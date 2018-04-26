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За время АТО покончили собой полтысячи украинских бойцов

26 апреля 2018, 15:09  •  79 • В России

Главный военный прокурор Украины не стал созывать брифинг. Невеселую статистику он предпочел выложить на личной странице в Фейсбуке. Она украинским чиновникам частенько заменяет и официальный сайт ведомства, и пресс-службу.

- С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли, - поведал Анатолий Матиос. - При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство.

Прокурор не уточнил, где были совершены суициды, но очевидно речь идет о так называемом посттравматическом синдроме. Когда оставшийся наедине с самокопанием военный, не найдя поддержки у общества и государства, видит для себя единственный выход. А с поддержкой этой на Украине, судя по заявлению Матиоса, не все благополучно.

- В этом году госбюджетом на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию участников АТО предусмотрено 109 миллионов гривен (около 250 миллионов рублей), - сообщил он. - Однако военные прокуроры установили, что централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО на Украине в 2018 году не проводятся вообще.

Впрочем, даже при четком планировании и отсутствии бюрократии в нынешней Украине на всех морально хворающих участников АТО с тонкой душевной организацией, по признанию Матиоса, квалифицированных психологов все равно не хватит. А ведь меньше их, судя по официальной политике Киева в отношении Донбасса, явно не станет.

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