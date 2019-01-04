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За время правления Трампа долг США достиг нового исторического максимума - CNN

04 января 2019, 06:54  •  72 • В мире
С того момента, как Дональд Трамп вступил в должность, национальный долг США увеличился на 2 триллиона долларов, достигнув нового исторического максимума в 21,9 триллиона долларов. Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов США
Согласно докладу, опубликованному Министерством финансов, национальный долг США за время правления президента Дональда Трампа увеличился на 2 триллиона долларов, достигнув нового исторического максимума в 21,9 триллиона долларов.
После глобального финансового кризиса 2008 года госдолг рос ускоренными темпами. Ради того, чтобы удержать американскую экономику на плаву, администрация Барака Обамы и Конгресс одобрили ряд стимулирующих мер.
В начале срока правления Дональда Трампа долг начал было выравниваться, однако в конце прошлого года, когда вступили в силу налоговые сокращения, отскочил назад, сообщает CNN.
Между тем одним из предвыборных обещаний Трампа было максимальное снижение госдолга. Он гарантировал полное избавление от этого долга в течение последующих восьми лет.Однако произошло обратное: темпы роста госдолга США стали рекордными с 2012 года.

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