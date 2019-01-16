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За все надо платить

16 января 2019, 16:54  •  90 • Карикатуры

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма предложила брать с россиян и иностранцев по 500 рублей за пересечение границы России.

© Виталий Подвицкий

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