСС. В большей части из них «Известиям» сообщили, что формирование списков уже началось или завершено.

В «Единой России» рассказали, что с 24 по 30 мая проведут праймериз по отбору кандидатов, а в июне съезд по их выдвижению, который решит, кто поведет политсилу на выборы . Как пояснили в пресс-службе партии, предвыборная программа единороссов в этот раз будет основана на темах послания Владимира Путина Федеральному собранию: развитие социального государства, экономика, газификация, экология, культура и внешняя политика. Как и в 2016 году в список партии войдут представители «Общероссийского народного фронта».

Первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Михаил Емельянов сообщил «Известиям», что список партии возглавит Сергей Миронов , также в общефедеральную тройку войдут экс-лидер «За правду» Захар Прилепин и экс-глава «Патриотов России» Геннадий Семигин. Среди кандидатов будут как действующие депутаты Госдумы, так и новые яркие фигуры, в том числе писатель Николай Стариков, политолог Сергей Михеев, рассматриваются Екатерина Гордон, экономист Михаил Делягин и другие. Парламентарий отметил, что предвыборная программа партии практически готова, она основана на социальных и патриотических ценностях.

КПРФ проводит окончательное закрепление кандидатов за одномандатными округами и продолжает формировать партийный список , рассказал «Известиям» зампред ЦК партии Юрий Афонин.

— Большая часть действующих депутатов ГД пойдет выборы. Окончательное решение об их выдвижении будет принято на съезде партии. Это, наверное, произойдет во второй половине июня — июле. Также на съезде КПРФ примет предвыборную программу, основные тезисы которой уже были отражены в выступлении Геннадия Зюганова на апрельском съезде, — пояснил он.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что список кандидатов партия начала формировать с момента избрания седьмого созыва ГД и сейчас он уже готов . Есть несколько обязательных требований, которым они должны соответствовать: отсутствие поддельных документов и судимостей, а также активное участие в мероприятиях партии. Лидером списка, по словам Нилова, станет Владимир Жириновский . Зампред фракции подчеркнул, что принципы программы были заложены с момента основания ЛДПР. Однако к выборам она будет актуализирована и выпущена большим тиражом.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин напомнил «Известиям», что именно его партия была пятой на выборах в Госдуму в 2016 году — ей удалось взять 2,27% голосов. По его словам, «Коммунисты России» готовят список кандидатов по всем одномандатным округам. Что касается денег, то Сурайкин надеется, что затраты будут минимальными, а население выберет партию «бесплатно» за ее политические взгляды .

«Яблоко» уже давно готовит кандидатов к избирательной кампании, сообщил «Известиям» председатель партии Николай Рыбаков . Это будут члены «Яблока» и его союзники на выборах — как опытные политики, так и профессионалы в других сферах: врачи, преподаватели, предприниматели, правозащитники. По его словам, окончательный список будет сформирован только к съезду, который пройдет после назначения даты выборов. Политик отметил, что программа будет основана на принципах документа 1993 года, с которым «Яблоко» впервые участвовало в голосовании.

Как рассказал «Известиям» председатель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, формирование партийного списка и перечня одномандатников находится на завершающем этапе . По одномандатным округам ставку сделают на Башкортостан, а также ряд регионов, где позиции платформы традиционно сильны: Иркутская, Новосибирская области и другие. По его словам, при подборе кандидатов партия будет ориентироваться не на медийных лиц, а на профессиональных политиков и законотворцев. Возглавлять список «Гражданской платформы» планирует он сам .

— Программа партии, разработанная в 2016 году, до сих пор актуальна — это помощь предпринимателям, которые сами содержат свои семьи и развивают экономику страны, разработка и создание крупных инфраструктурных проектов в России, реализация проектов по обновлению образовательных и культурных программ. Однако, безусловно, к предстоящим выборам она будет обновлена с учетом современных реалий — нацпроектов, майских указов, общероссийского плана восстановления экономики, — пояснил политик.

В пресс-службе партии «Родина» «Известиям» рассказали, что она планирует закрыть местными кандидатами все 225 одномандатных округов . А главным тезисом программы станет: «Россия — Родина будущего! Регионы прежде всего!»

В «Зеленой Альтернативе» проведут отбор кандидатов на конкурсной основе . Как пояснили в пресс-службе политсилы, об этом объявят в ближайшее время. В партии уточнили, что ее список может возглавить кто-то из известных людей. Однако имя раскрывать не стали.

Дотянули до «проходной»

По мнению экспертов, на сегодня больше шансов пройти в Госдуму имеют действующие парламентские силы .

— Сценарий, при котором в парламент проходят не представленные в нем партии, становится всё менее вероятным. Наиболее значимые игроки «второго эшелона» пока, по данным ФОМ, не демонстрируют позитивной рейтинговой динамики . Более того, партия «Яблоко», рейтинг которой вырос с 1 до 2% несколько недель назад, теперь утратила этот прирост, — заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

По его мнению, протестные настроения заметно ослабли и вряд ли в состоянии существенно повлиять на ход кампании.

— Нынешние рейтинги подтверждают реалистичность получения «Единой Россией» конституционного большинства . Можно прогнозировать, что результаты партий парламентской оппозиции будут ближе друг к другу, чем в 2016 году. Из полупроходной «Cправедливая Россия» постепенно становится проходной, — добавил он.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что у «Единой России» есть все шансы взять примерно 190 мандатов по округам, около 50% по спискам и обеспечить себе конституционное большинство.

— Обычно полагают, что основная надежда для «Единой России» — это округа, однако с учетом того, что популярные в своих регионах руководители возглавят списки, а также тех возможностей, которые есть у партии по привлечению лидеров общественного мнения в федеральную часть списка, можно прогнозировать, что 45–50% — не предел . Дополнительные возможности связаны с мобилизационными проектами и трехдневным голосованием, — пояснил «Известиям» эксперт.